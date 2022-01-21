«Все пошли на лыжах, а он выстрелил»: подробности инцидента в школе под Новосибирском

В середине января конфликт одноклассников в новосибирской школе № 216 закончился применением перцового баллончика. Один из учеников повздорил с одноклассниками и 10 января встретил их после уроков. На встречу он привел друзей и родителей, а сам взял с собой перцовый баллончик.