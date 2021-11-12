«Мне много ставят лайков»: как директор обычной школы стала лучшей в стране и отменила четверти (и это не гимназии в центре)

Директор новосибирской школы попала в десятку лучших в России
В октябре директор новосибирской школы
В этом видео Елена Минаева рассказывает о школе, родителях и своем отношении к работе. Кстати, вы увидите, как выглядит новая школа, которую ремонтировали и достраивали несколько лет. После просмотра фильма вам захочется отдать сюда своего ребенка.
Разгар первой четверти, будний день, перемена. В школе
Идеи как раз приходят на конкурсах. В этом году Елена Минаева стала лауреатом конкурса «Директор года России — 2021». Всего было больше 700 участников, из которых выбрали 10 лучших.
— Каждый конкурс я воспринимаю как курсы повышения квалификации. То есть я всегда стараюсь услышать то, что мне хочется внедрить у себя, — объясняет любовь к конкурсам директор школы — В этот раз я взяла для себя несколько моментов. Всё остальное нами уже прожито, прочувствовано, всё остальное мы уже реализовали, и это очень приятно, потому что мы идем не в ногу со временем, а опережая его.
Статус школы
Амбициозные планы Елена Минаева считает возможностью выходить из зоны комфорта. В этом состоянии нужно находиться как можно чаще, чтобы быть на плаву, в нужном статусе. Хотя статусность у нас часто определяется только наградами и показателями, успеваемостью и баллами. Но это не всегда так.
— Вы же как родители смотрите — это статусная, это не статусная школа. У этой есть результаты, у этой нет. Это складывается из отзывов, внешних оценок. Сегодня есть перекосы в этом отношении и достаточно серьезные, — рассуждает Елена Минаева. — Да, каждая школа должна создать условия для развития талантов, и мы активно этим занимаемся. Но когда в этой же школе не находится места для других детей, причем абсолютно не находится, тогда, я считаю, школа не в полной мере справляется со своей основной функцией.
В 82-й школе учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, с разными диагнозами, в том числе дети с аутизмом, которых просто не берут учиться в другие школы. И возможность создать условия для учебы разных детей — это как раз важный показатель статуса школы, говорит Елена Минаева.
Новый директор, новые правила
Несколько лет назад Елена Минаева приехала в Новосибирск из Новокузнецка, где пятнадцать лет проработала в школе учителем английского. Вторым местом ее работы стал 22-й лицей. Там же она заняла должность заместителя директора, а в 2015 году получила звание «Учитель года». В прошлом году она стала победителем Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2020».
В школу
— Та структура школы, которая десятилетиями складывалась, в современной школе, которая развивается так, как наша, — она себя уже не оправдывает, — говорит Елена Минаева. — В первый год мы учились говорить на одном языке. Начиная от каких-то ценностных смыслов, установок, до общих целей, трендов, которые появились в образовании. Это, конечно, требует изменений, людям пришлось себя переформатировать. Те, кто это принял, понял, остались и работают с удовольствием.
Несколько человек не смогли работать в новой системе. Но за три года штат вырос в два раза — сейчас в школе 85 учителей (и 1500 учеников). Женским коллектив не назовешь — в школе работают 10 мужчин, что считается хорошим показателем для сферы образования.
По словам директора школы, благосостояние учителей изменилось, они стали зарабатывать больше и именно благодаря участию в новых проектах и очередным грантам. Если есть проект, есть грант, соответственно, есть добавки к стандартным зарплатам учителей. Сколько именно получают учителя в школе, Елена Минаева отвечать не стала, но привела пример, — если учитель ведет какой-то проект, добавка к зарплате, например, 20 тысяч.
Школа и родители
В начале ноября новосибирские СМИ растиражировали часть речи из презентации Елены Минаевой, которая сказала, что школа 82 находится в промышленном районе Новосибирска, здесь учатся дети рабочих, дети мигрантов, то есть это не статусная гимназия в центре города, соответственно, контингент родителей разный и подход у них тоже разный: «не передовые граждане нашей страны, под передовыми мы понимаем очень мотивированных, ориентированных на инвестиции в своих детей людей».
