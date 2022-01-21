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«Все пошли на лыжах, а он выстрелил»: подробности инцидента в школе под Новосибирском

Сейчас в ситуации разбирается полиция

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Врачи уже разрешили пострадавшему мальчику ходить в школу

Врачи уже разрешили пострадавшему мальчику ходить в школу

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11-летнего мальчика под Новосибирском подстрелили во время урока физкультуры, сообщили в Министерстве образования региона. В ведомстве рассказали подробности инцидента, отметив, что всё произошло 19 января в Ленинской средней школе № 47 в Новосибирском районе.

— На уроке физкультуры один из пятиклассников отказался от занятий и, когда все остальные дети пошли на лыжах, выстрелил из пневматического пистолета. Пуля попала в лоб однокласснику. После осмотра врача пострадавшему разрешили посещать образовательное учреждение. В школе проводится педагогическое расследование, — рассказали в Министерстве образования Новосибирской области.

Сегодня, 21 января, инцидент рассматривается на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района.

Пистолет у подростков изъяли и отправили на экспертизу. Где именно они его взяли — ни в Минобре, ни в полиции не уточнили.

— Он рассказал, что нашел с братом пакет. А там был пистолет и пульки, — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

Он добавил, что к стрелявшему и его брату уже неоднократно были нарекания по поведению. Их опекуну предлагали перевести детей на домашнее обучение, но женщина отказалась, аргументируя это тем, что подростки «нуждаются в социализации».

В полицию сообщение о происшествии с 11-летним мальчиком поступило от медиков. С заявлением также обратился и отец мальчика. Прокуратура Новосибирской области также сейчас проводит проверку.

В середине января конфликт одноклассников в новосибирской школе № 216 закончился применением перцового баллончика. Один из учеников повздорил с одноклассниками и 10 января встретил их после уроков. На встречу он привел друзей и родителей, а сам взял с собой перцовый баллончик.

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