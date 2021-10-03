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СК России заинтересовался происшествием в школе Новосибирска — там избили 8-летнего мальчика

У ребенка сломан позвоночник

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Ребенок получил травму позвоночника

Ребенок получил травму позвоночника

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Ситуацию с избиением школьника в Новосибирске взял на контроль СК России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в одной из школ Новосибирска, где ребенок получил травму позвоночника, после того как его избили старшеклассники.

— По предварительным данным, в учебном заведении в Железнодорожном районе города Новосибирска школьники причинили телесные повреждения 8-летнему мальчику. Следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц средней общеобразовательной школы, — сообщает пресс-служба СК России.

Ход и результаты проверки по данному происшествию поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Вчера мама пострадавшего мальчика рассказала НГС свою версию случившегося. Также ранее Следственный комитет, Минобр и прокуратура Новосибирской области начали свои проверки.

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