«Зря ты это сделал, малой». Как в новосибирском колледже травят студента — его мама считает причастными педагогов

Мама студента Новосибирского музыкального колледжа имени Аскольда Мурова заявила, что ее сына травят в училище. Буллинг среди подростков — явление нередкое, но, по словам женщины, к травле юноши подключились не только студенты, но и часть преподавателей, которые фактически выдавливают его из учебного заведения. Журналисты НГС выслушали жутковатую историю о том, как всего за один учебный год единственный неловкий эпизод превратился в масштабную драму с участием полиции и областного Минкульта, выслушал позицию колледжа, а также узнал у психотерапевта, что делать в таких случаях родителям.
Всё ради музыки
Вплоть до осени 2022 года Христина В. (фамилию героев НГС не указывает по их просьбе, однако она известна редакции) и ее сын Влад жили в небольшом городке в Казахстане, а затем переехали в Новосибирск. Причиной стало желание подростка получить хорошее музыкальное образование: хотя мальчик учился в специализированном лицее, он был вынужден заниматься с преподавателем саксофона, несмотря на то что сам играл на кларнете. Кларнетистов попросту не было.
— У него начались проблемы с аппаратом (с правильной постановкой губ, языка и
Юноша успешно сдал экзамены и был зачислен в колледж на отделение оркестровых духовых и ударных инструментов. Чтобы не отправлять 16-летнего на тот момент подростка в одиночестве в другую страну, Христина уволилась с работы и поехала вместе с сыном.
Поначалу, вспоминает женщина, никаких проблем у Влада не было. Когда она регулярно звонила, чтобы справляться об успехах сына, ей неизменно отвечали, что всё хорошо: Влад — образцовый студент, занятия не пропускает и занимается старательно. К Маргарите Владимировне подросток ходил на занятия в консерваторию, по ее основному месту работы, и тоже не филонил. Единственной неприятной историей стало посвящение.
— Они поехали к одному из студентов в гости в квартиру, и Влад забыл там кларнет. Чтобы вы понимали, кларнет стоит 90 тысяч рублей. Я говорю ему: «Друг, иди занимайся!», а сын мнется. Потом признался, что рюкзак оставил в гостях, а где эта квартира — не помнит, город-то для него незнакомый, — вспоминает Христина.
Дорогой инструмент нашелся достаточно быстро, хотя пока Влад и Христина ездили по городу, однокашники вдоволь насмеялись над «маменькиным сынком» в группах в социальных сетях. Потом, правда, извинились: по современной моде — записали видео. На этом Христина сочла ситуацию исчерпанной.
— Я просто хотела, чтобы его больше в чатах не травили, — говорит Христина и самокритично добавляет. — Может быть, они обиделись, что я тогда подняла скандал из-за кларнета.
Травля
Ситуация резко обострилась накануне весенней сессии. 2 мая, рассказала Христина, ей позвонила преподавательница Влада и сообщила, что больше не будет учить юношу.
— Пишет мне вечером его педагог по специальности Маргарита Владимировна, чтобы я ей срочно набрала. Я перезвонила, а она говорит: «Я ставлю вас в известность, что с вашим сыном больше работать не буду, потому что он вор. Я профессор, и мне с таким ребенком претит заниматься».
Оказалось, что студентка 2-го курса колледжа Ольга (имя несовершеннолетней изменено) заявила, что ее банковская карта куда-то исчезла. Заподозрив сына Христины, девушка якобы пошла в ближайший продуктовый, где всегда покупали вкусненькое студенты, посмотрела там камеры и увидела свою карточку в руках Влада. Правда, Христина этому не поверила — и даже не потому, что свято верила в честность сына.
— Во-первых, в тот день мне уже звонила Маргарита Владимировна и сказала, что выгнала Влада с урока, потому что он был не готов. Я связалась с концертмейстером, и та сказала, что сын на занятиях был. А во-вторых, когда мы приехали в этот магазин уже с полицией, камеры нам просто так не показали, — негодует женщина. — Понимаете? Полиции не дали без запроса, без заявления, а тут вдруг каким-то студентам взяли и показали?
