«От меня горелым запахло, а собака взвизгнула»: сибирячка заявила, что в троллейбусе №2 пассажиров ударило током

Жительница Новосибирска Алёна (имя изменено) заявила, что утром 2 ноября ее ударило током в троллейбусе. По словам сибирячки, также ударило другую пассажирку с крупной собакой.
Алёна обратилась в редакцию НГС и рассказала, что инцидент произошел в троллейбусе №2. Она села в него в 09:55. Удар током сибирячка почувствовала на входе в салон.
— Я заходила на остановке «Новосибирск-Главный». Там конечная, они выстраиваются. Ударило так, что от меня горелым запахло. Вторая женщина заходила на площади Кондратюка. Я вышла через среднюю дверь, она стала заходить с собакой, и собака взвизгнула. Собака аж тряслась, — рассказала сибирячка.
По словам Алёны, хозяйка собаки вынесла животное из троллейбуса, но оно все равно немного задело ступеньки задними лапами. Женщина сказала, что звонила в диспетчерскую службу «Горэлектротранспорта» и сообщила о произошедшем.
НГС обратился за комментарием в пресс-центр мэрии Новосибирска.
В июле в Новосибирске собака-поводырь погибла после того, как ее ударило током в троллейбусе. Хозяйка животного рассказала, как это произошло.