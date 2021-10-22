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В Новосибирске мать решила забрать из школы дочь, которой одноклассник вогнал линейку в глаз

Семиклассница Ксюша уже перенесла две операции, ей предстоит еще одна: по замене хрусталика

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Новосибирский школьник вогнал однокласснице линейку в глаз на 6 миллиметров

Новосибирский школьник вогнал однокласснице линейку в глаз на 6 миллиметров

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В Новосибирске мать 13-летней девочки, которой одноклассник вогнал в глаз линейку, решила забрать дочь из школы и перевести в другое учебное заведение. По инциденту, который произошел в конце сентября между школьниками, свою проверку уже завершила прокуратура.

Ранее Евгения, мать пострадавшей Ксюши, сообщала, что до происшествия ее дочь годами сталкивалась с травлей трех одноклассников. После публикации на НГС о травме ребенка, случаем заинтересовались правоохранительные органы: следователи и прокуратура.

— Конечно, такого резонанса я не ожидала, когда обратилась к вам. Но не могла поступить по-другому, ни о чем не жалею. Пока Ксюша лежала в больнице, никакой внятной реакции от школы не было, а после выхода статьи начали звонить, интересоваться здоровьем. Что касается родителей хулигана — они даже не попытались с нами связаться. Мы с Ксюшей посоветовались и решили не возвращаться в гимназию № 7. Будем искать другую школу, — сообщила НГС мама пострадавшей.

Окончательная квалификация действий 13-летнего хулигана, метнувшего линейку, будет возможна после окончания медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести вреда здоровью Ксюши. На момент публикации экспертиза не завершена.

Прокуратура Кировского района назвала лиц, по вине которых было затянуто расследование и профилактическая работа с хулиганом-одноклассником. Мать подала заявление в полицию 29 сентября, а проверка показала, что сотрудник начал проверку только через 12 дней (уже после размещенной в НГС информации о происшествии).

— Информация в иные органы системы профилактики не направлялась, в связи с чем профилактическая работа с несовершеннолетним не была организована. В этой связи начальнику отдела полиции № 8 «Кировский» прокурор района внес представление (на рассмотрении), — говорится в сообщении прокуратуры.

Также надзорное ведомство пришло к выводу, что в гимназии № 7 «Сибирская», где училась Ксюша, педагоги не проводили надлежащую профилактическую работу с хулиганом, который метнул в девочку линейкой. Хотя подросток с весны состоял на внутришкольном учете. Прокуратура считает, что гимназия нарушила Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

— При этом гимназия своевременно не направила информацию об инциденте в КДН и ЗП Новосибирского района (по месту его проживания в микрорайоне «Фламинго»), в иные органы системы профилактики сведения не сообщались. В т. ч. по этим причинам не была организована профилактическая работа с несовершеннолетним. По результатам проверки, директору гимназии прокуратура внесла представление (на рассмотрении), — сообщили в прокуратуре.

Острота зрения левого глаза Ксении упала до 0,005% после проникновения угольника на 6 мм в глаз

Острота зрения левого глаза Ксении упала до 0,005% после проникновения угольника на 6 мм в глаз

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Напомним, семиклассница Ксюша в конце сентября шла к подруге в гости после шестого урока в гимназии № 7. За девочками следовали три одноклассника, один из них выхватил из бокового кармана ранца Ксюши линейку-угольник и кинул его в девочек. Предмет вошел Ксюше глубоко в глаз. Девочка перенесла 2 операции, в январе ожидается третья, по замене хрусталика.

— После этого хулиган на педсовете стоял и ухмылялся: он понимает, что в 13-летнем возрасте его всерьез не накажут. Он и раньше состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних, кажется, даже гордился этим. Мне на том же педсовете рекомендовали рассмотреть вариант домашнего обучения для Ксюши, — рассказывала НГС мама пострадавшей. Она также добавила, что хулиганы несколько раз ранее били Ксюшу, а когда та оказалась в больнице — писали ей оскорбления в мессенджерах и выкладывали оскорбительные посты в социальных сетях.

Спустя несколько часов с момента публикации материала НГС об этой истории Следственный комитет НСО объявил о начале проверки, то же самое сделала прокуратура. На следующий день расследование обстоятельств конфликта взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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прокуратураконфликт школьников
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