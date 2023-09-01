Дед Мороз, зевающие первоклашки и прокурорский класс: 20 лучших фотографий с Первого Сентября в Новосибирске

На улице Крылова открыли школу №54, где появился прокурорский класс, в Плющихе на линейку пришел Дед Мороз и появился класс «Р», а рядом с лицеем №81 в Пашино ходили люди в камуфляже и бронежилетах. Фотокорреспонденты НГС побывали на праздниках. Публикуем 20 лучших фотографий.