«Мне страшно, я не знаю, что будет»: почему из самой успешной школы России за полгода сбежали 12 учителей

— Она говорила, что я со своими обязанностями действительно не справляюсь, хотя родительская общественность была строго не согласна. Она также унижала меня перед детьми, назначив себя вторым классным руководителем. Сказала, мол, ваш руководитель не справляется с обязанностями, поэтому я буду вторым классным руководителем. Разумеется, никакой работы с классом не велось, это было только документально. Такое унижение я испытывала на протяжении полугода. Наверное, конечной точкой стало то, что в какой-то момент она почувствовала, что ее не снимают с должности и. о. , и начала набирать людей в свой штат и увольнять тех, кто работал у нас долго, — объяснила учительница.

За полгода в школе уволилось 12 учителей и, по словам Юлии, еще двое планируют подать заявление. В конце года в школу начали принимать новых учителей. Юлия говорит, что раньше они ездили на конференции в разные города, но вскоре подобное им запретили, добавив вместо этого нагрузку по учебе. Для Юлии конечной точкой стал выпускной старшеклассников: руководитель просто запретила ей на него идти.