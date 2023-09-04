Когда разгрузят переполненные школы? НГС узнал у застройщиков «Плющихинского», «Чистой слободы» и «Матрешкиного двора»

В школе микрорайона «Чистая слобода» (школа №215) сейчас обучаются 3537 человек (проектная наполняемость также 1100 человек).

Новая школа должна вместить 1100 учеников.



— Застройщик — группа компаний «Просвещение» — планирует строительство школы в 2024 году, — ответили в пресс-службе компании «КПД-Газстрой», которая застраивает «Чистую слободу».



Юридическое лицо компании, входящей в ГК "Просвещение" и занимающеся строительством школы в "Чистой слободе" — ООО «Школа на Спортивной» (прежнее название — «Тридцать Шестая Концессионная Компания «Просвещение»). По итогам 2022 года, компания убыточна. Один из ее конечных учредителей — Отто Сопроненко, бывший заместитель руководителя департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы. У него есть доли в ряде компаний с видом деятельности «холдинговые компании» (в частности, «СБ Капитал» и ООО «Первая Концессионная Компания «Просвещение»).

