В новосибирскую школу приехала полиция из-за сообщения о стрельбе

Сегодня днем, 11 октября, в школу № 15 в Дзержинском районе Новосибирска вызвали полицию. Это произошло из-за того, что в школьных чатах появилась информация о возможной стрельбе в учреждении.
— Директор гимназии № 15 в чатах школьников увидела намек на то, что возможна стрельба в школе. По необходимому регламенту связались с УВД Ленинского района. Вызвали туда патруль, — рассказали во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области.
По предварительной информации, тревога была ложной. В пресс-службе ГУ МВД России по НСО пока не прокомментировали инцидент. В школе сообщили, что полиция до сих пор работает там.