Школьник подстрелил друга из пневматического пистолета под Новосибирском

В Новосибирском районе в школе один из учеников случайно выстрелил в другого из пневматического пистолета. Инцидент произошел
— Сотрудники полиции установили, что в школе, расположенной в Новосибирском районе, один из учеников случайно выстрелил в другого из пневматического пистолета. В результате инцидента пострадавший получил ушибленную травму лобной части головы. Полицейские изъяли у несовершеннолетнего пневматический пистолет и направили на экспертизу, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В полицию с заявлением также обратились и родители пострадавшего мальчика. Сейчас проводится расследование инцидента.
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