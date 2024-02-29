Реклама
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 4/10
usd 91.87
eur 99.45
СрочноПогибшего мужчина нашли в лесу на Первомайке
Все новости
Все новости
Эксклюзив

Младший брат не знает: девочка, выпавшая из окна в Академгородке, училась в «Горностае»

Сейчас с ее одноклассниками работает психолог

1 672

Трагедия произошла 29 февраля, изначально сообщалось, что девочка осталась жива, но позже появилась информация, что подросток погибла

Поделиться

Девочка, которая выпала из окна восьмого этажа и погибла в Новосибирске 29 февраля, училась в гимназии «Горностай». Ее воспитывали вместе с младшим братом, мальчик пока не знает о смерти сестры. Об этом НГС сообщили в школе.

В «Горностае» объяснили, что с одноклассниками девочки сейчас работает школьный психолог, чтобы поддержать класс после смерти школьницы. После занятий с психологом детей сразу же заберут родители, чтобы они не оставались наедине со своими мыслями. Также сегодня проведут родительское собрание, где специалист объяснит родителям, как себя вести с детьми.

— У девочки есть младший брат, который также учится в «Горностае», с ним работает психолог, мальчик пока не знает о смерти сестры. Школа выражает соболезнования семье и очень сожалеет о произошедшей трагедии, — передала позицию директора член управляющего совета гимназии Светлана Гладкова.

Информация о том, что девочка, которой на вид 13 лет, выпала из окна восьмого этажа на улице Российской, появилась в официальном аккаунте «Служба 112 Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщалось, что все произошло около 9 утра, после падения девочка выжила. Позже стало известно, что она погибла.

В пресс-службе Следственного комитета НГС, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. В МВД отметили, что сотрудники полиции и Следственного комитета выехали на место происшествия.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

ГорностайГимназияУлица РоссийскаяАкадемгородок НовосибирскаПогибла девочкаВыпала из окна
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter