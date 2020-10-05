Вот это классуха! 5 красавиц-учительниц откровенно рассказали о сложностях и радостях своей работы и зарплате

Образ учителя на сегодняшний день сильно видоизменился — это больше не бесформенный костюм, очки на пол-лица и странная причёска. Современные учителя будто сошли с подиума, приветливо улыбнулись ученикам и начали урок. Дети любят их, доверяют секреты, рассказывают про первую любовь и, конечно, не забывают про учёбу. Мы поговорили с 5 классными учительницами — они рассказали о дружбе с детьми, почему решили связать свою жизнь с преподаванием и упомянули о сложностях и недостатках своей профессии.
Анна Смирнова, 23 года
ИЗО
— На самом деле никогда бы не подумала, что стану педагогом, но после педагогический практики решила попробовать и вот работаю уже третий год. Меня не напугало то, что учителя мало зарабатывают, при поиске работы я вообще не задумывалась о заработке, а сейчас вполне довольна своей зарплатой.
Дети любят меня, часто бегут обниматься, делятся секретами, я знаю все их увлечения вне уроков, любовные истории. Иногда мне кажется, что они мне больше доверяют из-за того, что я сама похожа на школьника, подругу или сестру. Ситуаций, когда мои ученики не хотели принимать меня, не было — ребята изначально понимают, кто к ним пришел — педагог или девочка из старших классов. Чаще всего на работу я хожу в джинсах, футболке и рубашке, потому что знаю, что к концу рабочего дня буду вся в красках и пластилине. Строгого стиля не придерживаюсь.
— В свой первый рабочий день я очень переживала, да и сейчас перед каждым занятием немного волнуюсь. Больше всего в своей работе мне нравится то, что я передаю опыт молодому поколению, мне нравится наблюдать за увлеченными детьми — удивительно, как они могут создавать свой мир на картинах. Мне очень приятно, когда дети занимают призовые места в различных конкурсах. Порой бывают мысли о том, чтобы уйти из профессии, — наблюдая, как дети рисуют, мне хочется не учить кого-то, а рисовать самой, хочу попробовать себя в тату-сфере, но пока не дошло до этого.
Анастасия Донская, 32 года
Экономика
— Когда я поступала в университет, точно знала, что буду преподавать, но не думала, что буду преподавать в школе. Долгое время я занималась предпринимательством, и как-то нам с супругом пришла в голову идея создать обучающие курсы для детей по нашей теме. После реализации курса я втянулась и поняла, что это моё, и вот мы с супругом вдвоем стали преподавателями. Это самая удивительная, замечательная, лучшая профессия, в другой я даже себя уже не представляю. Я пошла работать учителем не ради денег, у меня есть дополнительный доход. Но и пожаловаться на заработную плату не могу, у нас с этим порядок.
В моей работе мне больше всего нравится сам контакт с детьми — что-то помочь, подсказать, видеть их горящие глаза. Мне нравится понимание того, что ты приносишь пользу, а подготовка к конкурсам, выставкам — это бесценно. Что не нравится... Наверное, просыпаться рано. На работу я могу прийти в деловом костюме, а могу в джинсах и кедах, но придерживаюсь, конечно, классического, современного стиля. При трудоустройстве никто не говорил про дресс-код, но у нас все красивые, нарядные, в подобающей одежде.
— У меня с учениками очень хорошие отношения. Кто-то в поздравительной открытке ко Дню учителя называет меня наставником и подружкой, а кто-то записан в телефоне как «Дочь», а у неё я как
Буквально неделю назад я проводила первый урок в новом классе, и там мне девочка сказала, что видела меня в лицее и очень хотела, чтобы я у них преподавала. Когда я зашла в класс, она сказала: «Круто, что вы наш учитель!». Я также вижу молодых коллег, к которым бегут дети с обнимашками. Мы легко находим общий язык с учениками, возможно, и сами не выросли. Я очень близка с детьми, стараюсь быть им другом, и в кафе посидеть, и на связи постоянно. Но даже при таких близких отношениях у учеников есть понимание того, что я учитель.