— То, что было, когда я пришла, и то, что есть сейчас, это совершенно иной уровень взаимоотношений, — говорит Елена Минаева. — Наверное, потому, что родители понимают, что для меня дети важнее цифр. Любой родитель может ко мне прийти со своим вопросом и каждый этот вопрос будет решен.
Руководитель школы считает, что дети, родители и учителя — это три равных составляющих в образовательном процессе. И важно создать правильную среду не только для учеников и учителей, но и для родителей. Кстати, у родителей в школе есть свои «родительские» проекты, в которых они могут принимать свои решения: по здоровому образу жизни, контролю за питанием и так далее.
В школе большая психолого-педагогическая служба из 11 сотрудников. Это не только психологи, но и логопеды, тьюторы. За год специалисты проводят несколько тысяч профессиональных консультаций для семей. Запросы у родителей совершенно разные. В том числе проблемы взросления, детской несамостоятельности. Иногда родители берут на себя больше, чем нужно, и это лишает детей возможностей.
— Когда мы начинаем разбираться, вынужден ли на самом деле родитель сидеть с ребенком за уроками, возникает вопрос: на самом деле нужно или это желание контролировать, чтобы он непременно получил пятерку, — рассуждает Елена Минаева. — Я считаю, что уже с уровня начальной школы родитель не должен принимать участие в выполнении домашнего задания. Ребенок должен сам складывать портфель, следить, что там лежит, зачем, почему. Если возникает ситуация, что что-то забыл, это проговаривается учителем. Все-таки сегодня уклад нашей жизни требует, чтобы человек был самостоятельным, чтобы он умел принимать решения. Если раньше мы говорили о коллективизме, сегодня время лидера. И хочется, чтобы уже с начальной школы у ребенка было право на ошибку, чтобы было у ребенка право что-то забыть, а потом вспомнить, что-то откорректировать.
Детям можно и нужно допускать ошибки, а с учителями — не так однозначно.
— Я всегда радуюсь, когда, например, пишу что-то быстро на доске, а кто-то из ребят говорит: «Елена Владимировна, вы здесь ошиблись». Это же счастье, это значит, что те знания, которыми сегодня обладают дети, позволяют увидеть ошибку учителя, — приводит пример директор школы. — А ошибиться глобально, конечно, учитель права не имеет. То есть не распознать какое-то девиантное поведение ребенка… Когда что-то происходит, я начинаю опрашивать учителей, классных руководителей, я задаю им вопрос: вы знали об этой ситуации, например, какой-то сложной ситуации в семье? Если нет — такого уровня ошибки недопустимы, это ошибки на уровне равнодушия к ребенку.
Соцсети и выгорание
Кстати, родителям учеников можно задавать напрямую вопросы директору, например, написать в любой мессенджер. Елена Минаева считает, что чем более открытый руководитель, тем лучше для всех, а соцсети — это хорошая возможность сократить дистанцию, несмотря на то, что в школе полторы тысячи человек.
— А как? Информационная открытость — это один из способов жить спокойно. Потому что, когда у человека возникает тревога по какому-то поводу, когда он не находит мгновенно ответ на свой вопрос, что он делает? Он себя накручивает — придумывает разные варианты развития этой ситуации, которой по факту может и нет.
У директора школы есть страницы в разных соцсетях, она подписана на соцсети своих коллег. Чтобы не возникало недоразумений, с которыми в последнее время сталкиваются учителя в соцсетях, она советует иметь две страницы — публичную и для своих. Но не потому, что ей может что-то не понравиться, а потому что в современном обществе могут быть совершенно разные трактовки, например, безобидных фото.
— Лайки обязательно ставлю, — улыбается директор школы. — Мне? Да, мне очень много ставят лайков. У меня публичная страница, больше про школу, про профессию, наверное, у меня всегда есть определенный посыл. Но это не блог, я не ухожу в формат блогерства.
Учитель живет победами и достижениями учеников, поэтому нужно пользоваться всеми ресурсами, которые сейчас есть, уверена Елена Минаева. Это лучший способ не уставать от профессии и избежать выгорания:
— Поэтому совет — не бояться, обязательно пробовать что-то новое, развиваться. Постоянно создавать себе внутренний вызов, выходить за внутренние рамки. Тогда жизнь будет насыщенной, интересной.
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