Юная красотка мечтала стать голливудской актрисой, а оказалась в Искитиме — как работает учительница русского языка

Красивая девушка из Академгородка рассказала, почему поехала работать учителем в Искитим
Каждое утро Анфиса Свиридова садится на электричку в Академгородке и едет в сторону Искитима. В детстве она мечтала стать голливудской актрисой. Но после окончания университета пошла работать учительницей русского языка и литературы в искитимскую школу № 3. У девушки необычный подход: она читает с детьми норвежские сказки и понимает их увлечение Стивеном Кингом вместо Пушкина. И не всегда родители это одобряют. НГС узнал, почему Анфиса стала работать учителем в области и как изменился ее мир.
Серый день, поворот с трассы, проезжаем по улочкам Искитима и ищем в череде пятиэтажек нужное здание. Открывая дверь в школу, сразу слышим крики детей, у которых пару минут назад закончился урок. В этой школе нет ничего необычного: турникеты на входе, охранник, который записывает в свой журнал гостей школы, и уборщица, которая торопит детей поскорее собираться домой.
— Девочки, я здесь, вам налево! — встречает нас Анфиса, голос у нее немного хриплый. Говорит, так всегда после 6-го урока.
Анфисе 22 года, она уже год, как закончила университет, и семь месяцев работает в школе.
— Однажды мне бабушка сказала ни в коем случае не становиться медсестрой или учительницей — это две самые неблагодарные профессии. Я это запомнила (мне лет 16 было). И я всем говорила, что ни за что и никогда не стану учителем, — вспоминает Анфиса.
В детстве она мечтала стать голливудской актрисой, желательно успешной.
— Я всю жизнь переживала, что у меня нет какого-то ярко выраженного таланта. Кто-то из подружек идеально рисовал, кто-то пел, кто-то танцевал. А меня хотели выгнать из музыкалки, я вообще не художник. А потом я заметила, что талант есть — это работа с детьми. Потому что они сразу открываются, бегут обниматься, со мной контактируют и мне доверяют. Мне это и правда приносит удовольствие, — рассказывает девушка.
Сперва девушка подрабатывала няней, потом вожатой в лагере и воспитательницей в частном детском саду. На 4-м курсе она решила, что посвятит свою жизнь работе с детьми.
— Ну а где получить крутой опыт, если не в школе? Я начала искать, — говорит Анфиса.
Так девушка наткнулась на программу «Учитель для России», Анфисе сразу понравилась ее философия — «Каждый ребенок становится автором своей жизни». Как рассказывает девушка, в селах дети порой выбирают будущую профессию, исходя из того, какое учебное заведение ближе к дому. Или выбирают профессию, по которой работают родные.
— Я всё детство жила в Академгородке, где все школы выпускают очень умных и образованных детей. Учителя — равно преподаватели из НГУ. Абсолютно никаких вопросов о том, куда ты будешь поступать, нет. Либо ты уезжаешь в Москву или в Питер, либо поступаешь в НГУ. А есть Искитим, есть Гусельниково, есть Евсино, Белово и Сосновка, в которых дети совсем не думают о том, чтобы получать высшее образование. Даже если они идут за средним специальным, против которого я ничего не имею, то делают это не совсем осознанно, — считает девушка.
В марте прошлого года Анфиса подала заявку на участие в программе, прошла все этапы отбора и оказалась в одной из школ Искитима, где по условиям программы ей предстоит проработать два года.
— Во время интервью я спросила про другие регионы. На что мне сказали, что сейчас специалисты очень нужны в нашем регионе. И я решила, что, видимо, мне нужно остаться здесь еще на два года, и отнеслась к этому спокойно, — говорит учительница.
«Учитель для России» — общественная программа, которая стремится дать одинаковые образовательные возможности детям в разных регионах России. Ее участники на два года отправляются в поселки или небольшие города работать учителями в школах. Программа покрывает расходы на аренду жилья в случае, если участники переезжают в другое место. Также они получают зарплату начинающего школьного учителя и стипендию в размере 20 тысяч рублей ежемесячно.
