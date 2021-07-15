Следователи завели дело на мужчину, избившего ребенка во дворе многоэтажки в Краснообске

Вечером 14 июля в Краснообске во дворе одного из жилых домов взрослый мужчина ударил по голове 10-летнего мальчика.
По информации СУ СК РФ по НСО, поводом к нападению стала ссора между пострадавшим и сыном мужчины.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
В полиции подтвердили, что к ним обратилась жительница Краснообска с заявлением об избиении ее сына взрослым мужчиной.
— Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В мае новосибирский СК возбудил дело против новосибирца, который плюнул в лицо 11-летнему мальчику, поставил его на колени и заставил извиняться. С заявлением в полицию обратилась мать ребенка.