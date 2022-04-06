В Новосибирске показали самую новую школу. Смотрим на дворец с электрокарами, передвижными ноутбуками и белым роялем

Есть и хорошие новости — в Новосибирске продолжают вводить в строй новые детсады и школы, коих за последние годы было построено немало. А вы когда-нибудь задумывались, что такое современная школа? А это по-настоящему сложный, дорогостоящий, оснащенный по последнему слову техники архитектурно-строительный объект — давайте посмотрим на примере школы номер 219 на Родниках в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Так получилось, что новейшая и самая современная школа на текущий момент в Новосибирске появилась под моими окнами. Я помню, как заколотили первую сваю весной 2020 года — и вот огромное здание готово. Об одном жалею — раньше тут был дикий лес, среди тополей — 7 березок, и на одной из них у птичек была своя квартирка. И вот весной-летом они неплохо пели всякие песни по утрам — ну да ладно, город растет и расширяется, а школа — дело благое. Когда строили, очень быстро возвели из кирпичей боковые крылья, а потом сложно и кропотливо бетонировали центральный объем, укладывали арки перекрытий спортзалов.
Школа сейчас окружена свежими домами, которые тоже построены в последние годы — фактически здесь формируется новый современный город. К объекту построили отдельную дорогу, сделали парковки и пешеходные переходы.
Со стороны главного фасада вас встречает огромная стеклянная входная группа со светодиодным экраном, на который можно выводить любые видеозаписи.
Это главный вестибюль, на момент съемок тут шла запись детей в первый класс, поступило 50 заявлений. Очередей не было.
Здание школы в виде буквы П — типовой федеральный проект, такие возводятся по всей стране. Площадь объекта 16 тысяч квадратных метров — даже посчитали, что на одного ученика тут приходится 15 квадратных метров (проектная мощность 1100 учеников).
Как говорит директор школы Юлия Черявко, стоит такой проект 1 миллиард рублей (это без мебели, интерьеров и прочего учебного оборудования). Естественно вся инженерия — самая современная, безопасная. Всё за государевы деньги.
— Школа состоит из двух учебных блоков, которые включают в себя два больших спортивных зала и один малый, хореографический зал, библиотеку с читальными залами, музей, актовый зал на 460 мест, столовую с обеденным залом на 500 мест. На территории установлены хоккейная, волейбольная, баскетбольная площадки, полоса препятствий, метеостанция, теплица, детские площадки для прогулок с малыми формами. Смонтирована современная вентиляционная система, обеспечивающая воздухообмен в здании и циркуляцию теплого воздуха. В индивидуальном тепловом узле установлены три бойлера, которые в случае отключения горячей воды обеспечат горячим водоснабжением всю школу, — описывает директор Юлия Черявко.
А вы знали, что современная школа сдается строителями как бы под «самоотделку»? Ну, то есть в целом здание и интерьеры готовы, а дизайн, стиль, декор, назначение помещений, мебель, оборудование — всё это подбирает коллектив, который приходит сюда работать. Таким образом получаются индивидуальные, не похожие друг на друга школы. Это как вы заезжаете в новую квартиру и делаете под себя свой домик. На дооснащение школы ушли еще 171 миллион рублей.
И тут, к примеру, в крыле начальных классов придумали вот такую желто-оранжевую расцветку — так выглядит класс для маленьких детей.
Для них же в холле сделали мягкую детскую площадку — это полоса препятствий, чтобы, стало быть, не просто бегать по коридорам, а занять себя.
Везде расставлены лавочки, мягкие кресла-мешки — можно передохнуть...
...или попить водички из специальных фонтанчиков.
Зал для свободного творчества — тут есть шахматы, конструкторы, помещение легко трансформируется — всю мебель можно передвинуть.
Тут же настоящее ламповое (акустическое) пианино Sam Martin, сверкающее новеньким черным лаком. Здесь будут собираться и хором затягивать: «В юном месяце апреле в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег».
Классы для старших чем только не оборудованы. Это класс информатики со стационарными компьютерами.
А это что за штуковины? А это передвижные тележки с ноутбуками с функцией подзаряда. Если учителю на конкретный урок нужны ноутбуки для детей, он берет такую тележку из коридора.
