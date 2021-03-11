Чуть больше 50 тысяч в месяц: обзор частных школ Новосибирска — что предлагают в самых дорогих

НГС подготовил обзор четырех частных школ Новосибирска
Апрель близится, а значит скоро откроется запись детей в первый класс. Попасть в приличную государственную школу не всегда легко — нужно занимать очереди или озаботиться пропиской. Некоторые родители выбирают вариант проще: заключить договор с частной школой. Какие ещё есть плюсы у частных школ? Сколько нужно за них платить? Что входит в эту сумму? Публикуем вторую часть нашего обзора частных школ города — здесь есть самая дорогая и самая первая.
«РОСТ»
Образовательный центр «РОСТ» — один из самых молодых в Новосибирске, он создан в феврале 2020 года. По словам директора школы Олеси Орловой, основная идея центра — это создание индивидуальной образовательной траектории каждого ученика, чтобы дети уже в начальных классах могли понять, что им нравится.
Школа работает в режиме полупансиона, то есть занятия проходят с утра и до 19 часов вечера. В первую половину дня дети учатся по базовой программе, а вторая половина занята кружками и секциями. Олеся Орлова рассказывает, что сейчас в школе около 19 дополнительных программ — именно они помогают сформировать ту самую индивидуальную образовательную траекторию.
— У нас реализуются спортивные направления: футбол, карате, йога. Творческие направления: азбука креативного мышления - когда дети рисуют различными материалами, вокал, фортепиано, гитара и танцы. Есть несколько иностранных языков на выбор: французский, китайский, испанский и немецкий. Уже со 2-го класса ребенок может выбрать 2-й иностранный язык. Есть инженерное направление — робототехника и программирование для старших ребятишек, шахматы. Это дополнительное образование способствует ранней профориентации, развитию интересов, усилению творческих склонностей ребенка, — объяснила Олеся Орлова.
Директор добавила, что кружки в центре ведут действующие профессионалы: мастера спорта, художники и композитор.
Стоимость обучения составляет чуть больше 50 тысяч рублей в месяц — в эту сумму входит питание, обеспечение безопасности в школе — на территории есть собственная система видеонаблюдения. Кроме того, ученики могут пользоваться бассейном, стадионом и дворовой территорией жилого комплекса бизнес-класса «Жуковка», где располагается школа. Для детей обеспечен и трансфер до школы от площади Калинина.
Образовательный центр «РОСТ» является колледжем, поэтому кроме общеобразовательной программы в «РОСТе» есть возможность получить среднее специальное образование:
— По закону об образовании колледжу предоставлено право реализовывать программы общего образования. И мы этим правом воспользовались. Мы их открыли, лицензировали и сейчас учим детей. Но, поскольку в основе мы колледж, мы лицензировали программу «Гостиничный сервис» и открывать набор на эту программу будем в марте 2021 года, — пояснила Олеся Орлова.
В ЖК «Жуковка» располагается отель, и это, по словам Олеси Орловой, поможет студентам учиться отельному бизнесу на практике.
«РОСТу» чуть больше года, а классы ещё не заполнены полностью, поэтому у центра почти нет оценок на «Флампе» или в 2ГИС. Хорошо оценивают школу пользователи Яндекс.Карт:
— Здесь учится мой внук. Очень доволен. Очень вежливые и внимательные учителя. Я почти каждый день бываю здесь, — пишет Людмила Малышенко.
«София»
Частная школа «София» появилась в Новосибирске в 1987 году, тогда она называлась «Надежда». Директор школы, Елена Чекалина, рассказывает, что «София» стала первой частной школой в городе:
— Изначально школа была создана как альтернатива государственному образованию, которое было в конце 80-х годов: где не было индивидуального подхода, все было слишком традиционалистским. Та парадигма, которая была в Советском союзе, она себя изжила. Сейчас мы альтернативной школой себя не считаем, потому что открылись лицеи, гимназии, которые придумали какие-то концепции и перестали работать по-старому. Сейчас мы стоим с ними в одном ряду, — рассказывает Елена Чекалина.
Директор объясняет, что «София» позиционирует себя как школа индивидуального развития ребенка и работает в концепции школы понимания.
— Для нас гораздо важнее не знания, а понимание. То, что ты понял, ты знаешь всю жизнь, а то, что выучил, ты забудешь. Поэтому вся траектория обучения строится на диалоговой системе. Дети с 1-го класса понимают, что каждый голос на уроке очень важен. Учитель и ребенок сотрудничают. На таких уроках ребенок очень часто научается говорить, реально разговаривает. Рождение нового знания, новых смыслов в контексте диалога — это наша фишка, которая позволяет вырастить людей думающих, имеющих собственное мнение. Иметь собственное мнение — это ответственность. Многие могут иметь мнение, но наш ребенок знает, что, для того чтобы произнести «я считаю», он проделал серьезный путь, — подчеркивает Елена Чекалина.
Кроме того, в школе есть особая концепция по работе с персоналом — она называется «Управление талантами». По словам Елены Чекалиной, это специальная система работы с педагогами, которая позволяет им развивать их таланты и особенности.
— Только человек, который постоянно учится, может научить других. Вы сами знаете, что иногда нам приходиться больше учиться у детей, чем друг у друга, — говорит Елена Чекалина.
В школе существует и свое правительство с президентом, его помощниками и министрами. На пост президента могут претендовать все ученики с 9 по 11 класс, а министром можно стать уже в 8 классе. По словам Елены Чекалиной, дети с 1 класса принимают участие в голосовании и знают, что такое инаугурация и бюллетени.
