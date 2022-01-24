Родители на неделю забрали детей из школы Новосибирска из-за конфликта с одноклассницей

«Морально унижает»

В редакцию НГС обратилась мать одноклассника Ксении Светлана. Она рассказала, что ссоры между детьми начались осенью.

— Морально унижает детей эта ученица, срывает уроки. В третьем классе были инциденты, но мало. В этом году началось. У нее конфликты с детьми на пустом месте. Ей что-то не понравилось — может кинуть линейкой. Дети растут, им тоже надоело к себе такое отношение. Они тоже начали отвечать — словами, где-то сдачи дадут. Ей это не нравится, — поделилась Светлана.

По ее словам, девочка якобы может встать во время урока, подойти и ударить другого ребенка. Более того, конфликты периодически выходят и за пределы школы, когда Ксения со своим другом подкарауливает одноклассников рядом с воротами и устраивает потасовки. Во время одного из них она поругалась и «потолкалась» с другими девочками.

— В конце года было чаепитие, после которого она опять «концерт» устроила, завуч ее успокаивал. Потом классная руководительница написала родителям в чате, что больше не может терпеть такое поведение, и отказалась от нашего класса, — рассказала Светлана.