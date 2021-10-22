В Новосибирске мать решила забрать из школы дочь, которой одноклассник вогнал линейку в глаз

Напомним, семиклассница Ксюша в конце сентября шла к подруге в гости после шестого урока в гимназии № 7 . За девочками следовали три одноклассника, один из них выхватил из бокового кармана ранца Ксюши линейку-угольник и кинул его в девочек. Предмет вошел Ксюше глубоко в глаз. Девочка перенесла 2 операции, в январе ожидается третья, по замене хрусталика.



— После этого хулиган на педсовете стоял и ухмылялся: он понимает, что в 13-летнем возрасте его всерьез не накажут. Он и раньше состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних, кажется, даже гордился этим. Мне на том же педсовете рекомендовали рассмотреть вариант домашнего обучения для Ксюши, — рассказывала НГС мама пострадавшей. Она также добавила, что хулиганы несколько раз ранее били Ксюшу, а когда та оказалась в больнице — писали ей оскорбления в мессенджерах и выкладывали оскорбительные посты в социальных сетях.



Спустя несколько часов с момента публикации материала НГС об этой истории Следственный комитет НСО объявил о начале проверки, то же самое сделала прокуратура. На следующий день расследование обстоятельств конфликта взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.