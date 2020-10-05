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Вот это классуха! 5 красавиц-учительниц откровенно рассказали о сложностях и радостях своей работы и зарплате

Они тоже не высыпаются по утрам, волнуются на уроках и ненавидят бумажную работу, но очень любят своих учеников

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Пять красавиц-учительниц рассказали о своей работе&nbsp;

Пять красавиц-учительниц рассказали о своей работе 

Образ учителя на сегодняшний день сильно видоизменился — это больше не бесформенный костюм, очки на пол-лица и странная причёска. Современные учителя будто сошли с подиума, приветливо улыбнулись ученикам и начали урок. Дети любят их, доверяют секреты, рассказывают про первую любовь и, конечно, не забывают про учёбу. Мы поговорили с 5 классными учительницами — они рассказали о дружбе с детьми, почему решили связать свою жизнь с преподаванием и упомянули о сложностях и недостатках своей профессии.

Анна Смирнова, 23 года

ИЗО

Анна преподает декоративно-прикладное творчество и основы живописи у групп дошкольного и среднего школьного возраста

Анна преподает декоративно-прикладное творчество и основы живописи у групп дошкольного и среднего школьного возраста

— На самом деле никогда бы не подумала, что стану педагогом, но после педагогический практики решила попробовать и вот работаю уже третий год. Меня не напугало то, что учителя мало зарабатывают, при поиске работы я вообще не задумывалась о заработке, а сейчас вполне довольна своей зарплатой.

Дети любят меня, часто бегут обниматься, делятся секретами, я знаю все их увлечения вне уроков, любовные истории. Иногда мне кажется, что они мне больше доверяют из-за того, что я сама похожа на школьника, подругу или сестру. Ситуаций, когда мои ученики не хотели принимать меня, не было — ребята изначально понимают, кто к ним пришел — педагог или девочка из старших классов. Чаще всего на работу я хожу в джинсах, футболке и рубашке, потому что знаю, что к концу рабочего дня буду вся в красках и пластилине. Строгого стиля не придерживаюсь.

Анна работает преподавателем уже три года

Анна работает преподавателем уже три года

— В свой первый рабочий день я очень переживала, да и сейчас перед каждым занятием немного волнуюсь. Больше всего в своей работе мне нравится то, что я передаю опыт молодому поколению, мне нравится наблюдать за увлеченными детьми — удивительно, как они могут создавать свой мир на картинах. Мне очень приятно, когда дети занимают призовые места в различных конкурсах. Порой бывают мысли о том, чтобы уйти из профессии, — наблюдая, как дети рисуют, мне хочется не учить кого-то, а рисовать самой, хочу попробовать себя в тату-сфере, но пока не дошло до этого.

Анастасия Донская, 32 года
Экономика

Анастасия преподает технопредпринимательство и экономику, 5–11 классы

Анастасия преподает технопредпринимательство и экономику, 5–11 классы

— Когда я поступала в университет, точно знала, что буду преподавать, но не думала, что буду преподавать в школе. Долгое время я занималась предпринимательством, и как-то нам с супругом пришла в голову идея создать обучающие курсы для детей по нашей теме. После реализации курса я втянулась и поняла, что это моё, и вот мы с супругом вдвоем стали преподавателями. Это самая удивительная, замечательная, лучшая профессия, в другой я даже себя уже не представляю. Я пошла работать учителем не ради денег, у меня есть дополнительный доход. Но и пожаловаться на заработную плату не могу, у нас с этим порядок.

В моей работе мне больше всего нравится сам контакт с детьми — что-то помочь, подсказать, видеть их горящие глаза. Мне нравится понимание того, что ты приносишь пользу, а подготовка к конкурсам, выставкам — это бесценно. Что не нравится... Наверное, просыпаться рано. На работу я могу прийти в деловом костюме, а могу в джинсах и кедах, но придерживаюсь, конечно, классического, современного стиля. При трудоустройстве никто не говорил про дресс-код, но у нас все красивые, нарядные, в подобающей одежде.

