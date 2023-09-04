Когда разгрузят переполненные школы? НГС узнал у застройщиков «Плющихинского», «Чистой слободы» и «Матрешкиного двора»

Застройщики крупных микрорайонов Новосибирска рассказали, когда на их территории появятся новые школы.
Сейчас на Плющихинском жилмассиве работает школа №216, в которой по проекту должны обучаться 1100 человек, но фактически учится 3880. Пресс-секретарь ГК «Дискус» (занимается застройкой Плющихинского) Юлия Сурнина сообщила, что вторая школа на территории жилмассива уже строится. Она возводится по концессионному соглашению и будет вмещать 550 учеников.
— Срок ввода в эксплуатацию — до конца 2023 года, — говорится в ответе министерства образования Новосибирской области депутату Сергею Конько, который отправила пресс-секретарь «Дискуса».
В школе микрорайона «Чистая слобода» (школа №215) сейчас обучаются 3537 человек (проектная наполняемость также 1100 человек).
Новая школа должна вместить 1100 учеников.
— Застройщик — группа компаний «Просвещение» — планирует строительство школы в 2024 году, — ответили в пресс-службе компании «КПД-Газстрой», которая застраивает «Чистую слободу».
Юридическое лицо компании, входящей в ГК "Просвещение" и занимающеся строительством школы в "Чистой слободе" — ООО «Школа на Спортивной» (прежнее название — «Тридцать Шестая Концессионная Компания «Просвещение»). По итогам 2022 года, компания убыточна. Один из ее конечных учредителей — Отто Сопроненко, бывший заместитель руководителя департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы. У него есть доли в ряде компаний с видом деятельности «холдинговые компании» (в частности, «СБ Капитал» и ООО «Первая Концессионная Компания «Просвещение»).
Точных сроков ввода второй школы в еще одном крупном микрорайоне — «Матрешкин двор» — застройщик «Вира-строй» не называет:
— По нашему проекту уже была построена школа. По поводу второй школы — это к мэрии вопрос.
Сейчас в единственной школе микрорайона (школа №217) обучается 3202 человека, хотя планом предусмотрены все те же 1100 человек.
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию по планам на образовательное учреждение в «Матрешкином дворе», ответ будет опубликован позднее.
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