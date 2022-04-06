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Тема дняШкола-дворец с электрокарами и роялем
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В Новосибирске показали самую новую школу. Смотрим на дворец с электрокарами, передвижными ноутбуками и белым роялем

На ее строительство в микрорайоне Родники ушло больше миллиарда

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Школа номер 219 сдана в 2022 году

Школа номер 219 сдана в 2022 году

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Есть и хорошие новости — в Новосибирске продолжают вводить в строй новые детсады и школы, коих за последние годы было построено немало. А вы когда-нибудь задумывались, что такое современная школа? А это по-настоящему сложный, дорогостоящий, оснащенный по последнему слову техники архитектурно-строительный объект — давайте посмотрим на примере школы номер 219 на Родниках в обзоре авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Школа построена менее чем за 2 года

Школа построена менее чем за 2 года

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Так получилось, что новейшая и самая современная школа на текущий момент в Новосибирске появилась под моими окнами. Я помню, как заколотили первую сваю весной 2020 года — и вот огромное здание готово. Об одном жалею — раньше тут был дикий лес, среди тополей — 7 березок, и на одной из них у птичек была своя квартирка. И вот весной-летом они неплохо пели всякие песни по утрам — ну да ладно, город растет и расширяется, а школа — дело благое. Когда строили, очень быстро возвели из кирпичей боковые крылья, а потом сложно и кропотливо бетонировали центральный объем, укладывали арки перекрытий спортзалов.

Школа в окружении новых ЖК

Школа в окружении новых ЖК

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Школа сейчас окружена свежими домами, которые тоже построены в последние годы — фактически здесь формируется новый современный город. К объекту построили отдельную дорогу, сделали парковки и пешеходные переходы.

Главный вход с экраном

Главный вход с экраном

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Со стороны главного фасада вас встречает огромная стеклянная входная группа со светодиодным экраном, на который можно выводить любые видеозаписи.

Главный вестибюль с турникетами

Главный вестибюль с турникетами

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Это главный вестибюль, на момент съемок тут шла запись детей в первый класс, поступило 50 заявлений. Очередей не было.

Форма школы — буква П

Форма школы — буква П

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Здание школы в виде буквы П — типовой федеральный проект, такие возводятся по всей стране. Площадь объекта 16 тысяч квадратных метров — даже посчитали, что на одного ученика тут приходится 15 квадратных метров (проектная мощность 1100 учеников).

Директор школы Юлия Черявко

Директор школы Юлия Черявко

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Как говорит директор школы Юлия Черявко, стоит такой проект 1 миллиард рублей (это без мебели, интерьеров и прочего учебного оборудования). Естественно вся инженерия — самая современная, безопасная. Всё за государевы деньги.

— Школа состоит из двух учебных блоков, которые включают в себя два больших спортивных зала и один малый, хореографический зал, библиотеку с читальными залами, музей, актовый зал на 460 мест, столовую с обеденным залом на 500 мест. На территории установлены хоккейная, волейбольная, баскетбольная площадки, полоса препятствий, метеостанция, теплица, детские площадки для прогулок с малыми формами. Смонтирована современная вентиляционная система, обеспечивающая воздухообмен в здании и циркуляцию теплого воздуха. В индивидуальном тепловом узле установлены три бойлера, которые в случае отключения горячей воды обеспечат горячим водоснабжением всю школу, — описывает директор Юлия Черявко.

Бриллиант в главном вестибюле

Бриллиант в главном вестибюле

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А вы знали, что современная школа сдается строителями как бы под «самоотделку»? Ну, то есть в целом здание и интерьеры готовы, а дизайн, стиль, декор, назначение помещений, мебель, оборудование — всё это подбирает коллектив, который приходит сюда работать. Таким образом получаются индивидуальные, не похожие друг на друга школы. Это как вы заезжаете в новую квартиру и делаете под себя свой домик. На дооснащение школы ушли еще 171 миллион рублей.

Класс для маленьких

Класс для маленьких

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И тут, к примеру, в крыле начальных классов придумали вот такую желто-оранжевую расцветку — так выглядит класс для маленьких детей.

Мягкие формы

Мягкие формы

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Для них же в холле сделали мягкую детскую площадку — это полоса препятствий, чтобы, стало быть, не просто бегать по коридорам, а занять себя.

Есть где отдохнуть

Есть где отдохнуть

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Везде расставлены лавочки, мягкие кресла-мешки — можно передохнуть...

Фонтаны с питьевой водой

Фонтаны с питьевой водой

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...или попить водички из специальных фонтанчиков.

В школе делают упор на шахматы

В школе делают упор на шахматы

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Зал для свободного творчества — тут есть шахматы, конструкторы, помещение легко трансформируется — всю мебель можно передвинуть.

Акустическое пианино Sam Martin

Акустическое пианино Sam Martin

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Тут же настоящее ламповое (акустическое) пианино Sam Martin, сверкающее новеньким черным лаком. Здесь будут собираться и хором затягивать: «В юном месяце апреле в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег».

Класс информатики

Класс информатики

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Классы для старших чем только не оборудованы. Это класс информатики со стационарными компьютерами.

Передвижные тележки с ноутбуками

Передвижные тележки с ноутбуками

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А это что за штуковины? А это передвижные тележки с ноутбуками с функцией подзаряда. Если учителю на конкретный урок нужны ноутбуки для детей, он берет такую тележку из коридора.

Место учителя биологии

Место учителя биологии

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Современное рабочее место учителя — удобное кресло, большой стол, компьютер.

