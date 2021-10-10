СК начал проверку после публикации НГС о семикласснике, который вогнал однокласснице линейку в глаз

Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку после публикации НГС о том, как семиклассник вогнал однокласснице линейку в глаз на 6 миллиметров. Инцидент произошел еще в сентябре.

Мама девочки рассказала НГС, что хулиганы издевались над школьницей и раньше, но педагоги ничего с этим не делали.

— В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что должностные лица учебного заведения в Кировском районе города Новосибирска не предприняли должных мер на жалобы родителей учеников о неправомерных действиях учащихся, что в последующем привело к причинению телесных повреждений несовершеннолетней другим учеником. По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — сообщили в Следственном комитете.