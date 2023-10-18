Плавание строгого режима: сибирячка заявила, что ее детей избил сын известного тренера, — за дело взялись следователи

— Я спрашиваю: «Кто вас бил?» Он ответил: «Владислав Вячеславович — сын тренера». Показывает: дети вставали к стене лицом, раздвигали руки-ноги, будто заключенные в тюрьме, и он их бил ногой в колено. Мы, говорит сын, падали, плакали, и так было несколько раз. Я спрашиваю: почему он вас бил? Потому что мы, мол, в сон-час не спали. Так пострадали 6 человек, — рассказала Роза Лёгкая в беседе с корреспондентом НГС.



Женщина уверяет, что она связалась с родителями других детей, которые подтвердили слова её сыновей. Отцы школьников пришли на разговор к Дильбар Лекомцевой, в котором, она, по словам Лёгкой, извинилась за поведение своего сына и пообещала с ним разобраться. Владислав Лекомцев после того, как об инциденте стало известно, якобы начал травить школьника.

