Могут ли ввести в новосибирских школах третью смену? Отвечает министр образования

В некоторых быстрорастущих районах Новосибирска может появиться третья смена, если там не будут строить школы. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
— Если новые школы не строить, то будет третья смена в некоторых микрорайонах Новосибирска. Пока третьей смены нет. А наличие второй смены само по себе, если она не угрожает перерасти в третью смену, не представляет никакой опасности для системы образования. А школы мы строим, и много, — пояснил НГС Сергей Федорчук.
Сейчас переполненными в Новосибирске считается 19 учреждений. Это школы
Самая большая школа Новосибирска находится в отдаленном микрорайоне — Плющихинском. Мы поговорили с директором школы —