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СК возбудил дело против новосибирца, который поставил мальчика на колени и заставил извиняться

Конфликт между ребенком и взрослым СК начал проверять после публикации НГС

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Инцидент во дворе на улице Адриена Лежена произошел в начале мая

Инцидент во дворе на улице Адриена Лежена произошел в начале мая

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, который плюнул в лицо 11-летнего мальчика, поставил его на колени и заставил извиняться перед своей дочерью.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои). В настоящее время следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливают круг очевидцев, — сообщили в СК РФ по НСО.

Это случилось 2 мая 2021 года во дворе жилого комплекса из трех домов на улице Адриена Лежена — 8/2, 10/2 и 10/3. Мужчине показалось, что мальчик обидел его дочь-второклассницу, и он решил таким образом воспитать обидчика. Инцидент попал на видео домофона одного из домов. Мама мальчика не стала устраивать скандал, а написала заявление в полицию.

Конфликт между ребенком и взрослым СК взял на проверку после публикации НГС.

— Мы с сыном сегодня были на допросе в Следственном комитете. Нам сказали, что возбуждается уголовное дело, — сообщила корреспонденту НГС мама мальчика Виктория.

Дети нередко оказываются пострадавшими от рук взрослых. В августе 2020 года семья Канаевых обвинила известного бизнесмена в нападении на их ребенка. Тогда же, в 2020 году, полиция неоднократно отказывалась возбуждать уголовное дело из-за избиения 14-летнего сына известного новосибирского общественника.

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СКдетиродители и детиударил ребенка
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