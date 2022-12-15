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Могут ли ввести в новосибирских школах третью смену? Отвечает министр образования

По словам Сергея Федорчука, в городе строят много школ

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Многие школы в городе переполнены

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В некоторых быстрорастущих районах Новосибирска может появиться третья смена, если там не будут строить школы. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

— Если новые школы не строить, то будет третья смена в некоторых микрорайонах Новосибирска. Пока третьей смены нет. А наличие второй смены само по себе, если она не угрожает перерасти в третью смену, не представляет никакой опасности для системы образования. А школы мы строим, и много, — пояснил НГС Сергей Федорчук.

Сейчас переполненными в Новосибирске считается 19 учреждений. Это школы № 82, 207, 211 им. Л. И. Сидоренко, № 182 с углубленным изучением литературы и математики, школы № 217, 45, 86, 92, 215, 155, 19, 216, 140, 213 «Открытие», 120, экономический лицей, школы № 48, 199, 76.

Самая большая школа Новосибирска находится в отдаленном микрорайоне — Плющихинском. Мы поговорили с директором школы37-летним кандидатом педагогических наук Александром Ситниковым.

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ОбразованиеШколыТретья смена
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