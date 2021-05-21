СК возбудил дело против новосибирца, который поставил мальчика на колени и заставил извиняться

Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, который плюнул в лицо
— Возбуждено уголовное дело в отношении
Это случилось 2 мая 2021 года во дворе жилого комплекса из трех домов на улице Адриена Лежена — 8/2, 10/2 и 10/3. Мужчине показалось, что мальчик обидел его дочь-второклассницу, и он решил таким образом воспитать обидчика. Инцидент попал на видео домофона одного из домов. Мама мальчика не стала устраивать скандал, а написала заявление в полицию.
Конфликт между ребенком и взрослым СК взял на проверку после публикации НГС.
— Мы с сыном сегодня были на допросе в Следственном комитете. Нам сказали, что возбуждается уголовное дело, — сообщила корреспонденту НГС мама мальчика Виктория.
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