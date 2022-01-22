«Они над ним издевались»: отец подстреленного на уроке мальчика заявил о травле сына в школе

Отец
В первый раз в пятый класс
Как рассказал отец мальчика, он недавно переехал в новый район. Сейчас они живут втроем:
— Я не знаю, почему братья до сих пор в пятом классе. Первый конфликт у нас был 1 сентября. Мы стояли на линейке, и сын стоял рядом с классом. Они подошли к нему, кепку на него натянули. Я подошел, остановил их, спросил: «Что вы делаете?» Они сказали, что пошутили. Я ответил, что нельзя обижаться маленьких. И вообще, это мой сын, и если они будут его обижать, то получат по шее, — вспоминает Николай.
Как уточнил отец ребенка, эти двое братьев-близнецов издевались над Радиславом всё обучение. У детей разница в возрасте, хотя они учатся в одном классе.
— Они над ним издевались, потому что он новенький, маленький и, как заявила их опекунша, когда братья пришли в школу, то обижали их, и теперь их очередь обижать, — пересказывает слова опекуна Николай.
Он несколько раз общался с опекуном близнецов — женщина воспитывает школьников одна. Однажды мальчики побили Радислава в раздевалке, и директор вызвала опекуна.
— Она и эти два брата обещали, что конфликтов больше не будет и что они к моему сыну приставать не будут, — вспоминает Николай.
Как признаётся отец школьника, он первый раз видит такой класс. По словам Николая, в нём пять мальчиков, которые не хотят учиться и не соблюдают правила. Директор и администрации о проблеме знают и пытаются что-то делать, утверждает Николай. Опекуну даже предлагали перевести близнецов на домашнее обучение.
Найденный пистолет
В среду, в день, когда один из близнецов выстрелил в Радислава, Николай сам отводил ребенка в школу.
— Я его с утра привез в школу как обычно. Первый урок у них была математика, а второй — физкультура. Они пошли учиться ходить на лыжах. Этот мальчик, который стрелял, не пошел на урок. Сын мой остановился поправить застежку, повернулся в сторону школы. Там стоял один из близнецов, и он выстрелил. Сын согнулся от боли, — поделился отец ребенка.
К Радиславу подошли одноклассники, помогли снять лыжи и отвели к директору. Сам Николай о происшествии узнал от классной руководительницы. Она позвонила ему, но сделала ошибку и назвала пистолет травматическим.
— Представляете, какой у меня был испуг. По рассказам, близнецы увидели, как какие-то подростки что-то прячут. Залезли туда, вытащили пакет, украли пакет у других. Не знаю, что они хотели там найти, но они нашли пистолет, перепрятали его и с понедельника таскали с собой в школу, — поделился родитель.
Радислав получил ушиб на голове и отделался испугом.
— Головные боли и страх еще остались. Всё это не проходит бесследно. Слава богу, что лоб оказался крепче, чем пулька, что она не попала в глаз, — переживает Николай.
Сам мальчик сейчас ходит в школу, в отличие от нападавших близнецов. Ребята два дня не появлялись, и Николай увидел их с опекуншей на встрече с ПДН сегодня, 21 января. Опекун близнецов извинилась перед отцом, но мужчина посчитал, что извинения были неискренними.
— Я когда уходил, она мне в спину бросила: «Я понимаю, что мои извинения вам не нужны, но извините», — вспомнил отец троих сыновей. — И мальчик из себя выдавил сегодня извинения Радиславу. Один раз. Ему сказали, что плохо, — он второй раз выдавил. Я бы сказал, нагло ухмыляясь, — поделился итогами встречи отец.
Чтобы получить комментарий от опекуна мальчиков, НГС пытался связаться с классным руководителем и директором, но в школе в субботу не брали трубку. Поэтому получить контакт опекуна не удалось.
Сегодня, 21 января, инцидент с пистолетом рассматривается на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района. В Министерстве образования рассказали подробности происшествия.