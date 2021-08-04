В Новосибирске мужчина сильно избил 7-летнего мальчика проводом от чайника

Инцидент произошёл в Заельцовском районе Новосибирска — соседи случайно увидели на теле семилетнего мальчика синяки и кровоподтёки, после чего обратились в полицию.
Выяснилось, что ребенка проводом от чайника избил родственник. Причиной избиения стал конфликт между детьми на детской площадке.
— Они играли на улице с пацанами. Тимур с палкой играл на улице и один паренек подошел не вовремя. Тимур зарядил ему случайно в глаз. Ссадина была, но она прошла уже. Тот паренек сказал, что зла на Тимура не держит, но его родители пришли к маме Тимура, чтобы поговорить. А дядя Олег отхлестал его в наказание, — рассказал сосед семьи, который и обратился в полицию с заявлением об избиении ребёнка.
По словам мужчины, он не сразу заметил раны у мальчика из-за кепки на голове.
— Позже эти шрамы все-таки бросились мне в глаза, я поинтересовался, что случилось. «Это меня Дядя Олег проводом от чайника избил», — сказал Тимур. Просто взглянув на следы побоев, я сделал вывод, что они наносились просто куда и как попало. Шрам даже есть возле глаза. А если бы выбил? Что должен натворить ребенок, чтобы заслужить такое наказание? — написал в своих социальных сетях сосед семьи.
Пост мужчины получил общественный резонанс. На момент написания новости под этой записью в Instagram было около 10 тысяч лайков и 600 комментариев.
В полиции подтвердили, что такое заявление им поступало:
— 3 августа в дежурную часть отдела полиции №3 «Заельцовский» поступило заявление от местного жителя по факту нанесения телесных повреждений малолетнему 2013 года рождения. На место прибыли инспекторы ПДН. Информация передана в отдел опеки и попечительства администрации Центрального округа. Предварительно установлено, что противоправные действия в отношении ребенка были совершены сожителем матери несовершеннолетнего, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Как оказалось, мама ребенка состоит на учете в ПДН. На нее был составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей). С мамой уже провели профилактическую беседу. Полиция направила собранные материалы в СК России.
В Следственном комитете сообщили, что мальчика забрали из семьи и поместили в центр для реабилитации несовершеннолетних «Виктория»
— Мальчик жил с 27-летней матерью, 4-летним братом и 35-летним сожителем матери, который со слов ребенка причинил ему телесные повреждения. Следователем в настоящее время производится опрос потерпевшего с участием педагога и психолога с целью установления полной картины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. Выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию, — рассказали в Следственном комитете Новосибирской области.
Прокуратура Новосибирской области также поручила районному прокурору проверку.
— По мнению соседа, ребенка избили тем, что первое попалось под руку. При такой силе удара могли выбить ребенку глаз. Прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, даст принципиальную правовую оценку действию лица, причинившего ребенку телесные повреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-центре прокуратуры Новосибирской области.
Вечером 14 июля в Краснообске во дворе одного из жилых домов взрослый мужчина ударил по голове 10-летнего мальчика.