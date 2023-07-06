«Зря ты это сделал, малой». Как в новосибирском колледже травят студента — его мама считает причастными педагогов

Всё ради музыки

Вплоть до осени 2022 года Христина В. (фамилию героев НГС не указывает по их просьбе, однако она известна редакции) и ее сын Влад жили в небольшом городке в Казахстане, а затем переехали в Новосибирск. Причиной стало желание подростка получить хорошее музыкальное образование: хотя мальчик учился в специализированном лицее, он был вынужден заниматься с преподавателем саксофона, несмотря на то что сам играл на кларнете. Кларнетистов попросту не было.