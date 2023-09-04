Переполненная школа в «Чистой слободе» ввела три смены для начальных классов: дети будут учиться до 18 часов

В Новосибирске переполненная школа №215 на жилмассиве «Чистая слобода» ввела расписание в три смены для начальной школы.
График на новый учебный год в редакцию НГС прислала местная жительница Ольга, у которой там учатся сын и дочь.
— Школа № 215 в начальных классах вынуждена ввести три смены. Кабинетов не хватает из-за огромного количества маленьких учеников. В кабинетах, рассчитанных на 25 человек, ежедневно вынуждены находиться по 36 человек! Да еще и в три смены, просто конвейер постоянный. В таких условиях невозможно получить полноценное образование, — считает Ольга.
На фото учебного графика, сделанном женщиной, видно, что первая смена у младших классов начинается в 8:00 и завершается в 11:10. Начало второй смены — 11:30, а конец в 14:40. Третья же стартует в 15:00, а заканчивается вечером, в 18:10.
В расписании говорится, что оно составлено «в связи с увеличившимся количеством обучающихся». Ранее школа № 215 попала в рейтинг самых переполненных, в ней обучаются 3537 человек (проектная наполняемость — 1100 учеников) и есть класс «Р».
В пресс-службе компании «КПД-Газстрой», которая застраивает «Чистую слободу», уточнили, что строительство учебного заведения планируют закончить в 2024 году. О ситуации с расписанием в переполненной школе там сказали следующее:
— Чтобы распределить нагрузку на школу, было принято решение организовать три потока учащихся. Понятие три смены — номинальное, занятия не начинаются раньше 08:00 и не заканчиваются позднее 19:00. Тем самым законодательство не нарушается. Ситуация с переполненностью классов решится открытием новой школы на улице Спортивная, концессионер планирует закончить строительство в 2024 году. Кроме того, уже определено место еще одной школы. Она будет возведена недалеко от строящейся поликлиники на «Чистой слободе», застройщик ГК «КПД-Газстрой» готов за свой счет провести необходимые коммуникации к новой школе.
В самой школе № 215 комментировать новый график обучения отказались.
Кроме школы №215 в рейтинг самых переполненных попали учебные заведения в «Плющихинском» и «Матрешкином дворе». Застройщики этих микрорайонов, а также «КПД-Газстрой» ответили НГС, когда учебные заведения могут быть разгружены.
В мэрии Новосибирска на вопрос по школе в «Чистой слободе» также уточнили, что на улице Спортивной, 21/1 запланирована школа на 1,1 тысячу мест. По ситуации с тремя сменами в школе №215 в мэрии пока не дали ответа.
В декабре 2022 года министр образования НСО Сергей Федорчук говорил, что третью смену для учеников могут ввести в быстрорастущих районах, если там не строить новые школы.