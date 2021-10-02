Мама избитого в Новосибирске школьника рассказала свою версию случившегося
Мама 8-летнего школьника сегодня сообщила, что ее сына избили на перемене в средней общеобразовательной школе
Что произошло в школе
Восьмилетний сын Натальи Коротаевой Кирилл учится во втором классе школы
— Кирилл говорит, что началось всё в кабинете — его хватали за руки. Он вышел в коридор, его постоянно догоняли. На видео это показано. Начали зажимать в угол, дали по жопе кулаком, пнули. Он выскочил из этого угла, побежал, его снова хватали за руки, за ноги и начали затаскивать в кабинет. Он не давался. Подошла девчонка и схватила его за волосы, потом они все его потащили в кабинет. В этот момент ударился об порожек, — описывает Наталья то, что она видела на четырех видеозаписях, которые получила в школе.
По ее словам, непосредственных участников драки, которые били, было трое, а остальные просто бегали и помогали занести Кирилла. Они не из его класса, а старше, замечает Наталья.
Но изначально узнала это всё Наталья не от самого ребенка, а на следующий день, когда завуч вызвал ее в школу по другому вопросу.
— Кирилл пришел домой после этого и ничего мне не сказал. Только утром сказал, что болит шея и голова. Я оставила его дома: лежал, смотрел мультики. Меня в этот день вызвала завуч в школу по другому вопросу, а одноклассница Кирилла рассказала, что его носили на руках. Я расспрашивала, но он ничего не подтвердил. Он у меня скрытный: не расскажет о таком. Тогда я пошла в школу и взяла видео посмотреть с предпоследнего урока, — поясняет мама мальчика.
Потом Наталья описала ситуацию терапевту, которая посоветовала свозить ребенка в травмпункт. Они поехали в Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи на Красном проспекте. Там поставили диагноз «закрытый неосложненный стабильный компрессионный перелом тела D5 позвонка». И назначили МРТ для уточнения диагноза и дальнейшей тактики лечения. Кириллу сейчас можно ходить только 15 минут в день, по словам Натальи, а остальное время нужно лежать.
«Родители пишут, что дети в школу не хотят ходить»
После этого Наталья снова попыталась узнать у сына о случившемся и причинах.
— Он ответил, что они всегда так бегают, всегда догоняют. На видео видно, что не только моего они догоняют, бьют. Девочку еще. Они Кирилла и об стенку ударяли спиной, и об горшок. За эти 20 минут три учителя проходили и ни один из них не отреагировал, — утверждает Наталья, объясняя, что смотрела этот момент на видео.
Наталья добавляет, что в чате WhatsApp родители школы обсуждают подобные ситуации:
— В чате родители пишут, что дети в школу не хотят ходить. Я вчера с мамочкой одной разговаривала: она говорит, что у ее ребенка ссадины — видимо, тоже тащили. У моего тоже были ссадины, он говорил, что за рубаху потянули. И в соседнем классе было сотрясение мозга у ребенка. Постоянно какие-то такие ситуации, я думала: «Как хорошо, что моего это не касается». Но вот коснулось.
Наталья Коротаева рассказывает, что в марте 2021 года в школе у Кирилла тоже была еще одна неприятная ситуация: он получил сотрясение головного мозга из-за того, что его толкнул мальчик из класса. Но тогда им из ПДН не позвонили, как в этот раз — после обращения в травмпункт.
Как отреагировали разные ведомства сегодня
О начале своих проверок сначала сообщил Минобр Новосибирской области, полиция, Следственный комитет, а потом и прокуратура.
— Прокуратура Новосибирской области организовала проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних в связи с происшествием, в котором пострадал ребенок. По сообщениям СМИ и социальных сетей, в школе
По указанным телефонам школы журналисту НГС по-прежнему никто не ответил. В группе в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Официальная страница МБОУ СОШ
Обновлено. Директор школы
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске толпа избила и ограбила двух подростков.