В Новосибирске, по сообщению СМИ о причинении телесных повреждений ребенку в школе, организовано проведение доследственной проверки.



— Следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что в учебном заведении в Железнодорожном районе Новосибирска старшеклассники причинили телесные повреждения 8-летнему мальчику. В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц средней общеобразовательной школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.