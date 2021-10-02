— Кирилл говорит, что началось всё в кабинете — его хватали за руки. Он вышел в коридор, его постоянно догоняли. На видео это показано. Начали зажимать в угол, дали по жопе кулаком, пнули. Он выскочил из этого угла, побежал, его снова хватали за руки, за ноги и начали затаскивать в кабинет. Он не давался. Подошла девчонка и схватила его за волосы, потом они все его потащили в кабинет. В этот момент ударился об порожек, — описывает Наталья то, что она видела на четырех видеозаписях, которые получила в школе.

По ее словам, непосредственных участников драки, которые били, было трое, а остальные просто бегали и помогали занести Кирилла. Они не из его класса, а старше, замечает Наталья.