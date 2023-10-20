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«Паскуда ты гребаная». Строитель на пенсии осуществила мечту и стала учителем — она уволилась через месяц из-за скандала в чате

Женщина рассказала, что причиной конфликта с родителями стала травля ее собственного внука

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Школа №219 находится на Родниках, новое здание открыли недавно

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В новосибирской школе №219 учительница начальных классов Галина К. уволилась после конфликта с родителями. В учреждении учится ее внук, который, по словам женщины, подвергается нападкам со стороны других детей. После того как в школьном чате опубликовали видео с участием мальчика, в котором его назвали «обезьянкой», ребенок пришел домой в подавленном настроении и отказался возвращаться в школу. Тогда Галина Ивановна назвала родителей одноклассников внука мразями и тварями. По ее словам, директор попросила ее написать заявление об увольнении, а родители ее учеников — вернуть женщине должность. В ситуации разбирался корреспондент НГС.

«Мирно решили»

В редакцию НГС в октябре обратилась женщина, которая представилась матерью одного из учеников 3 класса школы №219. Она прислала обращение, составленное родителями. В нем говорилось, что с прошлого года классный руководитель регулярно пропускала уроки, что якобы было связано с тем, что она собирается в декретный отпуск. Ее на уроках заменяли другие педагоги. Женщина заявила, что из-за этого детям было сложно учиться, и родителям приходилось объяснять некоторые темы самостоятельно.

В этом году учителем стала Галина К. По словам родителей, они и дети были довольны ее работой.

— Весь учебный процесс проходил спокойно. Дети с удовольствием ходили в школу, стали самостоятельно делать уроки. Сразу стало понятно, что учитель нашел подход к детям за короткий период. Кроме того, хочется отметить, что учитель умеет подать информацию так, чтобы дети это поняли. Это не каждому дано, — написали родители.

Но в октябре Галина Ивановна уволилась, написав заявление об уходе по собственному желанию. Как написано в обращении родителей, это было связано с инцидентом, который «никак не относится ни к нашей школе, ни к нашему классу, ни к процессу обучения».

— Классным руководителем на наш класс сейчас поставили молодого преподавателя, которая не имеет опыта работы, — говорилось в письме родителей.

Позже женщина, которая писала обращение в редакцию, попросила не писать об этом, потому что в школе «мирно решили ситуацию».

Из инженеров — в учителя

Галина Ивановна рассказала, что всегда мечтала быть учителем, но это удалось сделать только после выхода на пенсию

Галина Ивановна рассказала, что всегда мечтала быть учителем, но это удалось сделать только после выхода на пенсию

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Корреспондент НГС связался с педагогом, чтобы разобраться в причинах увольнения. Женщина рассказала, что начала работать учителем в этом году. До этого она 34 года занимала должность инженера-строителя. После выхода на пенсию решила заняться педагогикой, потому что с детства мечтала об этом.

— Я четыре года занималась репетиторством со своими знакомыми, внуками, потому что, когда начался коронавирус, закрылись многие образовательные центры. У меня 34 года трудового стажа. Я — инженер-строитель. Я уже на пенсии. Но сидеть на пенсии не захотела, занялась своим образованием. Заочно закончила в прошлом году Московский финансово-промышленный университет по направлению «педагог начального образования», — объяснила Галина.

Ее внук Иван (имя изменено) тоже учится в школе №219. По словам Галины, в прошлом году у него начались конфликты в классе, в результате мальчика переводили на домашнее обучение. В этом году он снова вернулся в класс, но ситуация не изменилась. В День учителя в школьном чате выложили видео с поздравлением классного руководителя. Для детей придумали подписи: «художник», «гений», «рукодельницы» и другие. При этом Ивана подписали как «обезьянка класса». По словам Галины Ивановны, ребенка это очень расстроило. Это и привело к конфликту женщины с другими родителями.

Женщина посчитала, что над видео работали не только дети, но и родители. И она пыталась выяснять в родительском чате, кто это был, но никто не ответил. После этого Галина написала в чате следующее сообщение:

— Что смелости не хватает признаться? Кто позволил так унижать ребенка перед всем классом, что наш ребенок чем то хуже чем ваш? Тварь ты и мразь поганая, узнаю, кто это сделал, удавлю своими же руками, ты не стоишь ни одной слезинки нашего ребенка, паскуда ты гребаная (орфография и пунктуация сохранены).

