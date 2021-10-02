СК начал проверку из-за избиения
В Новосибирске, по сообщению СМИ о причинении телесных повреждений ребенку в школе, организовано проведение доследственной проверки.
— Следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что в учебном заведении в Железнодорожном районе Новосибирска старшеклассники причинили телесные повреждения
Мама мальчика, Наталья, рассказала НГС, что на записи видно, как ее сын вышел из кабинета — в сторону туалета. В это время к нему подскочил мальчишка и схватил за плечо:
— После чего он вырвался и побежал обратно в класс. В классе тот его пнул. После они начали за ним бегать, ловить, хватая за руки и за ноги.
По ее словам, всё происходило минут 20, и никто не обращал на драку внимания.
Ранее мы рассказывали, что Министерство образования Новосибирской области и полиция тоже начали свои проверки из-за избиения мальчика в школе.
Обновлено: старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин сообщил, что прокуратура тоже начала свою проверку.