Анастасия считает, что учитель несёт ответственность за новое поколение

Анастасия считает, что учитель несёт ответственность за новое поколение

— У меня с учениками очень хорошие отношения. Кто-то в поздравительной открытке ко Дню учителя называет меня наставником и подружкой, а кто-то записан в телефоне как «Дочь», а у неё я как «Мама 2». Первое занятие я начинаю с игры, и детям это нравится, они раскрепощаются, а в тяжелых случаях я стараюсь выходить на «личный трек». Если ребёнку неинтересно, то я выясняю его увлечения и привожу примеры, обоснования, опираясь на это (благо предмет позволяет). Нужно любить детей и свой предмет, и тогда все получится. Я всегда нахожу со всеми общий язык, ни разу за время моей практики не было такого, чтобы меня не приняли дети.

Буквально неделю назад я проводила первый урок в новом классе, и там мне девочка сказала, что видела меня в лицее и очень хотела, чтобы я у них преподавала. Когда я зашла в класс, она сказала: «Круто, что вы наш учитель!». Я также вижу молодых коллег, к которым бегут дети с обнимашками. Мы легко находим общий язык с учениками, возможно, и сами не выросли. Я очень близка с детьми, стараюсь быть им другом, и в кафе посидеть, и на связи постоянно. Но даже при таких близких отношениях у учеников есть понимание того, что я учитель.

Кристина Дейнес, 27 лет
Немецкий язык

Кристина — преподаватель немецкого языка

Кристина — преподаватель немецкого языка

— Если честно, я никогда не думала, что буду работать преподавателем, и уж не думала никак, что свяжу свою жизнь с немецким языком. Я уехала в 2015 году в Германию и жила там 3 года, сама начинала учить язык с нуля. Приехала назад в Россию, и вопрос, чем здесь заниматься, отпал сам собой. Захотелось делиться опытом и передавать свои знания, помогать людям изучать этот прекрасный язык, показать, что обучение может быть приятным и без стресса.

Когда мы сами учились в школе, думали, что нет ничего сложного в профессии учителя, а теперь каждый день вспоминаю своих учителей и понимаю, что это очень нелегко. Я не пошла работать в общеобразовательную школу, потому что заработная плата оставляет желать лучшего, я преподаю в языковой и занимаюсь репетиторством — возраст моих учеников от 9 до 40 лет.

Кристина считает, что с детьми нужно общаться только с добром и лаской и ни в коем случае не ругать их и не повышать голос, если у них что-то не получается&nbsp;

Кристина считает, что с детьми нужно общаться только с добром и лаской и ни в коем случае не ругать их и не повышать голос, если у них что-то не получается 

— Бывают дети непоседы, бывают — с характером. Перед первым днём меня предупредили, что дети неусидчивые, я немного испугалась — вдруг не получится, вдруг меня не примут дети, вдруг меня не будут слушать, но я оставила все эти мысли, настроилась только на положительный исход. В классической школе, конечно, форма одежды официальная. Но у меня даже и желания не появляется одеться свободно на работу. Потому что это ведь гордость — носить звание педагога, и выглядеть нужно соответственно.

Больше всего в своей работе я люблю наблюдать за успехами своих учеников, видеть, что им действительно нравится этот язык и что они его действительно понимают. Слышать благодарности от учеников — самое важное в нашей профессии. Когда в конце урока детки подбегают, чтобы обнять тебя, а если был перерыв в занятиях, то слышать, что они скучали. Уйти из профессии мне никогда не хотелось, я чувствую, что это моё.

