Дед Мороз, зевающие первоклашки и прокурорский класс: 20 лучших фотографий с Первого Сентября в Новосибирске

В Новосибирске сегодня, 1 сентября, прошли торжественные линейки в честь Дня знаний. У школьников вместе с летом закончились и каникулы. Это Первое Сентября получилось очень разным.
На улице Крылова открыли школу №54, где появился прокурорский класс, в Плющихе на линейку пришел Дед Мороз и появился класс «Р», а рядом с лицеем №81 в Пашино ходили люди в камуфляже и бронежилетах. Фотокорреспонденты НГС побывали на праздниках. Публикуем 20 лучших фотографий.
Корреспонденты НГС вели онлайн-трансляцию с праздника. Мы собрали фото и видео жителей Новосибирска.