«Это большая трагедия»: погибла девочка, выпавшая из окна восьмого этажа в Академгородке

Девочка, выпавшая из окна восьмого этажа в Новосибирске 29 февраля, погибла. Информацию об этом НГС сообщила Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в регионе.
— Ситуация на контроле. Девочка погибла. Это большая трагедия. Слова соболезнования родителям и близким, — сообщила Надежда Болтенко.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили НГС, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. В МВД отметили, что сотрудники полиции и Следственного комитета выехали на место происшествия.
По информации официального аккаунта «Служба 112 Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел в 8:53 на улице Российской. Девочка, которой на вид 13 лет, выпала из окна восьмого этажа. Изначально сообщалось, что она выжила.
— С восьмого этажа произошло падение ребёнка (девочка, на вид около 13 лет). По предварительной информации очевидцев — ребёнок жив, — сообщили в группе «Служба 112 Новосибирской области» во «ВКонтакте».