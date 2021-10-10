Семиклассник в Новосибирске вогнал однокласснице линейку в глаз — девочке придется менять хрусталик

В Новосибирске семиклассник проткнул линейкой глаз своей однокласснице — девочка попала в больницу. Мама пострадавшей заявила о том, что школьники травили ее дочь и раньше, а учителя предлагали ей перейти из-за этого на домашнее обучение. Экспертиза еще устанавливает окончательный вред здоровью. Корреспондент НГС поговорил о ситуации со сторонами конфликта, а также с правоохранительными органами.

— Ксюшу прооперировали, зашили роговицу. У нее сильно поврежден хрусталик глаза, нужно его менять, нам предстоит еще одна операция через три месяца. О том, что у дочери когда-нибудь зрение восстановится полностью, речь не идет вообще, а сейчас одним глазом она не видит вообще ничего, — говорит Евгения, мама девочки, попросившая не называть ее фамилию.