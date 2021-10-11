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В новосибирскую школу приехала полиция из-за сообщения о стрельбе

Директор обратилась в правоохранительные органы, потому что это предписывает регламент

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Тревога оказалась ложной

Тревога оказалась ложной

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Сегодня днем, 11 октября, в школу № 15 в Дзержинском районе Новосибирска вызвали полицию. Это произошло из-за того, что в школьных чатах появилась информация о возможной стрельбе в учреждении.

— Директор гимназии № 15 в чатах школьников увидела намек на то, что возможна стрельба в школе. По необходимому регламенту связались с УВД Ленинского района. Вызвали туда патруль, — рассказали во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области.

По предварительной информации, тревога была ложной. В пресс-службе ГУ МВД России по НСО пока не прокомментировали инцидент. В школе сообщили, что полиция до сих пор работает там.

В конце сентября из школы № 99 в Новосибирске вывели учеников из-за сообщения о минировании. После этого полиция пришла к маме рэпера Славы Марлоу. Выяснилось, что рассылка была подписана его именем.

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полициястрельбашкола
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