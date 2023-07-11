«Мне страшно, я не знаю, что будет»: почему из самой успешной школы России за полгода сбежали 12 учителей

В школе
«Мы слышали только оскорбления»
Учительница английского языка и советник директора по воспитательной работе Юлия Воронкова начала работать в школе
Молодые учителя создавали атмосферу и бренд школы, работали над ее показателями и участвовали в конкурсах. Уже в 2021 году команда школы выиграла конкурс «Успешная школа России». За несколько лет школа стала одной из лучших в городе и начала выигрывать всероссийские конкурсы.
— Школа строилась с нуля, мы выстраивали воспитательный процесс под стать уровню школы. Мы как инициативные молодые педагоги выстраивали всю систему с нуля. Мы придумали логотип, бренд нашей образовательной организации. У нас была наработана программа воспитания, календарный план воспитательной работы, — объясняет Юлия Воронкова.
Всё начало меняться в октябре 2022 года, когда Елена Минаева приняла решение переехать в другой город. До этого, в августе, в школу на должность заместителя по воспитательной части приняли Ольгу Прасолову. А уже в октябре ее назначили исполняющей обязанности директора центра «Развитие».
— Так уже вышло, что наша воспитательная система в школе была выстроена с моим коллегой вдвоем. И заместитель по воспитательной работе был нанят для того, чтобы поддерживать документальную составляющую. Но в сентябре и октябре Ольга Прасолова показала, что документами она заниматься не будет. И вся работа упала на наши с другим молодым педагогом плечи. И так как мы были заряжены на работу с детьми, мы горели этим, мы не обращали внимания на нагрузку, — говорит Юлия Воронкова.
— Она спрашивала, как мы вообще до этого работали. Как
Через пару месяцев, в декабре, к постоянной работе также прибавилась нагрузка из-за конца семестра и новогодних праздников. После этого педагоги решили попросить
— Она записывала каждое слово, которое мы говорим. Потом на совещаниях административных, куда мы входили, она прямо тыкала пальцем, что вот, это ваше, вы же не зря мне тут все это написали. Она пыталась перекинуть всю свою ответственность на нас. И в принципе у нее получалось, потому что мы молодые педагоги и из-за такого большого количества давления мы просто делали, — вспоминает Юлия.
По мнению советника директора, у нее окончательно испортились отношения с директором в январе. У учительницы английского также было классное руководство в
— Она говорила, что я со своими обязанностями действительно не справляюсь, хотя родительская общественность была строго не согласна. Она также унижала меня перед детьми, назначив себя вторым классным руководителем. Сказала, мол, ваш руководитель не справляется с обязанностями, поэтому я буду вторым классным руководителем. Разумеется, никакой работы с классом не велось, это было только документально. Такое унижение я испытывала на протяжении полугода. Наверное, конечной точкой стало то, что в какой-то момент она почувствовала, что ее не снимают с должности
За полгода в школе уволилось 12 учителей и, по словам Юлии, еще двое планируют подать заявление. В конце года в школу начали принимать новых учителей. Юлия говорит, что раньше они ездили на конференции в разные города, но вскоре подобное им запретили, добавив вместо этого нагрузку по учебе. Для Юлии конечной точкой стал выпускной старшеклассников: руководитель просто запретила ей на него идти.
— В образовательной системе принято так, что директор должен подавать документы в мэрию Новосибирска о том, где и когда проходят выпускные вечера. То есть это всё должно быть официально, если вы хотите, чтобы там присутствовал человек из школы. Мне запретили туда идти со словами, что в департаменты документы не поданы и что у нас нет никаких мероприятий. Она выпустила приказ, в котором было написано в одном из пунктов, чтобы запретили классным руководителям и предметникам посещать какие-либо мероприятия вне школы. Это нарушило не только мои права как учителя, но и как человека, потому что мероприятие проводилось в семь часов вечера в субботу, — возмутилась Юлия. — Это не моя проблема, что руководитель скрывает от департамента проведение мероприятия.
