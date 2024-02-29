Младший брат не знает: девочка, выпавшая из окна в Академгородке, училась в «Горностае»

В «Горностае» объяснили, что с одноклассниками девочки сейчас работает школьный психолог, чтобы поддержать класс после смерти школьницы. После занятий с психологом детей сразу же заберут родители, чтобы они не оставались наедине со своими мыслями. Также сегодня проведут родительское собрание, где специалист объяснит родителям, как себя вести с детьми.