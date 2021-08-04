В Новосибирске мужчина сильно избил 7-летнего мальчика проводом от чайника

Инцидент произошёл в Заельцовском районе Новосибирска — соседи случайно увидели на теле семилетнего мальчика синяки и кровоподтёки, после чего обратились в полицию.

Выяснилось, что ребенка проводом от чайника избил родственник. Причиной избиения стал конфликт между детьми на детской площадке.

— Они играли на улице с пацанами. Тимур с палкой играл на улице и один паренек подошел не вовремя. Тимур зарядил ему случайно в глаз. Ссадина была, но она прошла уже. Тот паренек сказал, что зла на Тимура не держит, но его родители пришли к маме Тимура, чтобы поговорить. А дядя Олег отхлестал его в наказание, — рассказал сосед семьи, который и обратился в полицию с заявлением об избиении ребёнка.