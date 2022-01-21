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Тема дняШкольник подстрелил друга из пневматики
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Школьник подстрелил друга из пневматического пистолета под Новосибирском

Ребенка отвезли в больницу

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Сейчас проводится расследование инцидента

Сейчас проводится расследование инцидента

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В Новосибирском районе в школе один из учеников случайно выстрелил в другого из пневматического пистолета. Инцидент произошел 19 января, в полицию поступило сообщение из больницы, что травму получил 11-летний мальчик.

— Сотрудники полиции установили, что в школе, расположенной в Новосибирском районе, один из учеников случайно выстрелил в другого из пневматического пистолета. В результате инцидента пострадавший получил ушибленную травму лобной части головы. Полицейские изъяли у несовершеннолетнего пневматический пистолет и направили на экспертизу, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В полицию с заявлением также обратились и родители пострадавшего мальчика. Сейчас проводится расследование инцидента.

В середине января конфликт одноклассников новосибирской школы № 216 закончился применением перцового баллончика. Один из учеников повздорил с одноклассниками и 10 января встретил их после уроков. На встречу он привел друзей и родителей, а сам взял с собой перцовый баллончик.

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