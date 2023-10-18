Плавание строгого режима: сибирячка заявила, что ее детей избил сын известного тренера, — за дело взялись следователи

Жительница Новосибирска пожаловалась силовикам, что её детей истязали на сборах секции по плаванию, которые прошли в августе на юге России. Женщина отмечает, что руку на школьников поднял сын тренера, который недавно вернулся из армии. Наставница юных пловцов, имеющая солидный послужной список из подготовленных чемпионов, подчеркивает, что потерпевшие дети преувеличили ситуацию, а её слова готовы подтвердить больше 50 воспитанников. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выслушал обе стороны конфликта, в деталях которого сегодня разбирается Следственный комитет.
Дисциплина прежде всего
Двое сыновей (8 и 10 лет) Розы Лёгкой до недавнего времени занимались плаванием в муниципальной школе «Центр водных видов спорта» под началом тренера Дильбар Лекомцевой. Раньше, по словам женщины, претензий к наставнице не было: насыщенный тренировочный процесс летом плавно перетекал в сборы, с которых дети приезжали в хорошем расположении духа. В августе 2023 года сибирячка отправила детей на сборы в Туапсе. Уверяет, что по возвращении сыновей обратила внимание на странную деталь: младший, смотря ролик в телефоне про телесное наказание, заявил, что его с братом тоже «так били».
— Я спрашиваю: «Кто вас бил?» Он ответил: «Владислав Вячеславович — сын тренера». Показывает: дети вставали к стене лицом, раздвигали руки-ноги, будто заключенные в тюрьме, и он их бил ногой в колено. Мы, говорит сын, падали, плакали, и так было несколько раз. Я спрашиваю: почему он вас бил? Потому что мы, мол, в сон-час не спали. Так пострадали 6 человек, — рассказала Роза Лёгкая в беседе с корреспондентом НГС.
Женщина уверяет, что она связалась с родителями других детей, которые подтвердили слова её сыновей. Отцы школьников пришли на разговор к Дильбар Лекомцевой, в котором, она, по словам Лёгкой, извинилась за поведение своего сына и пообещала с ним разобраться. Владислав Лекомцев после того, как об инциденте стало известно, якобы начал травить школьника.
— Влад сидит, проводит тренировочный процесс, подзывает моего сына и говорит ему: «Дима, я в курсе, что ты папе рассказал, но я же тебя за твои косяки бил. Короче, ты ко мне больше не подходи, я больше тренировать тебя не буду, разговаривать с тобой не буду, секретики по плаванию я тебе тоже рассказывать не буду». Сын вернулся с истерикой, говорит: «Я больше не пойду туда», — отметила сибирячка.
По её словам, она просила Дильбар Лекомцеву отстранить сына от тренировок, та навстречу не пошла. Обучение в муниципальной спортшколе пришлось прекратить, но оставлять «всё как есть» Роза Лёгкая не намерена.
В Туапсе за 260 тысяч
Женщина написала заявление в Следственный комитет, в котором перечислила претензии к тренеру и её сыну. В беседе с корреспондентом НГС она пояснила, что Владислав Лекомцев и раньше участвовал в тренировочном процессе младших школьников, но год назад ушёл в армию. Когда демобилизовался в июле, сразу вернулся к работе.
По мнению заявителя, «избиение» детей иногда сопровождалось «издевательствами»: якобы мужчина, наказывая воспитанников за жевание жвачки, заставлял их закатывать резинку в волосы. Информацию, говорится в документе, подтвердили ещё два ребёнка из других семей.
Само проведение тренировочных сборов у Розы Лёгкой тоже вызвало массу вопросов. Во-первых, она пишет, что детей поселили в обычной гостинице на привокзальной площади, где проживали другие постояльцы. Во-вторых, школьники каждый день добирались до бассейна по 30–40 минут пешком. В-третьих, детей кормили в шатре у гостиницы, не отвечающем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Наконец, в процессе сборов у детей была зафиксирована вспышка заболеваемости ОРВИ: в частности, её сыну вызвали врача только на пятый день после обнаружения симптомов.
— У детей забирали телефоны, чтобы они не могли позвонить родителям. Мы по 4 дня могли детей не слышать. Родители были возмущены. Я кричала в трубку: «Вызовите платного врача, я готова вам все оплатить». Тогда они привезли врача, и тот назначил ему лекарство, — рассказала Роза Лёгкая.
