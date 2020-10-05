Вот это классуха! 5 красавиц-учительниц откровенно рассказали о сложностях и радостях своей работы и зарплате

— На самом деле никогда бы не подумала, что стану педагогом, но после педагогический практики решила попробовать и вот работаю уже третий год. Меня не напугало то, что учителя мало зарабатывают, при поиске работы я вообще не задумывалась о заработке, а сейчас вполне довольна своей зарплатой.

Дети любят меня, часто бегут обниматься, делятся секретами, я знаю все их увлечения вне уроков, любовные истории. Иногда мне кажется, что они мне больше доверяют из-за того, что я сама похожа на школьника, подругу или сестру. Ситуаций, когда мои ученики не хотели принимать меня, не было — ребята изначально понимают, кто к ним пришел — педагог или девочка из старших классов. Чаще всего на работу я хожу в джинсах, футболке и рубашке, потому что знаю, что к концу рабочего дня буду вся в красках и пластилине. Строгого стиля не придерживаюсь.