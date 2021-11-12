«Мне много ставят лайков»: как директор обычной школы стала лучшей в стране и отменила четверти (и это не гимназии в центре)

Разгар первой четверти, будний день, перемена. В школе № 82 полторы тысячи школьников, но сейчас никого нет, потому что каникулы. Вместо четвертей учебный год здесь разделен на шесть модулей: пять недель дети учатся, неделю отдыхают. Чтобы была равномерная нагрузка и никто не сходил с ума от усталости в третьей четверти, говорит директор школы Елена Минаева. Оказывается, так можно, законодательство позволяет, всё зависит от руководства, поэтому внедрять новое можно и нужно.

Идеи как раз приходят на конкурсах. В этом году Елена Минаева стала лауреатом конкурса «Директор года России — 2021». Всего было больше 700 участников, из которых выбрали 10 лучших.

— Каждый конкурс я воспринимаю как курсы повышения квалификации. То есть я всегда стараюсь услышать то, что мне хочется внедрить у себя, — объясняет любовь к конкурсам директор школы — В этот раз я взяла для себя несколько моментов. Всё остальное нами уже прожито, прочувствовано, всё остальное мы уже реализовали, и это очень приятно, потому что мы идем не в ногу со временем, а опережая его.

