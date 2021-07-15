15 июля четверг
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 6/10
usd 74.12
eur 87.39
Тема дняПропавшую девушку с афрокудрями нашли мёртвой

Все новости

Все новости

Следователи завели дело на мужчину, избившего ребенка во дворе многоэтажки в Краснообске

Мать избитого мальчика написала заявление в полицию

9 255
103Обсудить

Поделиться

Мужчина ударил мальчика на глазах у сверстников во дворе многоэтажки в Краснообске

Мужчина ударил мальчика на глазах у сверстников во дворе многоэтажки в Краснообске

Поделиться

Вечером 14 июля в Краснообске во дворе одного из жилых домов взрослый мужчина ударил по голове 10-летнего мальчика.

По информации СУ СК РФ по НСО, поводом к нападению стала ссора между пострадавшим и сыном мужчины.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). В настоящее время следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливают круг очевидцев события преступления, проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — отметили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В полиции подтвердили, что к ним обратилась жительница Краснообска с заявлением об избиении ее сына взрослым мужчиной.

— Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В мае новосибирский СК возбудил дело против новосибирца, который плюнул в лицо 11-летнему мальчику, поставил его на колени и заставил извиняться. С заявлением в полицию обратилась мать ребенка.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

СКродители и детиударил ребенка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...