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Семиклассник в Новосибирске вогнал однокласснице линейку в глаз — девочке придется менять хрусталик

Девочка попала в больницу и практически не видит раненым глазом

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Мама Ксюши говорит, что это не первая травма, нанесенная дочери хулиганами из школы

Мама Ксюши говорит, что это не первая травма, нанесенная дочери хулиганами из школы

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Новосибирский школьник вогнал однокласснице линейку в глаз на 6 миллиметров

В Новосибирске семиклассник проткнул линейкой глаз своей однокласснице — девочка попала в больницу. Мама пострадавшей заявила о том, что школьники травили ее дочь и раньше, а учителя предлагали ей перейти из-за этого на домашнее обучение. Экспертиза еще устанавливает окончательный вред здоровью. Корреспондент НГС поговорил о ситуации со сторонами конфликта, а также с правоохранительными органами.

— Ксюшу прооперировали, зашили роговицу. У нее сильно поврежден хрусталик глаза, нужно его менять, нам предстоит еще одна операция через три месяца. О том, что у дочери когда-нибудь зрение восстановится полностью, речь не идет вообще, а сейчас одним глазом она не видит вообще ничего, — говорит Евгения, мама девочки, попросившая не называть ее фамилию.

Дочь Евгении, Ксюша, в конце сентября шла к подруге Вике в гости после шестого урока в гимназии № 7. За девочками следовали три одноклассника, один из них выхватил из бокового кармана ранца Ксюши линейку. На ее требование вернуть чужое тот бросил линейку на землю. Когда девочка подняла линейку, одноклассник выхватил из ее ранца треугольник. Ксюша решила прекратить это и молча проследовала дальше с подругой. Девочек окликнули. Когда они повернулись, один из ребят, Вася (имя изменено), с нескольких метров запустил в них угольником, который вошел Ксюше глубоко в глаз. Эта история, рассказанная НГС мамой пострадавшей, подтверждается отчетом инспектора ПДН (есть в распоряжении редакции).

«Острый угол линейки проник на <nobr class="_">6 мм</nobr> в глаз несовершеннолетней», — говорится в отчете инспектора ПДН. Острота зрения левого глаза Ксении упала до 0,005%

«Острый угол линейки проник на 6 мм в глаз несовершеннолетней», — говорится в отчете инспектора ПДН. Острота зрения левого глаза Ксении упала до 0,005%

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Женщина считает, что произошедшее — не то чтобы случайность, скорее — следствие регулярных нападок на ее дочь трех одноклассников (на момент публикации этого материала один из ребят перешел в другую школу).

— Всё началось два года назад, когда моя дочь после начальной школы попала в один пятый класс с Васей и парой его друзей. Вскоре стало заметно, что эта троица склонна к хулиганству: то урок сорвут, у кого-то что-то отнимут, толкнут или поколотят одноклассника. В начале шестого класса один из этих ребят побил Ксюшу, зарядил коленкой по голове. Был после этого инцидента разговор с мамой мальчика, она говорит: «Дети играют, ничего страшного, никакого умысла плохого не было». Спустя две недели Ксюша опять приходит с разбитой бровью: один из этих ребят бросил в нее корректор, — рассказывает Евгения.

По словам мамы пострадавшей, она не получала никакой поддержки от школьных педагогов после жалоб на хулиганов.

Мама Ксюши решила обратиться к журналистам спустя три недели после инцидента с угольником. Она поняла, что наказания для Васи не дождется, как и поддержки в школе

Мама Ксюши решила обратиться к журналистам спустя три недели после инцидента с угольником. Она поняла, что наказания для Васи не дождется, как и поддержки в школе

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— На недавнем педсовете Вася стоял и ухмылялся: он понимает, что в 13-летнем возрасте его всерьез не накажут. Он и раньше состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних, кажется, даже гордился этим. Мне на том же педсовете рекомендовали рассмотреть вариант домашнего обучения для Ксюши, — со слезами рассказывает Евгения. — Да и в то время, когда моя дочь лежала в больнице после операции, ей в WhatsApp эти хулиганы писали оскорбления, мол, «ты нас подставила», а также публиковали унижающие ее достоинство посты в пабликах «ВКонтакте».

Директор гимназии № 7 отказалась общаться с НГС, отправив корреспондента в пресс-службу департамента образования. Редакция направила в мэрию Новосибирска запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации ответ не получен.

— Нас вызвали в отдел по делам несовершеннолетних для разбора обстоятельств инцидента. С мамой Ксюши я на связи. Сейчас предстоит экспертиза по установлению ущерба здоровью девочки. До окончания всех разбирательств я не буду развернуто комментировать ситуацию, — сообщила НГС Ольга, мама мальчика, который бросил линейку.

В пресс-службе МВД корреспонденту НГС сообщили, что проверка по данном инциденту еще не окончена, проводятся опросы свидетелей и прочие необходимые мероприятия. Окончательная квалификация содеянного мальчиком по Уголовного кодексу будет возможна лишь после окончания экспертизы (она определит степень вреда здоровью: средний или тяжкий).

Как известно, подросткам часто бывает сложно справиться со своими эмоциями и гормонами, а взрослые не всегда идут навстречу. Иногда это приводит к ужасным последствиям. Социальный педагог центра для подростков «Тут поймут» Анастасия Королёва ранее рассказала НГС о том, как правильно подмечать проблемы детей и решать их.

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