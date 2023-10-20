«Паскуда ты гребаная». Строитель на пенсии осуществила мечту и стала учителем — она уволилась через месяц из-за скандала в чате

«Мирно решили»

В редакцию НГС в октябре обратилась женщина, которая представилась матерью одного из учеников 3 класса школы №219. Она прислала обращение, составленное родителями. В нем говорилось, что с прошлого года классный руководитель регулярно пропускала уроки, что якобы было связано с тем, что она собирается в декретный отпуск. Ее на уроках заменяли другие педагоги. Женщина заявила, что из-за этого детям было сложно учиться, и родителям приходилось объяснять некоторые темы самостоятельно.



В этом году учителем стала Галина К. По словам родителей, они и дети были довольны ее работой.

