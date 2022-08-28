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Набрали 1-й «Р»: самые переполненные школы Новосибирска назвали в мэрии

В этом году планируется набрать около 23 тысяч первоклассников

Самыми переполненными школами, по данным прошлого года, названы 19 учреждений

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В Новосибирске в новом учебном году планирует принять в школы около 23 тысяч первоклассников. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— Больше всего заявлений подано в 1-й класс в МАОУ ОЦ «Развитие», лицей № 113, лицей № 130, экономический лицей, школу № 23, № 49, № 76, № 138, № 211, № 215, № 216, № 217, гимназия № 3 в Академгородке, лицей № 159. В этих же общеобразовательных организациях классы уровня начального общего образования укомплектованы с превышением контингента обучающихся. Наибольшее количество — 14 первых классов — будет открыто в МАОУ СОШ № 216. Крайняя буква алфавита, которая была использована для обозначения первых классов, — «Р», — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.

При этом для обозначения классов в школе № 216 было пропущено четыре буквы.

Самыми переполненными школами, по данным прошлого года, названы 19 учреждений. Это школа № 82, № 207, № 211 им. Л. И. Сидоренко, № 182 с углубленным изучением литературы и математики, школы № 217, № 45, № 86, № 92, № 215, № 155, № 19, № 216, № 140, № 213 «Открытие», № 120, экономический лицей, школы № 48, № 199, № 76.

На прошлой неделе стало известно, что власти Свердловской области планируют вводить дистанционное обучение в школах после 1 сентября из-за распространения коронавируса. Министр образования Новосибирской области объяснил, как будет в нашем регионе.

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