Из школы также уволилась Марина Ивлева, которая создала Инженерную кафедру в центре «Развитие» — там школьники могли получить среднее специальное образование и получить дополнительную стипендию. Многие учителя написали жалобы в департамент образования мэрии Новосибирска (копии есть в распоряжении редакции НГС).
— Единственное, за что я переживаю, это за сотрудников и учеников. Мне страшно, я не знаю, что будет. С молодыми-то ладно: мы прорвемся и найдем другую образовательную организацию. Департамент не дает никаких комментариев, — закончила Юлия Воронкова.
«Многие классы остались без любимых педагогов»
В июне этого года больше 10 учителей и родители школы
Одной из уволившихся стала Лилия Федорова, заместитель директора по научно-методической работе и учитель русского языка и литературы. Как описали педагоги в жалобе, Ольга Прасолова не могла уволить заместителя директора, но предложила ей уволиться самой.
— Лилии Федоровой было сказано, что уволить заместителя директора
Сама Лилия Федорова написала во «ВКонтакте», что работать в центре «Развитие» для нее было большим счастьем и лучшего места она не видела.
— Признание успехов школы в педагогическом сообществе Новосибирска, да и во всей стране, придавало сил и уверенности. Но всё закончилось с приходом случайного человека. Предложено уволиться опытным и заслуженным учителям. Мне тоже было предложено найти другое место работы, — написала учительница русского языка и литературы.
Сын Лилии Федоровой Павел, который также работает учителем и советником директора в школе
— Среди методов общения с молодыми педагогами она выбирает повышение голоса, позволяет себе использовать формулировки «будет так, как я сказала», «ваше мнение не имеет значения», «всё уже решено без вас и за вас», угрожает невыплатой той или иной части заработной платы, манипулирует стремлением молодых педагогов к развитию, говоря о повышении на должности заместителей директора, чего в последствии, конечно же, так и не случилось, — написал на своих страницах в социальных сетях Павел Федоров.
К жалобам учителей присоединились и родители школьников. Мама одного из учеников Вероника рассказала, что родители составили отдельную жалобу, которую отправили губернатору Новосибирской области.
— Мы вынуждены обратить ваше внимание на массовое вынужденное увольнение учителей центра, что негативно сказывается на качестве образования, предоставляемого нашим детям, многие классы остались без любимых классных руководителей и педагогов. В 2022/2023 учебном году наши дети уже столкнулись с нехваткой кадров, что проявлялось в частых заменах уроков в расписании, отсутствии педагогов русского языка, ввиду чего дисциплину вел учитель начальных классов, — рассказали в отдельном письме НГС родители.
В своих обращениях учителя и родители потребовали прекратить давление на тех, кто продолжает работать в школе, и поставить вопрос о некомпетентности и непрофессионализме
Уволилось 12, принято
7 учителей
В департаменте образования мэрии Новосибирска корреспонденту НГС рассказали, что Ольга Прасолова стала
В мэрии рассказали, что всего в школе работает 46 учителей и 5 работников административно-управленческого персонала. С 1 ноября и до 5 июля 2023 года из школы, по данным мэрии, уволилось 12 педагогов. Учитель математики ушел на пенсию. Учителя физкультуры, информатики, 2 учителя начальных классов, учитель экономики, еще один учитель математики уволились из-за смены деятельности. Учителя русского языка и литературы и два учителя иностранных языков — из-за перехода в другую школу. Как добавили в мэрии, все учителя уволились по собственному желанию.
— С 1 ноября 2022 года по 5 июля 2023 года в МАОУ ОЦ «Развитие» трудоустроено 7 работников, из них: 1 работник — административно-управленческий персонал (начальник структурного подразделения), 6 педагогических работников (учитель химии, учитель иностранного языка, социальный педагог, тьютор — 3 работника), — добавили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Также в мэрии прокомментировали увольнение Марины Ивлевой, которая создала в центре «Развитие» инженерную школу. Специалисты департамента образования со ссылкой на школу
Корреспондент НГС не смогла дозвониться до школы
Ранее мама студента Новосибирского музыкального колледжа имени Аскольда Мурова заявила, что ее сына травят в училище. По словам матери, к буллингу присоединилась часть преподавателей.