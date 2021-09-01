«Давить на ребенка — неправильно»: талантливые учителя подсказали, как помочь детям пережить школьные неудачи

Новосибирские учителя рассказали о способах поддержки школьников
Профессия учителя — одна из самых уважаемых. При этом престижной ее назвать сложно из-за невысоких зарплат, огромной нагрузки и отношения окружающих. Несмотря на это, каждый год в школу приходят сотни молодых преподавателей, которые любят свою работу и действительно радуются, когда проводят время с учениками. НГС нашел двух таких учительниц — Юлию Зуеву, которая преподает английский язык, и Екатерину Батищеву — преподавателя химии. Они пришли в профессию по разным причинам — одна из них мечтала связать жизнь с иностранными языками, а другую в детстве вдохновили советские фильмы об учителях. Они поделились секретами профессии, которые помогут поддержать ребенка. Читайте об этом в нашем материале.
О выборе профессии
— Вообще я не собиралась быть учителем, хотела связать свою жизнь с иностранными языками, — вспоминает Юлия Зуева. — Переехав в Новосибирск, попробовала себя в различных сферах, не связанных с образованием, и поняла, что это не мое. Пошла работать в школу, и мне понравилось.
Я люблю свой предмет, общение с детьми. Особенно сейчас, работая в центре, занимаешься именно языком, без всяких бумажек, олимпиад.
Екатерина Батищева решила учить детей благодаря кино:
— Я выросла на советских фильмах про учителей: «Большая перемена», «Весна на Заречной улице», «Доживем до понедельника». Именно образ учителя в этих фильмах и посеял первую мысль о выборе профессии. А дальше собственная школьная жизнь изо дня в день показывала, какой это интересный труд.
Юлия Зуева — учитель высшей квалификационной категории, победитель окружного этапа всероссийского конкурса «Учитель года — 2016», финалист областного конкурса «Учитель года — 2017». Работала в школах
Екатерина Батищева — учитель химии в МБОУ «Гимназия
Что делать, если ребенку «не дано»
— Базовым знаниям можно обучить любого ребенка, — считает Юлия Зуева. — Каким-то детям дано быть более успешными в предмете, это точно. А некоторым нужно просто больше времени, чтобы усвоить знания. У меня учились дети, которые делали всё медленнее, зато без ошибок.
По словам Екатерины, важно постараться заинтересовать учеников:
— Все дети разные, в том числе и по своим предрасположенностям и способностям. Для тех, кому предмет дается трудно, важно создавать пусть маленькие, но их личные ситуации успеха, чтобы не потерять интерес к сложному предмету. Химия — наука непростая и поддается не каждому, но я стараюсь для каждого ребенка находить такую ситуацию.
Заинтересовать можно и тех детей, которые ленятся или не хотят учиться.
— В таком случае к ребенку нужно найти подход, попытаться заинтересовать его свои предметом, используя разные педагогические приемы. Кому-то будет интересно обучение с использованием смартфонов, кому-то — работа над проектами, а кто-то предпочитает творческие задания, — говорит Екатерина Батищева.
Юлия Зуева считает, что ребенок сам с возрастом может понять, нужен ли ему какой-то предмет.
— Если ребенок не хочет учиться, то его бывает сложно замотивировать, — говорит учитель. — В общеобразовательной школе мотивируют отметками. Наши дети привыкли работать на оценку, в этом даже есть минус. Я всегда говорю ученикам: «Ну получил ты тройку, и ладно. Это не показатель. Не факт, что если ты станешь отличником, то в будущем будет всё прекрасно». Не каждый ребенок осознаёт, что предмет ему нужен. Не думаю, что есть смысл убеждать в этом ученика, это с возрастом должно прийти.
Амбиции родителей
— Есть взрослые, которые очень много хотят от детей, — поделилась Юлия Зуева. — Может, в свое время у них самих не было возможности заниматься чем-то, поэтому теперь они отправляют на секции и кружки детей. Сейчас такое время, когда родители много вкладывают в образование, очень много дополнительных занятий организуют. Но давить на ребенка — неправильно, не нужно этого делать. Он должен сам прийти к тому, что нравится.
— С родителями надо работать, беседовать, приводить примеры. Стараться донести до них, что, заставляя ребенка изучать то, что не нравится, они обрекают его на долгие страдания в жизни. Работа с родителями — немаловажная часть профессии, — отметила Екатерина Батищева.
Как помочь ребенку определиться с профессией
— Адаптацию нужно начинать с самого детства: рассказывать, какие есть профессии, маленьким детям показывать картинки, мультфильмы, для более старших устраивать экскурсии, приглашать специалистов разных профессий для проведения лекций и мастер-классов. Здесь важна работа психолога, чтобы выявить предрасположенность ребенка к тому или иному виду деятельности, — говорит Екатерина Батищева.
— Родителям нужно уделять время ребенку, успевать обращать внимание на то, что ему удается, хорошо получается, — объясняет Юлия Зуева. — Можно взаимодействовать с учителем, особенно в начальных классах. Чтобы понять склонности ребенка, необязательно записывать его на все дополнительные кружки подряд. Действительно, есть дети, которые хотят попробовать всё. Например, если ребенку хочется сегодня заниматься шитьем, то почему бы и нет. Если не понравится, то можно уйти, — считает Юлия Зуева.
О неудачах
Большие и маленькие неприятности часто встречаются во время учебы. По мнению учителей, до школьников можно донести, что в этом нет ничего страшного.
— Чтобы помочь ребенку пережить неудачу, нужно объяснить, что это всего лишь маленький промах, который легко можно решить, приложив соответствующие усилия, — говорит Екатерина Батищева. — Важно поддержать ребенка, внушить, что плохая отметка — это всего лишь маленькая неприятность, а не жизненная трагедия.
— Есть дети, которые тяжело переживают поражения, особенно в командных играх. В таких случаях я стараюсь донести до ученика, что это просто игра, и в жизни таких моментов будет много, не стоит переживать. Бывает, что дети нелегко переносят то, что не получилось у них лично. Тогда нужно придумать ситуацию, в которой ребенок будет успешен, чтобы он в себя поверил, — считает Юлия Зуева.
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