Рассада в воде

Рассада в воде

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Лаборатория при кабинете биологии, тут уже выращивают какие-то растения на гидропонной установке (в воде). В том числе салаты, которые потом можно будет съесть.

Место в кабинете химии

Место в кабинете химии

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А это рабочее место ученика в кабинете химии. Пробирки, мензурки всякие, средства защиты.

Музыкальный класс

Музыкальный класс

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Класс музыки с инструментами. Можно взять баян или гитару и поиграть.

Класс для художников

Класс для художников

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Класс для рисования. Здесь есть столы-матрешки (справа), из них при необходимости можно сделать 3 рабочих места.

Тут будут шить

Тут будут шить

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Класс для рукоделия. Тут установлены швейные машинки Brother, манекены, гладильные доски и прочее для высокой моды.

А тут можно готовить

А тут можно готовить

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Класс для кулинаров. Большой стол, где можно изучить основы сервировки.

Всё оборудование есть

Всё оборудование есть

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В кухонной зоне — плиты, духовой шкаф, весы, блендер, вытяжки и прочее. Будут делать настоящую еду.

Тут будут строгать

Тут будут строгать

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Класс для «трудов», как раньше говорили. Всякие станки, тиски, кусачки, пахнет свежим деревом.

А тут плясать

А тут плясать

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Зал хореографии с огромными зеркалами. Здесь, стало быть, будут воспитывать будущих балерин.

Большие фигуры в холле

Большие фигуры в холле

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Шахматы повсюду, школа собирается делать на них упор и сотрудничать с Федерацией шахмат Новосибирской области. Почему именно шахматы? Да потому что шахматная мысль сейчас в тренде, на передовой, она тесно увязана с точными науками, инженерией, IT.

Автогородок с машинками

Автогородок с машинками

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Автодром с электрокарами, есть разметка, знаки, светофоры. Самые маленькие могут усесться в электрокар и почувствовать себя водителем.

Глобус вращается

Глобус вращается

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А это планета Земля, ее можно покрутить — основание выполнено на шариках. Сделано на заказ.

Многочисленные стенды

Многочисленные стенды

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Еще в коридорах всякие стенды, карты, информация о городе, о вузах. Такие на каждом этаже.

Актовый зал

Актовый зал

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Центральный объем здания занимает большой актовый зал на 460 мест. Но его можно назвать и концертным, здесь много оборудования для сцены, акустика, проекционные экраны, белый концертный рояль под заказ. Хоть столичных звезд приглашай.

Позаботились и о символике

Позаботились и о символике

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Флаги России, Новосибирска и Новосибирской области. Весьма качественные, кстати.

Гримерки для детей

Гримерки для детей

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Есть даже гримерки с подсветкой. Планируется, что дети будут создавать какие-то представления и тут будут готовиться к выходу на сцену.

Видеостудия с освещением

Видеостудия с освещением

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Планируется и школьный телеканал — вот оборудованная студия с профессиональным освещением и зеленым риром (одноцветный фон для съемок).

Будка с микрофонами

Будка с микрофонами

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А это студия звукозаписи со специальной будкой, обшитой шумопоглощающими материалами. Заходишь туда и поешь песни в специальные студийные микрофоны.

Один из двух спортзалов

Один из двух спортзалов

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По бокам от концертного зала — два спортзала. Теннисные столы, сетки, мячи, перекладины — всё необходимое для физры.

Уютный кинозал

Уютный кинозал

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А это не обычная для школ вещь — малый кинозал. Штука уютная, с мягкими приятными креслами.

Как домашний кинотеатр

Как домашний кинотеатр

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Тут планируют показывать в частности советские фильмы, а также проводить встречи с интересными людьми, вести беседы.

Конференц-зал как в Кремле

Конференц-зал как в Кремле

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А это конференц-зал, выглядит круто — будто в каком-то зале заседаний правительства. Выполнен в строгой черно-белой гамме. Здесь проходят конференции по вопросам образования регионального уровня.

Столы в столовой

Столы в столовой

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Столовая в спокойной зеленой гамме. Еда будет поступать централизованно от городского комбината питания.

Подъемник для инвалидов

Подъемник для инвалидов

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Специальные подъемники для людей с ограниченными возможностями, тут много таких подъемников.

Главный пост с экранами

Главный пост с экранами

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Главный пост — помещение с пультами управления различными системами. Тут экраны видео наблюдения, серверы записи, система пожарного оповещения, датчики на каждое помещение, пульт вентиляции и прочее.

Зал библиотеки

Зал библиотеки

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— Качественное образование — базовая ценность общества. Безусловно, качество обучения зависит от уровня учителей, программы преподавания, рейтинга школы. Но немалую роль играет и то, в каких условиях происходит обучение, — от технического состояния, архитектуры и возможностей школьного здания. Современным детям интересно учиться в новых пространствах, оснащенных современным оборудованием. А когда учиться интересно, то и в ситуации успеха ребенок находится чаще и соответственно ему в школе психологически комфортно, — говорит директор Юлия Черявко.

В штате около 100 человек

В штате около 100 человек

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Состав школы уже почти сформирован — это порядка 100 человек, куда входят 80 учителей и остальной персонал. Списки учителей выложены на сайте школы, у многих по 25, 33, 38 лет стажа, есть грамоты и награды Министерства образования РФ.

Детей ждут осенью

Детей ждут осенью

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Сейчас здание фактически функционирует, ведутся последние работы, но детей еще нет. Планируется, что для них школа торжественно откроется 1 сентября этого года. Так что, детишки, это всё для вас, учитесь и растите большими и умными!

Почитайте еще, как стартовала запись в первый класс, — в Новосибирской области ожидают 40 тысяч заявлений.

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