Конфликт разгорелся в родительском чате

Конфликт разгорелся в родительском чате

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В разговоре с НГС Галина К. объяснила, что сделала это на эмоциях, потому что после публикации видео ее внук пришел в домой в очень подавленном состоянии. С того момента он не посещал школу.

— Сделали нашего ребенка посмешищем. Да, я нарушила педагогическую этику, поговорила с родителями на их же языке. Нарушила, я согласна. Но никто не стал разбираться, директор школы тоже не стала выслушивать, что сподвигло меня к такому поступку. Сказали, что либо по статье увольняюсь, либо по собственному желанию. Так как я хочу работать с детьми в дальнейшем, я, конечно, написала заявление, — объясняет Галина.

Учительница также объяснила, что высказалась в адрес двоих мам одноклассников ее внука. Она считает, что они решили «выжить» ее внука. По ее словам, одна из них однажды выражалась матом в адрес Ивана во дворе их дома и угрожала полицией.

НГС обратился за комментарием к директору школы № 219 Юлии Черявко. Она заявила, что Галина К. уволилась по собственному желанию. На другие вопросы директор пообещала ответить письменно.

Соседские склоки

Руководство школы не дало развернутых комментариев о ситуации

Руководство школы не дало развернутых комментариев о ситуации

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По словам Галины Ивановны, в классе с Иваном учится девочка Карина (имя изменено), которая оскорбляет и бьет мальчика, а также говорит другим детям делать то же самое. При этом семьи Ивана и Карины живут в одном подъезде. Поэтому, как утверждает его бабушка, конфликт выходит за пределы школы.

— Она его то пнет, то по голове стукнет. В прошлом году она обманула, что мы ее трогали за руки, останавливали в лифте. Мы ходили в полицию, писали объяснительные. В этом году она может заматериться на него. Подбивает мальчишек на какую-то «стрелку», — рассказала Галина НГС.

НГС связался с мамой девочки Оксаной. Она рассказала, что конфликт между семьями тянется с прошлого года:

— Все началось с того, что к моей дочери пришла подруга. Они на балконе играли и сбросили мягкое садовое яблоко. Оно упало, вдребезги разбилось. Мама Ивана как раз там стояла, еще одни соседи. И после этого его мама поднимается на этаж ко мне, звонит в дверь, я открываю. И с нахрапом говорит: «У что у вас здесь происходит?». Мне это не понравилось. Вышла на балкон, посмотрела, взяла совок. Собрала это яблоко и выбросила. С того момента пошло-поехало.

По словам женщины, ролик ко Дню учителя дети готовили самостоятельно. Одни снимали видео, другие монтировали и делали надписи. Как объяснила Оксане ее дочь, дети сами говорили, как их подписать. Иван якобы сам попросил назвать его обезьянкой, потому что любит кривляться и бегать. Женщина также рассказала, что сам мальчик тоже иногда начинает конфликты с ее дочерью.

— Дочка говорит, что он делает все исподтишка. Подойдет, ударит по голове, дочка начинает реагировать, бежит за ним, а он кричит классному руководителю, что его бьют, — объяснила Оксана.

Оксана также прокомментировала высказывания Галины о том, что Карина обижает Ивана:

— Это вранье все. Я могу сказать, что у нас конфликт с прошлого года. Галина придумывала, подкарауливала ее после школы, в подъезде. После этого конфликта дочка с друзьями поднимались по лестнице, и она как раз выходила с внуками. Начали разговаривать, Галина сказала: «Ты вообще рот закрой, пока я тебя с лестницы не спустила».

Сам Иван, по словам женщины, тоже иногда высказывается матом в адрес одноклассников. Галина ответила, что ребенок таким образом защищается от нападок.

НГС направил запрос в департамент образования мэрии Новосибирска, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее жительница Новосибирска заявила о том, что ее детей на сборах секции по плаванию ее детей истязал сын тренера. При этом наставница спортсменов заявила, что ситуация преувеличена. В ситуации разбирался НГС.

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