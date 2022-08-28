Набрали 1-й «Р»: самые переполненные школы Новосибирска назвали в мэрии

В Новосибирске в новом учебном году планирует принять в школы около 23 тысяч первоклассников. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.



— Больше всего заявлений подано в 1-й класс в МАОУ ОЦ «Развитие», лицей № 113 , лицей № 130, экономический лицей, школу № 23 , № 49 , № 76 , № 138 , № 211 , № 215 , № 216 , № 217 , гимназия № 3 в Академгородке, лицей № 159 . В этих же общеобразовательных организациях классы уровня начального общего образования укомплектованы с превышением контингента обучающихся. Наибольшее количество — 14 первых классов — будет открыто в МАОУ СОШ № 216 . Крайняя буква алфавита, которая была использована для обозначения первых классов, — «Р», — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска.