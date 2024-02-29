Младший брат не знает: девочка, выпавшая из окна в Академгородке, училась в «Горностае»

Девочка, которая выпала из окна восьмого этажа и погибла в Новосибирске 29 февраля, училась в гимназии «Горностай». Ее воспитывали вместе с младшим братом, мальчик пока не знает о смерти сестры. Об этом НГС сообщили в школе.
В «Горностае» объяснили, что с одноклассниками девочки сейчас работает школьный психолог, чтобы поддержать класс после смерти школьницы. После занятий с психологом детей сразу же заберут родители, чтобы они не оставались наедине со своими мыслями. Также сегодня проведут родительское собрание, где специалист объяснит родителям, как себя вести с детьми.
— У девочки есть младший брат, который также учится в «Горностае», с ним работает психолог, мальчик пока не знает о смерти сестры. Школа выражает соболезнования семье и очень сожалеет о произошедшей трагедии, — передала позицию директора член управляющего совета гимназии Светлана Гладкова.
Информация о том, что девочка, которой на вид 13 лет, выпала из окна восьмого этажа на улице Российской, появилась в официальном аккаунте «Служба 112 Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщалось, что все произошло около 9 утра, после падения девочка выжила. Позже стало известно, что она погибла.
В пресс-службе Следственного комитета НГС, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. В МВД отметили, что сотрудники полиции и Следственного комитета выехали на место происшествия.