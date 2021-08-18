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В Новосибирске 11-летний школьник разбил камнем лицо девочке — СК начал проверку

Инцидент произошел 10 августа

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Инцидент произошел на улице Бориса Богаткова

Инцидент произошел на улице Бориса Богаткова

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В Новосибирске следователи организовали доследственную проверку из-за информации об избиении девочки 11-летним школьником. Мама пострадавшей написала пост об инциденте в соцсетях.

В группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте» женщина сообщила, что ребенок с соседнего двора уже два года докучает ее дочери. По словам сибирячки, мальчик бил ее дочь, кидался в нее палками и портил предметы одежды. Также он докучал и другим детям. Жалобы родителям мальчика не помогали, пожаловалась женщина.

Во вторник, 10 августа, 11-летний школьник обкидал детей на площадке камнями. Среди ребят оказалась и дочь сибирячки — один из булыжников попал ребенку прямо в лицо. После содеянного, по информации очевидцев, мальчик убежал с площадки со словами, что ему за это ничего не будет, так как ему нет 14 лет. Описанный инцидент заинтересовал следователей.

— По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

В начале августа в Заельцовском районе новосибирцы увидели на теле соседского мальчика синяки и кровоподтеки и обратились в полицию. Выяснилось, что ребенка проводом от чайника избил родственник.

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СКпострадал ребенок
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