Необычный подход Анфисы Алексеевны
Анфиса ведет русский язык и литературу у пятиклассников. С первых уроков девушка открыто начала общаться с детьми о своих чувствах.
— Бывает, что я приду к ним и скажу: «Ребята, у меня сейчас такое плохое настроение». Давайте будем радовать друг друга. Для них было шоком, обычно учителя не говорят, что у них плохое настроение. А я пришла и предупредила, чтобы они на меня не обижались, — смеется Анфиса.
На ее уроках дети могут плакать, смеяться (иногда даже чересчур). Для Анфисы важно, чтобы они были открытыми, потому что учительница сама такая. Но не все одобряют ее методы. В первой четверти, говорит Анфиса, было особенно тяжело: из-за недопонимания с родителями ее вызывали то к директору, то к завучу, однажды одна из мам пришла последить, как девушка проводит урок. Молодая учительница считает, что такая ситуация складывается из-за ее молодого возраста. Она бы и объяснила родителям свои методы, ответила на их вопросы, но из-за коронавируса, по словам девушки, родительские собрания не организовывают.
— Есть такой класс —
Участвуя в программе «Учитель для России», Анфиса постоянно учится, записывает свои уроки и отсылает их методистам, получает обратную связь. Анфисе хочется, чтобы детям на уроках было интересно.
— Мы начали читать норвежские рассказы, я показала детям Норвегию, фьорды, море. Они, естественно, очень впечатлились. Когда дети приходят домой, то, конечно же, рассказывают то, что запомнилось им больше всего. Тогда этот рассказ запомнился им больше, чем Пушкин. Ну это очевидно, что они пришли и рассказали, что мы читали норвежский рассказ. «Почему вы не проходите Толстого, а проходите норвежские рассказы?» — было недопонимание, ко мне было много вопросов, которые передавали через завучей, через директора, — говорит девушка.
— Когда мы читаем, я разрешаю полежать на парте. Но нельзя лежать на парте, — говорит девушка. — А у нас ведь есть разные этапы урока, и, если это первые минуты занятия, когда я читаю, почему бы и нет? Естественно, если мы изучаем синтаксис, все сидят и работают. Или был случай, когда мы играли в «виселицу». Мне сказали больше не играть. Я больше не играю.
Я очень сильно переживала из-за конфликтов. Я понимаю, что у меня пока нет 100-балльных егэшников и крутых сочинений, которые выиграли все олимпиады мира. Мне не на что опереться, кроме своей учебы и исследований. Я пришла с горящими глазами: давайте тут рисовать, тут играть, тут плясать, тут в группах работаем — это было моей главной ошибкой. Теперь я дозирую, — говорит она.
Сейчас, спустя полгода работы в школе, складывается впечатление, что девушка уже совсем обвыклась на новом месте. У нее стал ниже голос из-за ежедневного ведения уроков, ей удается разрешать конфликты с родителями, она даже переборола себя и начала ставить двойки.
— Я долго держалась. В итоге мне сказали: «Где у вас двойки и тройки? Такого не бывает». Теперь уже ставлю, но мне очень сложно ставить им двойки, особенно притом что у нас четырехбалльная система оценивания. Тройка — это плохая оценка, за которую ругают. Двойка — вообще плохо. А двойки стоять должны, ведь если дети напишут проверочную работу на два, а у него четверка за четверть, то вопросы будут к учителю. А у меня ребенок, который в начале года написал диктант с 20 ошибками, а после второй четверти — с 10 ошибками: и то, и то — двойка. Как мне указать? Только словами и эмоциями, — считает девушка.
Девушка старается в своей работе ставить наравне осознанность и образовательный процесс.
— Очевидно, что в приоритете — образовательные результаты, сдача ЕГЭ и других экзаменов как можно лучше, поучаствовать в олимпиаде, что-то выиграть. Родители в основном очень настроены на образовательный результат. Если какие-то вопросы ко мне, то они обычно касаются оценок, домашнего задания. И ничего про то, как ребенок чувствует себя на уроке, есть ли у него друзья, как они поживают. Я скорее про эмоции. Хочу, чтобы они учились выражать эмоции, — уточняет она.
