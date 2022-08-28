Набрали 1-й «Р»: самые переполненные школы Новосибирска назвали в мэрии
В этом году планируется набрать около 23 тысяч первоклассников
В Новосибирске в новом учебном году планирует принять в школы около 23 тысяч первоклассников. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
— Больше всего заявлений подано в 1-й класс в МАОУ ОЦ «Развитие», лицей
При этом для обозначения классов в школе
Самыми переполненными школами, по данным прошлого года, названы 19 учреждений. Это школа
На прошлой неделе стало известно, что власти Свердловской области планируют вводить дистанционное обучение в школах после 1 сентября из-за распространения коронавируса. Министр образования Новосибирской области объяснил, как будет в нашем регионе.