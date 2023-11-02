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СрочноПассажиров и собаку ударило током в троллейбусе
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«От меня горелым запахло, а собака взвизгнула»: сибирячка заявила, что в троллейбусе №2 пассажиров ударило током

Инцидент произошел на остановке у вокзала «Новосибирск-Главный»

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По словам сибирячки, ее ударило током в троллейбусе №2

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Жительница Новосибирска Алёна (имя изменено) заявила, что утром 2 ноября ее ударило током в троллейбусе. По словам сибирячки, также ударило другую пассажирку с крупной собакой.

Алёна обратилась в редакцию НГС и рассказала, что инцидент произошел в троллейбусе №2. Она села в него в 09:55. Удар током сибирячка почувствовала на входе в салон.

— Я заходила на остановке «Новосибирск-Главный». Там конечная, они выстраиваются. Ударило так, что от меня горелым запахло. Вторая женщина заходила на площади Кондратюка. Я вышла через среднюю дверь, она стала заходить с собакой, и собака взвизгнула. Собака аж тряслась, — рассказала сибирячка.

По словам Алёны, хозяйка собаки вынесла животное из троллейбуса, но оно все равно немного задело ступеньки задними лапами. Женщина сказала, что звонила в диспетчерскую службу «Горэлектротранспорта» и сообщила о произошедшем.

НГС обратился за комментарием в пресс-центр мэрии Новосибирска.

В июле в Новосибирске собака-поводырь погибла после того, как ее ударило током в троллейбусе. Хозяйка животного рассказала, как это произошло.

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