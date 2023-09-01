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Дед Мороз, зевающие первоклашки и прокурорский класс: 20 лучших фотографий с Первого Сентября в Новосибирске

Корреспонденты НГС побывали в четырех школах города

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Сегодня в Новосибирске дети впервые пошли в школу №54 после реконструкции

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В Новосибирске сегодня, 1 сентября, прошли торжественные линейки в честь Дня знаний. У школьников вместе с летом закончились и каникулы. Это Первое Сентября получилось очень разным.

На улице Крылова открыли школу №54, где появился прокурорский класс, в Плющихе на линейку пришел Дед Мороз и появился класс «Р», а рядом с лицеем №81 в Пашино ходили люди в камуфляже и бронежилетах. Фотокорреспонденты НГС побывали на праздниках. Публикуем 20 лучших фотографий.

На линейке надо выглядеть идеально

На линейке надо выглядеть идеально

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В новосибирских школах соблюли красивую традицию с первым звонком

В новосибирских школах соблюли красивую традицию с первым звонком

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<a href="https://ngs.ru/text/education/2023/09/01/72660917/" class="_" target="_blank">Школу №54</a> открывали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и прокурор Новосибирской области Анатолий Бучман

Школу №54 открывали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и прокурор Новосибирской области Анатолий Бучман

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Дети подготовили танец к 1 сентября

Дети подготовили танец к 1 сентября

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И, конечно, зевающие младшеклассники привычная картина на линейках. Режим после трех месяцев каникул многим придется менять.

И, конечно, зевающие младшеклассники привычная картина на линейках. Режим после трех месяцев каникул многим придется менять.

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В школе №54 есть атриум - класс без стен

В школе №54 есть атриум - класс без стен

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В новой школе есть столы для игры в шахматы

В новой школе есть столы для игры в шахматы

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У старшеклассников 1 сентября начались уроки

У старшеклассников 1 сентября начались уроки

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В школе детям дали разобрать и собрать оружие. В школе №54 в этом году открылся прокурорский класс, где ученики 9–11 классов будут изучать основы прокурорской профессии.

В школе детям дали разобрать и собрать оружие. В школе №54 в этом году открылся прокурорский класс, где ученики 9–11 классов будут изучать основы прокурорской профессии.

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В школу №216 в Плющихе сегодня пришел Дед Мороз. Вместе с директором он <a href="https://ngs.ru/text/education/2023/09/01/72660065/" class="_" target="_blank">спели</a> песню

В школу №216 в Плющихе сегодня пришел Дед Мороз. Вместе с директором он спели песню

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Школа №216 вошла в тройку самых переполненных школ города. Сегодня там появилось 14 первых классов

Школа №216 вошла в тройку самых переполненных школ города. Сегодня там появилось 14 первых классов

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Проектная вместимость школы №216 составляет 1100 человек, но в этом году там будет учиться 3880 детей

Проектная вместимость школы №216 составляет 1100 человек, но в этом году там будет учиться 3880 детей

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В школе №216 есть первый «Р» класс

В школе №216 есть первый «Р» класс

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В гимназии №10 перед линейкой дети решили выпустить энергию на спортивной площадке

В гимназии №10 перед линейкой дети решили выпустить энергию на спортивной площадке

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В лицее №81 фотограф НГС запечатлел девочку с очень грустными глазами

В лицее №81 фотограф НГС запечатлел девочку с очень грустными глазами

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А тут непонятно — что-то первоклассниц напугало или обрадовало

А тут непонятно — что-то первоклассниц напугало или обрадовало

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Родители стараются все снять на память

Родители стараются все снять на память

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Первоклассница с колокольчиком звенит первым звонком

Первоклассница с колокольчиком звенит первым звонком

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Возле здания лицея №81 фотограф заметил человека в камуфляже и бронижелете

Возле здания лицея №81 фотограф заметил человека в камуфляже и бронижелете

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Корреспонденты НГС вели онлайн-трансляцию с праздника. Мы собрали фото и видео жителей Новосибирска.

ШколаЛинейка1 СентябряНовосибирск
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