«Для детей был шок, что среди любимых книг можно написать не Толстого, а Кинга»
Молодая учительница литературы считает, что в школьной программе есть некоторые несостыковки.
— «Му-му» — это про крепостное право. А крепостное право по истории дети проходят только в 6-м классе. Дети в 5-м классе совсем еще не знают, кто такие крепостные крестьяне. Как один мальчик мне написал: крепостной крестьянин — это тот, кто ест, работает и спит у барыни. Мне казалось, что я нормально объяснила. Или вот в прошлой четверти я читала с 8-классниками «Недоросль», а они все красные сидят, говорят, что ничего не могут понять. Потому что этого нет в лексиконе. Я не говорю, что пьесу надо убирать. Им, конечно, нужно всё это объяснять. Но им совсем неинтересно. Нужно что-то еще, — говорит Анфиса.
Девушка хотела бы добавить в школьную программу побольше современной детской литературы.
— Для детей был шок, что среди своих любимых книг можно написать не Толстого, а Кинга. Сейчас даже «Властелин колец» изучается. Но жанру фэнтези выделено мало часов. Обычно ты выкидываешь часы зарубежной литературы, чтобы успеть дочитать «Кавказского пленника» или «Капитанскую дочку». В ЕГЭ по литературе только отечественная литература, поэтому, естественно, ты с пятого класса начинаешь затачивать себя под русскую литературу, — поясняет молодая учительница.
Жизнь в электричках и подъемы в 5-6 утра
Анфиса живет в Академгородке и каждое утро на электричке ездит на работу. Девушка намеренно не стала переезжать в Искитим. Поэтому ей не пришлось отказываться от походов в кофейни — просто теперь они только по выходным. В прошлой четверти девушка вставала около 5 часов утра.
— Чтобы не впасть в депрессняк, я осталась жить в Академе, иначе в Искитиме я бы не выжила. Школа располагается в индустриальном районе, где много заброшенных зданий. Ближе к центру уже парк, роща — всё более-менее прилично. Я разграничила жизнь и работу по городам. В Искитиме я просто работаю, мне не нужно здесь строить жизнь, выходить замуж и заводить друзей, хотя я всё равно завела здесь друзей. У нас пятидневный рабочий день, я встаю в 06:30 утра, успеваю на электричку и приезжаю в школу ко второму уроку. Дальше работаю здесь с 08:50 до 15:40. А выходные свободные, я могу встречаться с подругами, пить кофе, — рассказывает Анфиса.
Главная боль девушки — это электрички.
— Я ненавижу электрички, с детства боюсь пьяных мужчин, а их в электричках очень много. Сейчас зимой они все вымерзли. Но я же знаю, что они вылезут весной и с новой силой начнут разговаривать со мной, спрашивать, как у меня дела, читать мне стихи, — вздыхает девушка.
Анфиса говорит, что сейчас ей очень нравится работа, она учится у детей современному сленгу, узнает обо всех трендах.
— Дети меня тоже учат всему, начиная от неологизмов, например, «оффники», «шиперить», «краш», и заканчивая музыкой. Я ведь самая первая узнаю о новой песне Моргенштерна. Дети очень современные. Они создали мне аккаунт в «ТикТоке», — смеется Анфиса.
Молодая учительница чувствует, что реализует свои амбиции, работая в школе. Она считает, что выбрала неординарный путь и у нее к тому же еще и получается.
— Я чувствую, что я реализовываюсь даже побольше, чем мои знакомые. Во-первых, я нашла себя и то, чем хочу заниматься. Не могу сказать, что я хочу быть учительницей в государственной школе всю жизнь. Но я нашла работу с детьми. Во-вторых, я получаю образование, посещаю лекции и семинары. В-третьих, я зарабатываю деньги и сама себе снимаю квартиру. В этом плане меня всё устраивает. Амбиции у меня связаны именно с тем, чтобы развиваться и постоянно учиться чему-то новому. У меня очень интересная работа, я люблю быть в центре внимания, — говорит, улыбаясь, Анфиса.
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