«Они над ним издевались»: отец подстреленного на уроке мальчика заявил о травле сына в школе

— Я не знаю, почему братья до сих пор в пятом классе. Первый конфликт у нас был 1 сентября. Мы стояли на линейке, и сын стоял рядом с классом. Они подошли к нему, кепку на него натянули. Я подошел, остановил их, спросил: «Что вы делаете?» Они сказали, что пошутили. Я ответил, что нельзя обижаться маленьких. И вообще, это мой сын, и если они будут его обижать, то получат по шее, — вспоминает Николай.

Как уточнил отец ребенка, эти двое братьев-близнецов издевались над Радиславом всё обучение. У детей разница в возрасте, хотя они учатся в одном классе.

— Они над ним издевались, потому что он новенький, маленький и, как заявила их опекунша, когда братья пришли в школу, то обижали их, и теперь их очередь обижать, — пересказывает слова опекуна Николай.





Он несколько раз общался с опекуном близнецов — женщина воспитывает школьников одна. Однажды мальчики побили Радислава в раздевалке, и директор вызвала опекуна.

— Она и эти два брата обещали, что конфликтов больше не будет и что они к моему сыну приставать не будут, — вспоминает Николай.