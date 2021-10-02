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СК начал проверку из-за публикаций об избиении 8-летнего мальчика в новосибирской школе

Свои проверки также начали проводить полиция и Минобр

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Наталья говорит, что ее ребенок учится в школе <nobr class="_">№ 1</nobr>

Наталья говорит, что ее ребенок учится в школе № 1

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СК начал проверку из-за избиения 8-летнего мальчика в новосибирской школе

В Новосибирске, по сообщению СМИ о причинении телесных повреждений ребенку в школе, организовано проведение доследственной проверки.

— Следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что в учебном заведении в Железнодорожном районе Новосибирска старшеклассники причинили телесные повреждения 8-летнему мальчику. В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц средней общеобразовательной школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

Мама мальчика, Наталья, рассказала НГС, что на записи видно, как ее сын вышел из кабинета — в сторону туалета. В это время к нему подскочил мальчишка и схватил за плечо:

— После чего он вырвался и побежал обратно в класс. В классе тот его пнул. После они начали за ним бегать, ловить, хватая за руки и за ноги.

По ее словам, всё происходило минут 20, и никто не обращал на драку внимания.

Ранее мы рассказывали, что Министерство образования Новосибирской области и полиция тоже начали свои проверки из-за избиения мальчика в школе.

Обновлено: старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин сообщил, что прокуратура тоже начала свою проверку.

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СКизбиениепроверкашкола № 1
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