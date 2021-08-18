В Новосибирске 11-летний школьник разбил камнем лицо девочке — СК начал проверку

В Новосибирске следователи организовали доследственную проверку из-за информации об избиении девочки
В группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте» женщина сообщила, что ребенок с соседнего двора уже два года докучает ее дочери. По словам сибирячки, мальчик бил ее дочь, кидался в нее палками и портил предметы одежды. Также он докучал и другим детям. Жалобы родителям мальчика не помогали, пожаловалась женщина.
Во вторник, 10 августа,
— По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
В начале августа в Заельцовском районе новосибирцы увидели на теле соседского мальчика синяки и кровоподтеки и обратились в полицию. Выяснилось, что ребенка проводом от чайника избил родственник.