Кристина Дейнес, 27 лет
Немецкий язык
— Если честно, я никогда не думала, что буду работать преподавателем, и уж не думала никак, что свяжу свою жизнь с немецким языком. Я уехала в 2015 году в Германию и жила там
Когда мы сами учились в школе, думали, что нет ничего сложного в профессии учителя, а теперь каждый день вспоминаю своих учителей и понимаю, что это очень нелегко. Я не пошла работать в общеобразовательную школу, потому что заработная плата оставляет желать лучшего, я преподаю в языковой и занимаюсь репетиторством — возраст моих учеников от 9 до 40 лет.
— Бывают дети непоседы, бывают — с характером. Перед первым днём меня предупредили, что дети неусидчивые, я немного испугалась — вдруг не получится, вдруг меня не примут дети, вдруг меня не будут слушать, но я оставила все эти мысли, настроилась только на положительный исход. В классической школе, конечно, форма одежды официальная. Но у меня даже и желания не появляется одеться свободно на работу. Потому что это ведь гордость — носить звание педагога, и выглядеть нужно соответственно.
Больше всего в своей работе я люблю наблюдать за успехами своих учеников, видеть, что им действительно нравится этот язык и что они его действительно понимают. Слышать благодарности от учеников — самое важное в нашей профессии. Когда в конце урока детки подбегают, чтобы обнять тебя, а если был перерыв в занятиях, то слышать, что они скучали. Уйти из профессии мне никогда не хотелось, я чувствую, что это моё.
Жанна Маслова, 44 года
Английский язык
— С будущей профессией я определилась ещё в
Для изучения любого иностранного языка класс делят на
— Мне нравятся горящие глаза ребят при встрече и во время уроков, нравится отдача и общее взаимодействие, не нравится бумажная работа, которая наваливается в начале и конце учебного года. Я уходила из профессии, когда родился сын. Мне казалось, что я больше не смогу полюбить ни одного ребёнка, он заполнил сердце всецело. Он же и вернул меня в профессию спустя
Дресс-код, конечно, существует, как во всех официальных организациях, — деловой, не кричащий стиль. Мне это близко, поэтому в школу я одеваюсь красиво. Детям нравится, когда учитель красивый и современный, когда он близок им по духу. Такой учитель часто становится образцом для подражания, и мы часто обсуждали стиль одежды с девочками-подростками, в прошлом году у меня были
Альбина Валитова, 30 лет
Математика
— Моя мама всю жизнь работает учительницей английского языка, плюс у нее классное руководство. Глядя на нее, я зареклась никогда не стать учителем — это благородная, но неблагодарная работа, которая требует полной отдачи за маленькие деньги. Но, когда я училась в институте, решила немного попреподавать математику, чтобы зарабатывать на карманные расходы, и оказалось, что это мне дико нравится, больше, чем что-либо другое.
Учителя математики, меня, дети встречают напряженно, так получается, что у моих учеников предмет идет тяжело. Стараюсь шутить, подбадривать, чтобы разряжать обстановку. Очень здорово наблюдать, когда твои усилия приносят результат и ученик начинает наконец-то разбираться — горящие глаза ребенка — это очень здорово, адреналин, драйв.
— Были времена, когда я занималась репетиторством бесплатно, — знакомые просили подтянуть их детей. В репетиторстве важно не только взаимодействовать с ребёнком, но и с родителями — иногда меня как учителя нужно направить, объяснить, что вот здесь, например, ребёнок не может сказать то, что требуется, потому что стесняется. Так процесс пойдет гораздо быстрее.
Одежда учителя не должна отвлекать внимание учеников. На уроки я обычно надеваю неброские вещи, кэжуал, иногда спорт. Я стараюсь дружить с ребятами и считаю, что дружеские отношения с учениками не зависят от возраста учителя, это состояние души. Моя мама уже не молода, но ученики до сих пор обожают её, я смотрю на нее и понимаю, что буду такой же.
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