Запись первоклашек стартует в Новосибирске 1 апреля: в области ожидают 40 тысяч заявлений

В Новосибирске с 1 апреля начинается запись детей в школы. В этом году в области ожидают 40 тысяч первоклассников, в Новосибирске — 23 тысячи.
Как рассказала заместитель начальника управления отдела дошкольного и общего образования Ирина Попкова, в этом году ожидается рост количества первоклассников. Так, в 2021 было зачислено
— Школы полностью готовы. Определены ответственные лица, которые следят за поступлением заявлений и за зачислением детей в первые классы. Есть различные возможности, родитель может воспользоваться «Госуслугами» или прийти непосредственно в общеобразовательную организацию, поэтому проблем нет. Учреждения готовы, муниципальные органы тоже готовы, — уточнила Ирина Попкова.
Запись станет возможна 1 апреля в 00:00 через «Госуслуги» и с 08:00 в школах. Как рассказала Ирина Савельева, замминистра цифрового развития Новосибирской области, функция подачи заявления через «Госуслуги» работает второй год. В прошлом году основная нагрузка на портал пришлась на первые полчаса. В 2021 году за первые полчаса на «Госуслуги» было подано 1300 заявлений.
— Для всех регионов Российской Федерации и Новосибирской области с 1 апреля начинается прием заявлений на зачисление ребенка в первый класс. Подать заявление у нас в регионе можно с портала «Госуслуг». Также сохраняется возможность обратиться лично, подать заявление. При этом реестр единый электронный. Он формируется в государственной системе «Электронная школа». И для сотрудников, ответственных за обработку сообщений, реестр один. Но люди, которые подают заявление с портала «Госуслуг», имеют преимущество в том, что запись открывается сегодня вечером в 00:00, — рассказала Ирина Савельева.
В Новосибирске завершили строительство здания гимназии