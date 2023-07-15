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Новосибирские следователи ищут женщину, которая ударила девочку в магазине

Личностью нападавшей заинтересовались и полицейские

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Отец пострадавшей попытался поговорить с женщиной, но получил жесткий отпор

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Следственной комитет Новосибирской области проводит проверку после публикации о том, как женщина без причины ударила по голове 9-летнюю девочку в магазине «Мария-Ра» на улице 1905 года в Новосибирске.

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Момент нападения женщины зафиксировали камеры магазина

Видео: «Инцидент-Новосибиск»

— По сообщению СМИ о причинении телесных повреждений малолетней в городе Новосибирске следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, — сообщили НГС в СУ СК РФ по НСО.

В СК уточнили, что здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее отец девочки попытался выяснить у нападавшей причины ее поведения. По его словам, женщина начала на него кричать и угрожала убийством. В МВД заявили, что устанавливают ее личность.

Ранее ребенка закрыли в складском холодильнике новосибирского магазина. Он требовал убрать с прилавков просроченные продукты.

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