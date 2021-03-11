Чуть больше 50 тысяч в месяц: обзор частных школ Новосибирска — что предлагают в самых дорогих

«Таланъ»

«Таланъ» также работает в формате школы полного дня: дети находятся там с 8:30 до 18 часов, а группа продленного дня работает до 19:30. Школа принимает детей с 3-х лет — до 7-и они учатся в дошкольной группе.

— Подарить детям счастливое детство с любимой школой — это было моей мечтой, стало целью и делом жизни. Школа — это не только место, где проходят математику, русский и литературу, знания не могут ограничиваться предметами школьного курса. Что значит быть ответственным? Как строить отношения? Как быть лидером команды или быть её звеном? Чем отличаются мечта и цель? Как научиться ставить цели и идти к ним? Что значит быть успешным и как этого добиваться? К сожалению, этих предметов нет в перечне ФГОС, — перечисляет важные вопросы учредитель и директор школы Нина Аникина.



Она рассказала, что отправной точкой создания школы стала концепция самореализации и самоактуализации человека — и ребенка, и взрослого. Нина Аникина говорит, что хотела, чтобы школа стала «мастерской по поиску своего жизненного пути, своего призвания, в которой можно в безопасной и поддерживающей атмосфере попробовать на вкус разные возможности проявить себя».

— Из этой концепции родилась форма — школа полного дня, где есть множество возможностей. Мы вместе учимся, растём, развиваемся и отдыхаем тоже вместе. Мы можем вместе с учителями математики или географии переноситься в другую эпоху на литературной гостиной, а с педагогом литературы вычислять главаря банды, играя в «Мафию». Тем самым создаётся уникальное сообщество сотворчества и соученичества, где во главе угла стоит не отметка, а личность человека. А хорошие результаты ЕГЭ, победы в предметных олимпиадах, гран-при на творческих конкурсах становятся закономерным результатом, но не являются самоцелью, — говорит Аникина.

Год обучения стоит от 260 до 320 тысяч рублей — сюда входят все основные и дополнительные образовательные программы, а также сопровождение детей куратором и воспитателями, услуги психолога, логопеда и медика, трехразовое питание, учебники и канцелярия.

У «Таланъ» в 2ГИС стоит 3,8 баллов из 5, на «Яндекс.Картах» — 4,3. Однако отзывы расходятся с оценками пользователей — родители хвалят школу, отмечают, что там «уважают детей», «раскрывают таланты» и создают дружелюбную атмосферу.