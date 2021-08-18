В Новосибирске 11-летний школьник разбил камнем лицо девочке — СК начал проверку

В Новосибирске следователи организовали доследственную проверку из-за информации об избиении девочки 11-летним школьником. Мама пострадавшей написала пост об инциденте в соцсетях.

В группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте» женщина сообщила, что ребенок с соседнего двора уже два года докучает ее дочери. По словам сибирячки, мальчик бил ее дочь, кидался в нее палками и портил предметы одежды. Также он докучал и другим детям. Жалобы родителям мальчика не помогали, пожаловалась женщина.