— Если я хочу провести какое-то мероприятие в школе, я обращаюсь не к завучу, а к президенту школы, — рассказывает Елена Чекалина.
«София» работает как школа полного дня: с 9 до 16 часов у детей занятия, а после продленка до 18 часов. Месяц обучения в школе стоит 18 тысяч, питание в эту сумму не входит. В школе есть столовая, где дети расплачиваются специальными карточками, которые можно пополнять.
Пользователи 2ГИС оценивают «Софию» на 4,5 балла из 5, «Яндекс.Карты» — на 4,2.
— В «Софии» учатся оба наших сына. Они довольны и мы как родители тоже. Постоянно проходят различные интересные мероприятия, в которых принимают участие все ученики. Уровень преподавания очень высокий, — пишет на «Яндекс.Картах» Елена.
Тем не менее в отзывах отмечают, что в школе «нет индивидуального подхода к ребёнку» и есть «предвзятое отношение к некоторым детям».
«Таланъ»
«Таланъ» также работает в формате школы полного дня: дети находятся там с 8:30 до 18 часов, а группа продленного дня работает до 19:30. Школа принимает детей с 3-х лет — до 7-и они учатся в дошкольной группе.
— Подарить детям счастливое детство с любимой школой — это было моей мечтой, стало целью и делом жизни. Школа — это не только место, где проходят математику, русский и литературу, знания не могут ограничиваться предметами школьного курса. Что значит быть ответственным? Как строить отношения? Как быть лидером команды или быть её звеном? Чем отличаются мечта и цель? Как научиться ставить цели и идти к ним? Что значит быть успешным и как этого добиваться? К сожалению, этих предметов нет в перечне ФГОС, — перечисляет важные вопросы учредитель и директор школы Нина Аникина.
Она рассказала, что отправной точкой создания школы стала концепция самореализации и самоактуализации человека — и ребенка, и взрослого. Нина Аникина говорит, что хотела, чтобы школа стала «мастерской по поиску своего жизненного пути, своего призвания, в которой можно в безопасной и поддерживающей атмосфере попробовать на вкус разные возможности проявить себя».
— Из этой концепции родилась форма — школа полного дня, где есть множество возможностей. Мы вместе учимся, растём, развиваемся и отдыхаем тоже вместе. Мы можем вместе с учителями математики или географии переноситься в другую эпоху на литературной гостиной, а с педагогом литературы вычислять главаря банды, играя в «Мафию». Тем самым создаётся уникальное сообщество сотворчества и соученичества, где во главе угла стоит не отметка, а личность человека. А хорошие результаты ЕГЭ, победы в предметных олимпиадах, гран-при на творческих конкурсах становятся закономерным результатом, но не являются самоцелью, — говорит Аникина.
Год обучения стоит от 260 до 320 тысяч рублей — сюда входят все основные и дополнительные образовательные программы, а также сопровождение детей куратором и воспитателями, услуги психолога, логопеда и медика, трехразовое питание, учебники и канцелярия.
У «Таланъ» в 2ГИС стоит 3,8 баллов из 5, на «Яндекс.Картах» — 4,3. Однако отзывы расходятся с оценками пользователей — родители хвалят школу, отмечают, что там «уважают детей», «раскрывают таланты» и создают дружелюбную атмосферу.
«Веритас»
Школа «Веритас» появилась в Новосибирске в 1993 году. Она также работает в формате полного дня — с 8:30 до 18:00. В школу детей отвозит автобус, по заранее спланированному маршруту.
Как указано на сайте школы, её главная особенность — камерность. Всего в школе учится около 130 учеников, а в классах не более 15 человек. Из других плюсов школа выделяет полнодневную занятость детей — кроме общеобразовательной программы в школе есть кружки и секции: пластика, музыкальная студия и ансамбль струнных инструментов и тесный контакт с родителями.
— Я училась там сама с 1-го по 11-й класс, эту школу заканчивал мой старший брат, младший брат и сестра. Поэтому я не понаслышке знаю, какой уровень образования они дают. Во-первых, это индивидуальный подход к каждому ребенку. Детей в классе мало, и это большой плюс, потому что ребенок всегда может подойти к учителю, задать вопрос — на уроке и после уроков. В самой школе теплая атмосфера: она не сильно большая, все друг друга знают. Подход учителей к ученикам отличается от общеобразовательных школ. Учителя пытаются строить диалоги, договариваться, учат детей выстраивать социальные связи, — рассказывает мама одной из учениц Екатерина.
Она говорит, что в среднем отдает за обучение около 30 тысяч месяц — с обучением, питанием и автобусом. Дополнительных взносов нет.
2ГИС оценивает школу на 4,8 баллов из 5, «Яндекс.Карты» на 4,4. В единственном негативном отзыве в 2ГИС указано, что в школе «как-то странно отвечают по телефону», в остальном «Веритас» хвалят. На Яндекс.Картах отрицательных отзывов о школе нет вообще.
— Учимся в этой школе 4 года, ребенку нравится. Оценки просто так не ставят, их надо реально заработать. 2 раза в год ставят музыкальные спектакли (концерты), в которых участвуют все дети без исключения. Школа полного дня, дети делают уроки в школе, у родителей голова не болит по этому поводу. Есть школьный автобус. По субботам не учимся, формы школьной нет, — пишет в отзыве Марина Каюмова.
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