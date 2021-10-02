Минобр и полиция начали проверки из-за избиения мальчика в школе № 1
Министерство образования Новосибирской области и полиция начали проверки из-за избиения мальчика в школе № 1, о котором сообщила его мама Наталья.
— На видео видно, как он вышел из кабинета в сторону туалета. В это время подскочил мальчишка к нему, схватил его за плечо. После чего он вырвался и побежал обратно в класс. В классе тот его пнул. После они начали за ним бегать, ловить, хватая за руки и за ноги, — рассказала журналисту НГС мама мальчика Наталья.
«АСТ-54» она сообщила, что сына избили старшеклассники на перемене:
— Таскали, пинали, заламывали руки, взяли за волосы, он от них вырывался. Убежал, но они его догнали, схватили за ноги и за руки. Это издевательство происходило во время перемены в течение 20 минут. В это время проходили учителя и, видя, что над моим ребенком измываются, никак не отреагировали. В результате побоев сын получил травму позвоночника (компрессионный перелом. — Прим. ред.).
Министерство образования Новосибирской области совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска назначили проверку обстоятельств и достоверности произошедшего. По ее результатам будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения и приняты необходимые меры для исключения возникновения подобных ситуаций впредь, говорится на сайте правительства региона.
В полиции журналисту НГС сказали, что тоже проводят проверку по фактам, размещенным в СМИ, — выясняют обстоятельства произошедшего.
В школе № 1 по указанным номерам телефонов никто не ответил — журналист отправил запрос на почту.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске 11-летний школьник разбил камнем лицо девочке — СК проводил проверку.