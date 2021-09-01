«Давить на ребенка — неправильно»: талантливые учителя подсказали, как помочь детям пережить школьные неудачи

— Базовым знаниям можно обучить любого ребенка, — считает Юлия Зуева. — Каким-то детям дано быть более успешными в предмете, это точно. А некоторым нужно просто больше времени, чтобы усвоить знания. У меня учились дети, которые делали всё медленнее, зато без ошибок.



По словам Екатерины, важно постараться заинтересовать учеников:

— Все дети разные, в том числе и по своим предрасположенностям и способностям. Для тех, кому предмет дается трудно, важно создавать пусть маленькие, но их личные ситуации успеха, чтобы не потерять интерес к сложному предмету. Химия — наука непростая и поддается не каждому, но я стараюсь для каждого ребенка находить такую ситуацию.



Заинтересовать можно и тех детей, которые ленятся или не хотят учиться.

— В таком случае к ребенку нужно найти подход, попытаться заинтересовать его свои предметом, используя разные педагогические приемы. Кому-то будет интересно обучение с использованием смартфонов, кому-то — работа над проектами, а кто-то предпочитает творческие задания, — говорит Екатерина Батищева.