Жанна Маслова, 44 года
Английский язык

Жанна преподает английский язык, в этом году у нее <nobr class="_">3-е</nobr> и <nobr class="_">6-е</nobr>&nbsp;классы

Жанна преподает английский язык, в этом году у нее 3-е и 6-е классы

— С будущей профессией я определилась ещё в 7-м классе. Мне нравилось изучать английский язык, моя мама работала в школе — думаю, это повлияло на мой выбор. Я целенаправленно начала готовиться к поступлению в педагогический институт на факультет иностранных языков. Работать я начала уже в студенчестве — в детском саду у мамы, там были замечательные малыши, редким встречам с которыми я до сих пор очень рада.

Для изучения любого иностранного языка класс делят на 2 группы, как правило, желающих попасть в мою группу больше, чем это возможно. И с детьми, и с их родителями у меня хорошие отношения, хотя я очень строгий и требовательный учитель, заинтересованный в крепких знаниях детей. За 20 лет работы опыт был разный — дети, как правило, принимают меня как человека, но если у них к моменту нашей встречи уже сложились трудности с языком и они не готовы приложить усилия, то они переходят в другую группу, где, по их расчетам, им будет легче, хотя это не всегда так.

Жанна считает себя строгим и требовательным учителем

Жанна считает себя строгим и требовательным учителем

— Мне нравятся горящие глаза ребят при встрече и во время уроков, нравится отдача и общее взаимодействие, не нравится бумажная работа, которая наваливается в начале и конце учебного года. Я уходила из профессии, когда родился сын. Мне казалось, что я больше не смогу полюбить ни одного ребёнка, он заполнил сердце всецело. Он же и вернул меня в профессию спустя 8 лет, так как в лицее не хватало учителя английского языка и несколько классов (его в том числе) учил один учитель полным классом.

Дресс-код, конечно, существует, как во всех официальных организациях, — деловой, не кричащий стиль. Мне это близко, поэтому в школу я одеваюсь красиво. Детям нравится, когда учитель красивый и современный, когда он близок им по духу. Такой учитель часто становится образцом для подражания, и мы часто обсуждали стиль одежды с девочками-подростками, в прошлом году у меня были 8-е классы. С ребятами у меня складываются скорее дружеско-наставнические отношения, нежели учительско-ученические.

Альбина Валитова, 30 лет
Математика

Альбина преподает математику с <nobr class="_">5-го</nobr> по <nobr class="_">11-й</nobr> классы

Альбина преподает математику с 5-го по 11-й классы

— Моя мама всю жизнь работает учительницей английского языка, плюс у нее классное руководство. Глядя на нее, я зареклась никогда не стать учителем — это благородная, но неблагодарная работа, которая требует полной отдачи за маленькие деньги. Но, когда я училась в институте, решила немного попреподавать математику, чтобы зарабатывать на карманные расходы, и оказалось, что это мне дико нравится, больше, чем что-либо другое.

Учителя математики, меня, дети встречают напряженно, так получается, что у моих учеников предмет идет тяжело. Стараюсь шутить, подбадривать, чтобы разряжать обстановку. Очень здорово наблюдать, когда твои усилия приносят результат и ученик начинает наконец-то разбираться — горящие глаза ребенка — это очень здорово, адреналин, драйв.

Мама Альбины тоже работает учительницей — преподает английский язык

Мама Альбины тоже работает учительницей — преподает английский язык

— Были времена, когда я занималась репетиторством бесплатно, — знакомые просили подтянуть их детей. В репетиторстве важно не только взаимодействовать с ребёнком, но и с родителями — иногда меня как учителя нужно направить, объяснить, что вот здесь, например, ребёнок не может сказать то, что требуется, потому что стесняется. Так процесс пойдет гораздо быстрее.

Одежда учителя не должна отвлекать внимание учеников. На уроки я обычно надеваю неброские вещи, кэжуал, иногда спорт. Я стараюсь дружить с ребятами и считаю, что дружеские отношения с учениками не зависят от возраста учителя, это состояние души. Моя мама уже не молода, но ученики до сих пор обожают её, я смотрю на нее и понимаю, что буду такой же.

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