По её словам, поездка на двух детей обошлась семье в 260 тысяч рублей. В заявлении сибирячка просит возбудить уголовное дело на тренера Дильбар Лекомцеву и на её сына Владислава Лекомцева, а также дать правовую оценку организации тренировочных сборов в Туапсе.
Семейные сборы
Сама Роза Лёгкая называет проведение сборов в южных городах «семейным бизнесом Лекомцевых», на которых они «зарабатывают деньги». По её словам, в этом году в Туапсе поехали Дильбар Лекомцева, ее супруг, вернувшийся из армии сын Владислав и находящаяся в декрете дочь с маленьким ребёнком — других наставников не было. При этом сибирячка уверяет, что отправлять детей в Туапсе у родителей требовали под угрозой «вылета из спортивной группы».
— Хочешь не хочешь, пришлось покупать путёвки, — посетовала Роза.
Женщина задала несколько вопросов директору муниципального «Центра водных видов спорта» Дмитрию Оленикову. Он прислал письменный ответ (имеется в распоряжении редакции), в котором указал, что сборы в Туапсе не предусмотрены тренировочной программой.
— «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» не являлась организатором спортивно-тренировочных сборов в городе Туапсе в 2023 году. Мероприятие не указано в едином календарном плане, финансирование не предусмотрено, — говорится в документе с подписью Оленникова.
Он также уточнил, что на момент инцидента Владислав Лекомцев не являлся сотрудником спортшколы, а условия проживания и организации сборов были прописаны в соглашении между родителями и Дильбар Лекомцевой.
Роза Лёгкая предоставила редакции соглашение между Лекомцевой и петербургской компанией ООО «Спортивный клуб «Кайман», в котором детский тренер выступала в роли заказчика: судя по документам (также имеются в распоряжении редакции), она оплачивала организацию сборов от своего имени на каждого ребёнка. При этом от родителей, уверяет Лёгкая, тренер получала наличные деньги.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Спортивный клуб «Кайман» зарегистрировано в 2010 году в Санкт-Петербурге. На сайте указано, что компания занимается организацией спортивных сборов и тренировочно-образовательных мероприятий. Учредитель — Владимир Шваев, в 2005 году он занимался розничной торговлей пивом в Ставропольском крае. Иного действующего бизнеса у предпринимателя нет. По итогам 2022 года, компания зафиксировала выручку на уровне 48,5 миллиона рублей, прибыль — 2,6 миллиона рублей. Судя по сданным отчетностям, за последние два года выручка компании выросла в 9 раз.
Накрутили до предела
Дильбар Лекомцева — достаточно известный в Новосибирске детский тренер по плаванию. По ее словам, за 20 лет работы она подготовила одного заслуженного мастера спорта, призёра Юношеских олимпийских игр — Данилу Маркова, четырёх мастеров спорта международного класса, 36 мастеров спорта.
Разговаривать с корреспондентом НГС по телефону женщина отказалась, настояв на очной встрече. Она заявила, что в обстоятельствах инцидента разбираются следственные органы, соответственно, сегодня комментировать обстоятельства она не вправе.
При этом детский тренер дала понять, что якобы пострадавшие дети преувеличили ситуацию, а их родители «накрутили» её до предельного уровня. Лекомцева подтвердила, что объективных доказательств избиения детей, кроме их слов, нет.
— Заявление основывается на словах двух детей [Розы Лёгкой], но у меня есть 50 детей, которые готовы рассказать, как все было на самом деле, — отметила тренер.
Обсуждая тренировочные сборы, она подчеркнула, что следствию предоставили полный пакет документов, касающихся поездки, а также фото и видео, доказывающие должный уровень организации. По ее словам, никакой эпидемии ОРВИ не было: болели два-три ребёнка, лечением которых занимались местные медики.
Из разговора с Дильбар Лекомцеовой стало известно, что Роза Легкая якобы предлагала урегулировать вопрос, не доводя дело до силовиков: компенсировать полную стоимость путёвок на двух детей плюс 200 тысяч рублей за моральные переживания. Тренер отказалась, и женщина написала заявление в Следственный комитет.
Директор муниципальной школы «Центр водных видов спорта» Дмитрий Олеников обсуждать инцидент с корреспондентом НГС отказался.
— Насколько мне известно, сейчас идет доследственная проверка, и пока она не закончится и не будут сделаны выводы, я воздержусь от каких-либо комментариев, — сказал он.
При этом он подчеркнул, что обращение Розы Лёгкой к журналистам не будет способствовать «разрешению конфликта».
Летом полицейские искали женщину, которая без видимой причины ударила по голове 9-летнего ребенка. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.