«Паскуда ты гребаная». Строитель на пенсии осуществила мечту и стала учителем — она уволилась через месяц из-за скандала в чате

В новосибирской школе №219 учительница начальных классов Галина К. уволилась после конфликта с родителями. В учреждении учится ее внук, который, по словам женщины, подвергается нападкам со стороны других детей. После того как в школьном чате опубликовали видео с участием мальчика, в котором его назвали «обезьянкой», ребенок пришел домой в подавленном настроении и отказался возвращаться в школу. Тогда Галина Ивановна назвала родителей одноклассников внука мразями и тварями. По ее словам, директор попросила ее написать заявление об увольнении, а родители ее учеников — вернуть женщине должность. В ситуации разбирался корреспондент НГС.
«Мирно решили»
В редакцию НГС в октябре обратилась женщина, которая представилась матерью одного из учеников 3 класса школы №219. Она прислала обращение, составленное родителями. В нем говорилось, что с прошлого года классный руководитель регулярно пропускала уроки, что якобы было связано с тем, что она собирается в декретный отпуск. Ее на уроках заменяли другие педагоги. Женщина заявила, что из-за этого детям было сложно учиться, и родителям приходилось объяснять некоторые темы самостоятельно.
В этом году учителем стала Галина К. По словам родителей, они и дети были довольны ее работой.
— Весь учебный процесс проходил спокойно. Дети с удовольствием ходили в школу, стали самостоятельно делать уроки. Сразу стало понятно, что учитель нашел подход к детям за короткий период. Кроме того, хочется отметить, что учитель умеет подать информацию так, чтобы дети это поняли. Это не каждому дано, — написали родители.
Но в октябре Галина Ивановна уволилась, написав заявление об уходе по собственному желанию. Как написано в обращении родителей, это было связано с инцидентом, который «никак не относится ни к нашей школе, ни к нашему классу, ни к процессу обучения».
— Классным руководителем на наш класс сейчас поставили молодого преподавателя, которая не имеет опыта работы, — говорилось в письме родителей.
Позже женщина, которая писала обращение в редакцию, попросила не писать об этом, потому что в школе «мирно решили ситуацию».
Из инженеров — в учителя
Корреспондент НГС связался с педагогом, чтобы разобраться в причинах увольнения. Женщина рассказала, что начала работать учителем в этом году. До этого она 34 года занимала должность инженера-строителя. После выхода на пенсию решила заняться педагогикой, потому что с детства мечтала об этом.
— Я четыре года занималась репетиторством со своими знакомыми, внуками, потому что, когда начался коронавирус, закрылись многие образовательные центры. У меня 34 года трудового стажа. Я — инженер-строитель. Я уже на пенсии. Но сидеть на пенсии не захотела, занялась своим образованием. Заочно закончила в прошлом году Московский финансово-промышленный университет по направлению «педагог начального образования», — объяснила Галина.
Ее внук Иван (имя изменено) тоже учится в школе №219. По словам Галины, в прошлом году у него начались конфликты в классе, в результате мальчика переводили на домашнее обучение. В этом году он снова вернулся в класс, но ситуация не изменилась. В День учителя в школьном чате выложили видео с поздравлением классного руководителя. Для детей придумали подписи: «художник», «гений», «рукодельницы» и другие. При этом Ивана подписали как «обезьянка класса». По словам Галины Ивановны, ребенка это очень расстроило. Это и привело к конфликту женщины с другими родителями.
Женщина посчитала, что над видео работали не только дети, но и родители. И она пыталась выяснять в родительском чате, кто это был, но никто не ответил. После этого Галина написала в чате следующее сообщение:
— Что смелости не хватает признаться? Кто позволил так унижать ребенка перед всем классом, что наш ребенок чем то хуже чем ваш? Тварь ты и мразь поганая, узнаю, кто это сделал, удавлю своими же руками, ты не стоишь ни одной слезинки нашего ребенка, паскуда ты гребаная (орфография и пунктуация сохранены).
В разговоре с НГС Галина К. объяснила, что сделала это на эмоциях, потому что после публикации видео ее внук пришел в домой в очень подавленном состоянии. С того момента он не посещал школу.
— Сделали нашего ребенка посмешищем. Да, я нарушила педагогическую этику, поговорила с родителями на их же языке. Нарушила, я согласна. Но никто не стал разбираться, директор школы тоже не стала выслушивать, что сподвигло меня к такому поступку. Сказали, что либо по статье увольняюсь, либо по собственному желанию. Так как я хочу работать с детьми в дальнейшем, я, конечно, написала заявление, — объясняет Галина.
Учительница также объяснила, что высказалась в адрес двоих мам одноклассников ее внука. Она считает, что они решили «выжить» ее внука. По ее словам, одна из них однажды выражалась матом в адрес Ивана во дворе их дома и угрожала полицией.
НГС обратился за комментарием к директору школы № 219 Юлии Черявко. Она заявила, что Галина К. уволилась по собственному желанию. На другие вопросы директор пообещала ответить письменно.
Соседские склоки
По словам Галины Ивановны, в классе с Иваном учится девочка Карина (имя изменено), которая оскорбляет и бьет мальчика, а также говорит другим детям делать то же самое. При этом семьи Ивана и Карины живут в одном подъезде. Поэтому, как утверждает его бабушка, конфликт выходит за пределы школы.
— Она его то пнет, то по голове стукнет. В прошлом году она обманула, что мы ее трогали за руки, останавливали в лифте. Мы ходили в полицию, писали объяснительные. В этом году она может заматериться на него. Подбивает мальчишек на какую-то «стрелку», — рассказала Галина НГС.
НГС связался с мамой девочки Оксаной. Она рассказала, что конфликт между семьями тянется с прошлого года:
— Все началось с того, что к моей дочери пришла подруга. Они на балконе играли и сбросили мягкое садовое яблоко. Оно упало, вдребезги разбилось. Мама Ивана как раз там стояла, еще одни соседи. И после этого его мама поднимается на этаж ко мне, звонит в дверь, я открываю. И с нахрапом говорит: «У что у вас здесь происходит?». Мне это не понравилось. Вышла на балкон, посмотрела, взяла совок. Собрала это яблоко и выбросила. С того момента пошло-поехало.
По словам женщины, ролик ко Дню учителя дети готовили самостоятельно. Одни снимали видео, другие монтировали и делали надписи. Как объяснила Оксане ее дочь, дети сами говорили, как их подписать. Иван якобы сам попросил назвать его обезьянкой, потому что любит кривляться и бегать. Женщина также рассказала, что сам мальчик тоже иногда начинает конфликты с ее дочерью.
— Дочка говорит, что он делает все исподтишка. Подойдет, ударит по голове, дочка начинает реагировать, бежит за ним, а он кричит классному руководителю, что его бьют, — объяснила Оксана.
Оксана также прокомментировала высказывания Галины о том, что Карина обижает Ивана:
— Это вранье все. Я могу сказать, что у нас конфликт с прошлого года. Галина придумывала, подкарауливала ее после школы, в подъезде. После этого конфликта дочка с друзьями поднимались по лестнице, и она как раз выходила с внуками. Начали разговаривать, Галина сказала: «Ты вообще рот закрой, пока я тебя с лестницы не спустила».
Сам Иван, по словам женщины, тоже иногда высказывается матом в адрес одноклассников. Галина ответила, что ребенок таким образом защищается от нападок.
НГС направил запрос в департамент образования мэрии Новосибирска, чтобы разобраться в ситуации.
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