Мама Влада и мама Оли написали заявления в полицию. Первая о клевете (талон о принятии заявления есть в распоряжении редакции), вторая — о краже карточки из дочкиной сумки. Судьба первого заявления доподлинно не известна: по словам Христины, его якобы просто потеряли. А вот в истории с кражей полицейские разобрались быстро: пришли к выводу, что кражи просто не было.
Фотографию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела Влад, чтобы доказать свою невиновность, выложил в группе оркестра во «ВКонтакте», но это только раззадорило его однокашников и студентов постарше.
Сами сообщения Христина посчитала угрозами, тон, в котором общаются будущие музыканты, тоже вызывает некоторое удивление.
«Сука, какой он конч. Поддержите меня, или ему п..ц». «Прости нас, Влад. За то, что ты целый еще по земле ходишь». «Зря ты это, короче, сделал, малой». «Если не вывозишь, сука, за базар свой и по делам своим, опровергни», — писали подростку сокурсники.
Помимо, мягко сказать, неприятной переписки, у Влада начались проблемы и с экзаменами. По словам Христины, мало того, что готовиться к экзаменам без преподавателя специальности оказалось непросто, оценки парню, по мнению мамы, начали систематически занижать.
— В итоге я обратилась в Министерство культуры, это же учредитель колледжа, — говорит мать парня. — Владу назначили пересдачу с комиссией из Министерства культуры и без посторонних лиц. Это потому, что на прошлые пересдачи разрешали заходить буквально толпе. И вот на последней передаче он играл, хорошо играл — а потом остановился. Стоял молчал, потом, правда, доиграл. А потом вернулся домой и говорит: «Мама, я с собой что-нибудь сделаю».
В распоряжении редакции больше двух сотен скриншотов и диктофонных записей, которые документируют общение Влада с преподавателями и сокурсниками, а его мамы — с преподавателями, полицейскими и представителями областного Минкульта. Женщина фиксирует едва ли не каждый телефонный и личный разговор.
Что говорит колледж
Чтобы узнать мнение второй стороны, журналисты НГС обратились к руководству Новосибирского музыкального колледжа имени
По словам директора образовательного учреждения Вячеслава Анохина, в мае между двумя студентами колледжа действительно произошел конфликт, который вышел далеко за пределы учебной аудитории, и мама Влада очень активно пытается его решить. В телефонном разговоре с журналистом НГС директор пообещал подробно ответить на вопросы в письменном виде в ближайшее время, но на момент публикации редакция ответ на запрос не получила.
Что делать, если ребенка травят?
Психотерапевт Игорь Лях уверен, что ситуация, которая случилась в музыкальном колледже, действительно непростая. Он отметил, что выносить категорические суждения по поводу истории, услышанной в пересказе журналистов, не может, но обратил внимание на несколько серьезных проблем.
— Во-первых, молодой человек высказал суицидальную идею. Во-вторых, мама проявляет большую агрессию, чем сам молодой человек. В-третьих, мама уверена, что педагоги ничего не делают в этом конфликте, что они на стороне буллеров, хотя, насколько мне известно, такое случается очень редко, и мне сложно в это поверить, — перечисляет психотерапевт. — Если мама проявляет такую большую активность, собирает материалы в социальных сетях, есть небольшая надежда, что она сможет критически оценить свои усилия и свое влияние на происходящие процессы.
Сергей Лях рекомендовал оценить способность парня обучаться в конкретном учебном заведении и по конкретной специальности, а следующим шагом восстановить отношения со сверстниками. В этом могут помочь медиаторы или штатные психологи — педагоги далеко не всегда способны вмешиваться в такие процессы.
Ранее НГС писал о конфликте в 10-й школе, который длится уже почти год. Предпринимательница Светлана Манина обвинила классного руководителя в том, что ее дочка получила травму, остальные родители обвинили женщину в травле. Все публикации о непростой истории мы собрали в одном месте.