Современное рабочее место учителя — удобное кресло, большой стол, компьютер.
Лаборатория при кабинете биологии, тут уже выращивают какие-то растения на гидропонной установке (в воде). В том числе салаты, которые потом можно будет съесть.
А это рабочее место ученика в кабинете химии. Пробирки, мензурки всякие, средства защиты.
Класс музыки с инструментами. Можно взять баян или гитару и поиграть.
Класс для рисования. Здесь есть столы-матрешки (справа), из них при необходимости можно сделать 3 рабочих места.
Класс для рукоделия. Тут установлены швейные машинки Brother, манекены, гладильные доски и прочее для высокой моды.
Класс для кулинаров. Большой стол, где можно изучить основы сервировки.
В кухонной зоне — плиты, духовой шкаф, весы, блендер, вытяжки и прочее. Будут делать настоящую еду.
Класс для «трудов», как раньше говорили. Всякие станки, тиски, кусачки, пахнет свежим деревом.
Зал хореографии с огромными зеркалами. Здесь, стало быть, будут воспитывать будущих балерин.
Шахматы повсюду, школа собирается делать на них упор и сотрудничать с Федерацией шахмат Новосибирской области. Почему именно шахматы? Да потому что шахматная мысль сейчас в тренде, на передовой, она тесно увязана с точными науками, инженерией, IT.
Автодром с электрокарами, есть разметка, знаки, светофоры. Самые маленькие могут усесться в электрокар и почувствовать себя водителем.
А это планета Земля, ее можно покрутить — основание выполнено на шариках. Сделано на заказ.
Еще в коридорах всякие стенды, карты, информация о городе, о вузах. Такие на каждом этаже.
Центральный объем здания занимает большой актовый зал на 460 мест. Но его можно назвать и концертным, здесь много оборудования для сцены, акустика, проекционные экраны, белый концертный рояль под заказ. Хоть столичных звезд приглашай.
Флаги России, Новосибирска и Новосибирской области. Весьма качественные, кстати.
Есть даже гримерки с подсветкой. Планируется, что дети будут создавать какие-то представления и тут будут готовиться к выходу на сцену.
Планируется и школьный телеканал — вот оборудованная студия с профессиональным освещением и зеленым риром (одноцветный фон для съемок).
А это студия звукозаписи со специальной будкой, обшитой шумопоглощающими материалами. Заходишь туда и поешь песни в специальные студийные микрофоны.
По бокам от концертного зала — два спортзала. Теннисные столы, сетки, мячи, перекладины — всё необходимое для физры.
А это не обычная для школ вещь — малый кинозал. Штука уютная, с мягкими приятными креслами.
Тут планируют показывать в частности советские фильмы, а также проводить встречи с интересными людьми, вести беседы.
А это конференц-зал, выглядит круто — будто в каком-то зале заседаний правительства. Выполнен в строгой черно-белой гамме. Здесь проходят конференции по вопросам образования регионального уровня.
Столовая в спокойной зеленой гамме. Еда будет поступать централизованно от городского комбината питания.
Специальные подъемники для людей с ограниченными возможностями, тут много таких подъемников.
Главный пост — помещение с пультами управления различными системами. Тут экраны видео наблюдения, серверы записи, система пожарного оповещения, датчики на каждое помещение, пульт вентиляции и прочее.
— Качественное образование — базовая ценность общества. Безусловно, качество обучения зависит от уровня учителей, программы преподавания, рейтинга школы. Но немалую роль играет и то, в каких условиях происходит обучение, — от технического состояния, архитектуры и возможностей школьного здания. Современным детям интересно учиться в новых пространствах, оснащенных современным оборудованием. А когда учиться интересно, то и в ситуации успеха ребенок находится чаще и соответственно ему в школе психологически комфортно, — говорит директор Юлия Черявко.
Состав школы уже почти сформирован — это порядка 100 человек, куда входят 80 учителей и остальной персонал. Списки учителей выложены на сайте школы, у многих по 25, 33, 38 лет стажа, есть грамоты и награды Министерства образования РФ.
Сейчас здание фактически функционирует, ведутся последние работы, но детей еще нет. Планируется, что для них школа торжественно откроется 1 сентября этого года. Так что, детишки, это всё для вас, учитесь и растите большими и умными!
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