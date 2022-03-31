Запись первоклашек стартует в Новосибирске 1 апреля: в области ожидают 40 тысяч заявлений

В Новосибирске с 1 апреля начинается запись детей в школы. В этом году в области ожидают 40 тысяч первоклассников, в Новосибирске — 23 тысячи.

Как рассказала заместитель начальника управления отдела дошкольного и общего образования Ирина Попкова, в этом году ожидается рост количества первоклассников. Так, в 2021 было зачислено 39 578 человек по области и 22 300 — в городе Новосибирске.

— Школы полностью готовы. Определены ответственные лица, которые следят за поступлением заявлений и за зачислением детей в первые классы. Есть различные возможности, родитель может воспользоваться «Госуслугами» или прийти непосредственно в общеобразовательную организацию, поэтому проблем нет. Учреждения готовы, муниципальные органы тоже готовы, — уточнила Ирина Попкова.