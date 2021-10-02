Министерство образования Новосибирской области и полиция начали проверки из-за избиения мальчика в школе № 1, о котором сообщила его мама Наталья.



— На видео видно, как он вышел из кабинета в сторону туалета. В это время подскочил мальчишка к нему, схватил его за плечо. После чего он вырвался и побежал обратно в класс. В классе тот его пнул. После они начали за ним бегать, ловить, хватая за руки и за ноги, — рассказала журналисту НГС мама мальчика Наталья.