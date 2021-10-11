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СК России заинтересовался школой, в которой семиклассник вогнал однокласснице линейку в глаз

Как сообщает мама пострадавшей девочки, учителя не реагировали на жалобы родителей

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Мама девочки утверждает, что это не первая травма, которую получила школьница из-за хулиганов

Мама девочки утверждает, что это не первая травма, которую получила школьница из-за хулиганов

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СК России взял на контроль школу, в которой семиклассник вогнал линейку в глаз однокласснице

Следственный комитет России заинтересовался случаем в школе в Кировском районе, когда семиклассник вогнал однокласснице линейку в глаз на 6 миллиметров. Инцидент произошел еще в сентябре. Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку работников школы, которые, по словам мамы пострадавшей девочки, не предприняли никаких мер на сообщения родителей о буллинге в классе.

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проведения проверки.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области А. Н. Бадулину доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход проведения проверки поставлен на контроль в Центральном аппарате ведомства, — рассказали в Следственном комитете России.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки СК даст оценку бездействию должностных лиц общеобразовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В начале октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в другой школе Новосибирска, где ребенок получил травму позвоночника, после того как его избили старшеклассники.

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линейкапроисшествиешкола
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