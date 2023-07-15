«Я тебя убью, и мой сын тебя закопает»: женщина без причины ударила 9-летнюю девочку в магазине — видео

9-летняя девочка получила ушиб переносицы и ссадину от удара пожилой незнакомки в магазине «Мария-Ра» на улице 1905 года в Новосибирске. Об инциденте рассказал ее отец в паблике «Инцидент-Новосибиск», приложив видеозапись из торгового помещения.
— Моя девятилетняя дочь со своей подругой зашли в магазин за вкусняшками, стояли выбирали. Прервала процедуру женщина возрастом 60+. Ударила девочку ладонью по затылку, и от удара девочка ударилась носом о витрину. В результате — ушиб переносицы и ссадина. Девочки, естественно, испугались, дочь в слезах убежали из магазина, — рассказал отец девочки.
Мужчина в этот момент находился неподалеку и пришел в магазин по зову дочери. В этот момент женщина рассчитывалась за товар.
— Когда нас увидела, стала кричать на весь магазин, аж распугала покупателей. Цитата: «Попробуй только тронь меня! Я тебя убью, и мой сын тебя закопает, он работает на кладбище», — добавил мужчина.
Продолжать конфликт отец пострадавшей не стал, решив обратиться в полицию.
— В настоящее время законному представителю несовершеннолетней выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени вреда, причиненного здоровью девочки. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление личности гражданки, причинившей телесные повреждения ребенку, и всех обстоятельств произошедшего, — сообщили НГС в главке МВД НСО.
Ранее ребенка закрыли в складском холодильнике новосибирского магазина. Он требовал убрать с прилавков просроченные продукты.