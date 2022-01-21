«Все пошли на лыжах, а он выстрелил»: подробности инцидента в школе под Новосибирском

11-летнего мальчика под Новосибирском подстрелили во время урока физкультуры, сообщили в Министерстве образования региона. В ведомстве рассказали подробности инцидента, отметив, что всё произошло 19 января в Ленинской средней школе
— На уроке физкультуры один из пятиклассников отказался от занятий и, когда все остальные дети пошли на лыжах, выстрелил из пневматического пистолета. Пуля попала в лоб однокласснику. После осмотра врача пострадавшему разрешили посещать образовательное учреждение. В школе проводится педагогическое расследование, — рассказали в Министерстве образования Новосибирской области.
Сегодня, 21 января, инцидент рассматривается на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района.
Пистолет у подростков изъяли и отправили на экспертизу. Где именно они его взяли — ни в Минобре, ни в полиции не уточнили.
— Он рассказал, что нашел с братом пакет. А там был пистолет и пульки, — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.
Он добавил, что к стрелявшему и его брату уже неоднократно были нарекания по поведению. Их опекуну предлагали перевести детей на домашнее обучение, но женщина отказалась, аргументируя это тем, что подростки «нуждаются в социализации».
В полицию сообщение о происшествии с 11-летним мальчиком поступило от медиков. С заявлением также обратился и отец мальчика. Прокуратура Новосибирской области также сейчас проводит проверку.
В середине января конфликт одноклассников в новосибирской школе