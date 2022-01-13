Школьники обвинили одноклассника в доносах: конфликт закончился применением перцового баллончика

Конфликт одноклассников новосибирской школы
Что привело к конфликту, рассказала одна из учениц. По ее словам, в конце 2021 года учащиеся заметили, что все их секреты — кто у кого списывает и прочее — становятся известны учителям. Ученики посчитали, что это один из них рассказывает информацию.
— За счет этого парень поднимал свою репутацию у учителей в ущерб нам. Из-за этого нам начали занижать оценки. Мы поняли, кто за этим стоит, о чем ему объявили лично и в общей переписке класса, — заявила девушка в разговоре с корреспондентом НГС.
Конфликт обострился сразу после завершения каникул, в первый учебный день,
— Егор (имя изменено. — Прим. ред.) спросил у меня, почему все думают, что это именно он. Я объяснила. На перемене Егор кинулся на одного из наших мальчиков, нанес ему пару ударов, их разняли. После этого он объявил мне, двум одноклассницам и одному однокласснику, что нас ждут после уроков возле школы, — описала ситуацию школьница.
После окончания уроков Егор с друзьями уже поджидали обидчиков в автомобиле у школьных ворот.
— Друг Егора выскочил и стал держать моего одноклассника, пока Егор наносил ему удары. Мы с девочками стояли в этот момент на четвертом этаже школы, видели это в окно. Мы позвали классного руководителя, чтобы та вмешалась, она побежала во двор школы. В этот момент мы видим, как мама и сестра Егора разговаривают с мамой нашей одноклассницы, хватают ее за руки, конфликт нарастает. Подбегает сам Егор и прыскает перцовым баллончиком женщине в лицо, — добавила свидетельница потасовки.
Женщина, которой были адресованы эти угрозы, рассказала о событиях того дня блогеру Наталье Коробицыной (интервью выложено на ее канале YouTube).
— Дочь позвонила мне в слезах: говорит, ее душила мать одноклассника. Я прибегаю во двор школы, сразу слышу от них угрозы. Они мне говорили, что «скупили» всю полицию, запугивали. Моей дочери нанесли телесные повреждения и психологическую травму, а сам этот парень прыснул мне баллончиком в лицо, у меня ожог роговицы, — рассказала пострадавшая Коробицыной.
В тот момент, когда страсти накалились до предела, приехал наряд Росгвардии и увез участников конфликта в ближайший полицейский участок — кто-то из сотрудников школы нажал тревожную кнопку.
В школе
— Сейчас принимаются меры по урегулированию данной ситуации и по недопущению повторения подобных. Задействованы все необходимые социальные службы и школьные ресурсы, — сообщили НГС в приемной директора.
НГС позвонил на сотовый Егора, он не ответил на звонок. В пресс-службе МВД, куда НГС обратился с запросом
Ранее НГС сообщал, в Новосибирске мать 13-летней девочки, которой одноклассник вогнал в глаз линейку, решила забрать дочь из школы и перевести в другое учебное заведение.