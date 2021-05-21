СК возбудил дело против новосибирца, который поставил мальчика на колени и заставил извиняться

Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, который плюнул в лицо 11-летнего мальчика, поставил его на колени и заставил извиняться перед своей дочерью.



— Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). В настоящее время следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливают круг очевидцев, — сообщили в СК РФ по НСО.

Это случилось 2 мая 2021 года во дворе жилого комплекса из трех домов на улице Адриена Лежена — 8/2, 10/2 и 10/3. Мужчине показалось, что мальчик обидел его дочь-второклассницу, и он решил таким образом воспитать обидчика. Инцидент попал на видео домофона одного из домов. Мама мальчика не стала устраивать скандал, а написала заявление в полицию.