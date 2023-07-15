Новосибирские следователи ищут женщину, которая ударила девочку в магазине

Следственной комитет Новосибирской области проводит проверку после публикации о том, как женщина без причины ударила по голове
— По сообщению СМИ о причинении телесных повреждений малолетней в городе Новосибирске следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, — сообщили НГС в СУ СК РФ по НСО.
В СК уточнили, что здоровью ребенка ничего не угрожает.
Ранее отец девочки попытался выяснить у нападавшей причины ее поведения. По его словам, женщина начала на него кричать и угрожала убийством. В МВД заявили, что устанавливают ее личность.
Ранее ребенка закрыли в складском холодильнике новосибирского магазина. Он требовал убрать с прилавков просроченные продукты.