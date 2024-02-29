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«Это большая трагедия»: погибла девочка, выпавшая из окна восьмого этажа в Академгородке

Подростку было 13 лет

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Трагедия произошла утром 29 февраля

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Девочка, выпавшая из окна восьмого этажа в Новосибирске 29 февраля, погибла. Информацию об этом НГС сообщила Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в регионе.

— Ситуация на контроле. Девочка погибла. Это большая трагедия. Слова соболезнования родителям и близким, — сообщила Надежда Болтенко.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили НГС, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. В МВД отметили, что сотрудники полиции и Следственного комитета выехали на место происшествия.

По информации официального аккаунта «Служба 112 Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел в 8:53 на улице Российской. Девочка, которой на вид 13 лет, выпала из окна восьмого этажа. Изначально сообщалось, что она выжила.

— С восьмого этажа произошло падение ребёнка (девочка, на вид около 13 лет). По предварительной информации очевидцев — ребёнок жив, — сообщили в группе «Служба 112 Новосибирской области» во «ВКонтакте».

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