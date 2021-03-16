Юная красотка мечтала стать голливудской актрисой, а оказалась в Искитиме — как работает учительница русского языка

Я очень сильно переживала из-за конфликтов. Я понимаю, что у меня пока нет 100-балльных егэшников и крутых сочинений, которые выиграли все олимпиады мира. Мне не на что опереться, кроме своей учебы и исследований. Я пришла с горящими глазами: давайте тут рисовать, тут играть, тут плясать, тут в группах работаем — это было моей главной ошибкой. Теперь я дозирую, — говорит она.



Сейчас, спустя полгода работы в школе, складывается впечатление, что девушка уже совсем обвыклась на новом месте. У нее стал ниже голос из-за ежедневного ведения уроков, ей удается разрешать конфликты с родителями, она даже переборола себя и начала ставить двойки.



— Я долго держалась. В итоге мне сказали: «Где у вас двойки и тройки? Такого не бывает». Теперь уже ставлю, но мне очень сложно ставить им двойки, особенно притом что у нас четырехбалльная система оценивания. Тройка — это плохая оценка, за которую ругают. Двойка — вообще плохо. А двойки стоять должны, ведь если дети напишут проверочную работу на два, а у него четверка за четверть, то вопросы будут к учителю. А у меня ребенок, который в начале года написал диктант с 20 ошибками, а после второй четверти — с 10 ошибками: и то, и то — двойка. Как мне указать? Только словами и эмоциями, — считает девушка.

Девушка старается в своей работе ставить наравне осознанность и образовательный процесс.

— Очевидно, что в приоритете — образовательные результаты, сдача ЕГЭ и других экзаменов как можно лучше, поучаствовать в олимпиаде, что-то выиграть. Родители в основном очень настроены на образовательный результат. Если какие-то вопросы ко мне, то они обычно касаются оценок, домашнего задания. И ничего про то, как ребенок чувствует себя на уроке, есть ли у него друзья, как они поживают. Я скорее про эмоции. Хочу, чтобы они учились выражать эмоции, — уточняет она.