Родители на неделю забрали детей из школы Новосибирска из-за конфликта с одноклассницей

В школе № 141 в Первомайском районе Новосибирска произошел конфликт между детьми. По словам родителей, одна из учениц четвертого класса — Ксения (здесь и далее имена изменены) — регулярно срывает уроки, бьет одноклассников и вступает с ними в конфликты. Первые жалобы на поведение девочки поступили осенью, а в январе родители других учеников на неделю перестали отпускать детей в школу, чтобы администрация решила проблему. НГС поговорил с мамами школьников, департаментом образования и психологом. Рассказываем, что известно о конфликте и как решать такую проблему школе.
«Морально унижает»
В редакцию НГС обратилась мать одноклассника Ксении Светлана. Она рассказала, что ссоры между детьми начались осенью.
— Морально унижает детей эта ученица, срывает уроки. В третьем классе были инциденты, но мало. В этом году началось. У нее конфликты с детьми на пустом месте. Ей что-то не понравилось — может кинуть линейкой. Дети растут, им тоже надоело к себе такое отношение. Они тоже начали отвечать — словами, где-то сдачи дадут. Ей это не нравится, — поделилась Светлана.
По ее словам, девочка якобы может встать во время урока, подойти и ударить другого ребенка. Более того, конфликты периодически выходят и за пределы школы, когда Ксения со своим другом подкарауливает одноклассников рядом с воротами и устраивает потасовки. Во время одного из них она поругалась и «потолкалась» с другими девочками.
— В конце года было чаепитие, после которого она опять «концерт» устроила, завуч ее успокаивал. Потом классная руководительница написала родителям в чате, что больше не может терпеть такое поведение, и отказалась от нашего класса, — рассказала Светлана.
В конце прошлого года учительница детей отказалась от классного руководства. Родители связывают это с тем, что она боялась ответственности, которая могла наступить в случае, если бы Ксения навредила другим детям. Тогда родители написали заявления на имя директора, в которых потребовали перевести их детей в другой класс. Директор согласилась, и после зимних каникул все ученики, кроме Ксении и ее друга, вышли на учебу в качестве отдельного класса.
— Нас перевели к другому учителю, учиться с обеда. Мы были согласны на эти условия, лишь бы учиться спокойно. Но потом нам привели опять этих детей. Получается, мы остались без учителя, во вторую смену и с девочкой, которая срывает уроки, — объясняет Кристина, мать одноклассницы Ксении.
13 января родители написали заявления о том, что не будут водить детей в школу, пока с ними будет учиться Ксения. В этот день из класса на учебу пришли сама девочка, ее друг и трое одноклассников. В остальные дни класс также посещал школу неполным составом. Это продлилось неделю.
— Никак не изменилась ситуация. Мы вышли в школу, нам пообещали безопасность. Родителям теперь вход в школу закрыт. Мы хотели поприсутствовать на уроках в пятницу. Одна мама пошла, ее не пустили. Сказали, что все вопросы — к администрации. А девочка в первый день пришла — обматерила всех. На следующий день вызвали к директору, на уроках ее не было. То есть все более-менее спокойно все прошли, — рассказала Кристина.
Позиция школы и департамента
В школе отказались комментировать ситуацию НГС, поэтому корреспонденту не удалось получить номер телефона родителей Ксении. Родители ее одноклассников также отказались им поделиться.
Департамент образования мэрии Новосибирска подтвердил, что в школе произошел конфликт между учениками. Сообщение об этом поступило еще в октябре. После этого в учебное заведение выезжали представители департамента и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений. Администрации учебного заведения дали рекомендации по урегулированию конфликта. В решении участвовали специалисты муниципального учреждения «Магистр». Планируется, что они также проведут родительское собрание, на котором рассмотрят вопрос о роли взрослых в обеспечении психологической безопасности образования.
МКУ ДПО «ГЦОиЗ "Магистр"» занимается выявлением детей с ограниченными возможностями здоровья и отклоняющимся поведением, их комплексным обследованием, подготовкой рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи, а также в их обучении.
— Образовательной организацией принимаются меры по урегулированию конфликта между обучающимися в классе. Ситуация требует индивидуального подхода к решению и времени для нормализации психологической обстановки в детском коллективе в связи с ее неоднозначностью, а также недостаточной работой, проводимой образовательной организацией в детском коллективе, — цитирует пресс-центр мэрии Новосибирска информацию от департамента образования.
Также мэрия сообщила, что в школе продолжают налаживать благоприятную психологическую обстановку.
Мнение психолога
НГС обратился к детскому психологу Дане Котченко, чтобы она объяснила, как поступать в такой ситуации родителям и школе. По ее словам, 10 лет — это предподростковый возраст, сложный для ребенка. Школьник может отрицать существующие нормы по разным причинам — чтобы понять их, каждый случай нужно рассматривать индивидуально. При этом, она уверена, что нужно помочь ребенку, а не исключать его из жизни класса или школы:
— Когда происходит нечто неудобное обществу, происходит отмена, изоляция. Мы изолируем ребенка, как будто бы удаляем что-то неправильное и якобы решаем проблему. Но если мы говорим просто об изоляции для решения конфликта, это не срабатывает. Ни с теми, от кого скрыли что-то неугодное, ни с теми, кого удалили. У детей, которые остались, возникает определенная тревога по поводу того, какими они должны или не должны быть, чтобы оказаться отрезанными от жизни, — уточняет эксперт.
Помочь «проблемному» ребенку можно в том случае, если у него и его родителей есть желание разбираться в ситуации. В этом может помочь школьный психолог.
— Если есть желание и возможность помощи, мы должны понять, о чем ведет разговор ребенок, когда таким образом поступает. У детей уровень адаптации очень высокий. И когда ребенок так себя ведет себя и знает, что делает это неправильно, — это вынужденная ситуация для него. Он может только так себя вести. Значит, в его положении происходит какая-то серьезная ситуация. Если она уже неконтролируемая и страдают окружающие, то рекомендуют обратиться к психологу, — подвела итог Дана Котченко.
На прошлой неделе в школе в Новосибирском районе школьник выстрелил в голову однокласснику из пневматического пистолета. Отец мальчика написал заявление в полицию. Он также рассказал подробности истории НГС. Выяснилось, что стрелявший вместе с братом-близнецом обижал пострадавшего в течение нескольких месяцев до инцидента. Читайте подробности в нашем материале.