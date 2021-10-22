В Новосибирске мать решила забрать из школы дочь, которой одноклассник вогнал линейку в глаз

В Новосибирске мать
Ранее Евгения, мать пострадавшей Ксюши, сообщала, что до происшествия ее дочь годами сталкивалась с травлей трех одноклассников. После публикации на НГС о травме ребенка, случаем заинтересовались правоохранительные органы: следователи и прокуратура.
— Конечно, такого резонанса я не ожидала, когда обратилась к вам. Но не могла поступить по-другому, ни о чем не жалею. Пока Ксюша лежала в больнице, никакой внятной реакции от школы не было, а после выхода статьи начали звонить, интересоваться здоровьем. Что касается родителей хулигана — они даже не попытались с нами связаться. Мы с Ксюшей посоветовались и решили не возвращаться в гимназию
Окончательная квалификация действий
Прокуратура Кировского района назвала лиц, по вине которых было затянуто расследование и профилактическая работа с хулиганом-одноклассником. Мать подала заявление в полицию 29 сентября, а проверка показала, что сотрудник начал проверку только через 12 дней (уже после размещенной в НГС информации о происшествии).
— Информация в иные органы системы профилактики не направлялась, в связи с чем профилактическая работа с несовершеннолетним не была организована. В этой связи начальнику отдела полиции
Также надзорное ведомство пришло к выводу, что в гимназии
— При этом гимназия своевременно не направила информацию об инциденте в КДН и ЗП Новосибирского района (по месту его проживания в микрорайоне «Фламинго»), в иные органы системы профилактики сведения не сообщались. В
Напомним, семиклассница Ксюша в конце сентября шла к подруге в гости после шестого урока в гимназии
— После этого хулиган на педсовете стоял и ухмылялся: он понимает, что в
Спустя несколько часов с момента публикации материала НГС об этой истории Следственный комитет НСО объявил о начале проверки, то же самое сделала прокуратура. На следующий день расследование обстоятельств конфликта взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.