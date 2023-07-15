«Я тебя убью, и мой сын тебя закопает»: женщина без причины ударила 9-летнюю девочку в магазине — видео

— Моя девятилетняя дочь со своей подругой зашли в магазин за вкусняшками, стояли выбирали. Прервала процедуру женщина возрастом 60+. Ударила девочку ладонью по затылку, и от удара девочка ударилась носом о витрину. В результате — ушиб переносицы и ссадина. Девочки, естественно, испугались, дочь в слезах убежали из магазина, — рассказал отец девочки.