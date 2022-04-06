В Новосибирске показали самую новую школу. Смотрим на дворец с электрокарами, передвижными ноутбуками и белым роялем

Как говорит директор школы Юлия Черявко, стоит такой проект 1 миллиард рублей (это без мебели, интерьеров и прочего учебного оборудования). Естественно вся инженерия — самая современная, безопасная. Всё за государевы деньги.

— Школа состоит из двух учебных блоков, которые включают в себя два больших спортивных зала и один малый, хореографический зал, библиотеку с читальными залами, музей, актовый зал на 460 мест, столовую с обеденным залом на 500 мест. На территории установлены хоккейная, волейбольная, баскетбольная площадки, полоса препятствий, метеостанция, теплица, детские площадки для прогулок с малыми формами. Смонтирована современная вентиляционная система, обеспечивающая воздухообмен в здании и циркуляцию теплого воздуха. В индивидуальном тепловом узле установлены три бойлера, которые в случае отключения горячей воды обеспечат горячим водоснабжением всю школу, — описывает директор Юлия Черявко.