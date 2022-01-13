Школьники обвинили одноклассника в доносах: конфликт закончился применением перцового баллончика

— За счет этого парень поднимал свою репутацию у учителей в ущерб нам. Из-за этого нам начали занижать оценки. Мы поняли, кто за этим стоит, о чем ему объявили лично и в общей переписке класса, — заявила девушка в разговоре с корреспондентом НГС.

Конфликт обострился сразу после завершения каникул, в первый учебный день, 10 января .

— Егор (имя изменено. — Прим. ред.) спросил у меня, почему все думают, что это именно он. Я объяснила. На перемене Егор кинулся на одного из наших мальчиков, нанес ему пару ударов, их разняли. После этого он объявил мне, двум одноклассницам и одному однокласснику, что нас ждут после уроков возле школы, — описала ситуацию школьница.



После окончания уроков Егор с друзьями уже поджидали обидчиков в автомобиле у школьных ворот.



— Друг Егора выскочил и стал держать моего одноклассника, пока Егор наносил ему удары. Мы с девочками стояли в этот момент на четвертом этаже школы, видели это в окно. Мы позвали классного руководителя, чтобы та вмешалась, она побежала во двор школы. В этот момент мы видим, как мама и сестра Егора разговаривают с мамой нашей одноклассницы, хватают ее за руки, конфликт нарастает. Подбегает сам Егор и прыскает перцовым баллончиком женщине в лицо, — добавила свидетельница потасовки.