СК России заинтересовался происшествием в школе Новосибирска — там избили 8-летнего мальчика

Ситуацию с избиением школьника в Новосибирске взял на контроль СК России
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в одной из школ Новосибирска, где ребенок получил травму позвоночника, после того как его избили старшеклассники.
— По предварительным данным, в учебном заведении в Железнодорожном районе города Новосибирска школьники причинили телесные повреждения
Ход и результаты проверки по данному происшествию поставлены на контроль в центральном аппарате СК.
Вчера мама пострадавшего мальчика рассказала НГС свою версию случившегося. Также ранее Следственный комитет, Минобр и прокуратура Новосибирской области начали свои проверки.