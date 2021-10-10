Семиклассник в Новосибирске вогнал однокласснице линейку в глаз — девочке придется менять хрусталик

Новосибирский школьник вогнал однокласснице линейку в глаз на 6 миллиметров
В Новосибирске семиклассник проткнул линейкой глаз своей однокласснице — девочка попала в больницу. Мама пострадавшей заявила о том, что школьники травили ее дочь и раньше, а учителя предлагали ей перейти из-за этого на домашнее обучение. Экспертиза еще устанавливает окончательный вред здоровью. Корреспондент НГС поговорил о ситуации со сторонами конфликта, а также с правоохранительными органами.
— Ксюшу прооперировали, зашили роговицу. У нее сильно поврежден хрусталик глаза, нужно его менять, нам предстоит еще одна операция через три месяца. О том, что у дочери когда-нибудь зрение восстановится полностью, речь не идет вообще, а сейчас одним глазом она не видит вообще ничего, — говорит Евгения, мама девочки, попросившая не называть ее фамилию.
Дочь Евгении, Ксюша, в конце сентября шла к подруге Вике в гости после шестого урока в гимназии
Женщина считает, что произошедшее — не то чтобы случайность, скорее — следствие регулярных нападок на ее дочь трех одноклассников (на момент публикации этого материала один из ребят перешел в другую школу).
— Всё началось два года назад, когда моя дочь после начальной школы попала в один пятый класс с Васей и парой его друзей. Вскоре стало заметно, что эта троица склонна к хулиганству: то урок сорвут, у кого-то что-то отнимут, толкнут или поколотят одноклассника. В начале шестого класса один из этих ребят побил Ксюшу, зарядил коленкой по голове. Был после этого инцидента разговор с мамой мальчика, она говорит: «Дети играют, ничего страшного, никакого умысла плохого не было». Спустя две недели Ксюша опять приходит с разбитой бровью: один из этих ребят бросил в нее корректор, — рассказывает Евгения.
По словам мамы пострадавшей, она не получала никакой поддержки от школьных педагогов после жалоб на хулиганов.
— На недавнем педсовете Вася стоял и ухмылялся: он понимает, что в
Директор гимназии
— Нас вызвали в отдел по делам несовершеннолетних для разбора обстоятельств инцидента. С мамой Ксюши я на связи. Сейчас предстоит экспертиза по установлению ущерба здоровью девочки. До окончания всех разбирательств я не буду развернуто комментировать ситуацию, — сообщила НГС Ольга, мама мальчика, который бросил линейку.
В пресс-службе МВД корреспонденту НГС сообщили, что проверка по данном инциденту еще не окончена, проводятся опросы свидетелей и прочие необходимые мероприятия. Окончательная квалификация содеянного мальчиком по Уголовного кодексу будет возможна лишь после окончания экспертизы (она определит степень вреда здоровью: средний или тяжкий).
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