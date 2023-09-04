Переполненная школа в «Чистой слободе» ввела три смены для начальных классов: дети будут учиться до 18 часов

В мэрии Новосибирска на вопрос по школе в «Чистой слободе» также уточнили, что на улице Спортивной, 21/1 запланирована школа на 1,1 тысячу мест. По ситуации с тремя сменами в школе №215 в мэрии пока не дали ответа.