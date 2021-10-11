СК России заинтересовался школой, в которой семиклассник вогнал однокласснице линейку в глаз

СК России взял на контроль школу, в которой семиклассник вогнал линейку в глаз однокласснице
Следственный комитет России заинтересовался случаем в школе в Кировском районе, когда семиклассник вогнал однокласснице линейку в глаз на 6 миллиметров. Инцидент произошел еще в сентябре. Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку работников школы, которые, по словам мамы пострадавшей девочки, не предприняли никаких мер на сообщения родителей о буллинге в классе.
Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проведения проверки.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки СК даст оценку бездействию должностных лиц общеобразовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В начале октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в другой школе Новосибирска, где ребенок получил травму позвоночника, после того как его избили старшеклассники.