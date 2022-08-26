На дистант собираются отправить свердловских школьников после 1 сентября. Как будет в Новосибирске?
Заболеваемость коронавирусом растет и в нашем регионе
Власти Свердловской области планируют вводить дистанционное обучение в школах после 1 сентября из-за распространения коронавируса, сообщил источник E1.RU. В Новосибирской области ситуация с ковидом также усложняется, но настолько серьезные меры пока применять не собираются.
— Пока каких-то установок на дистант мы не получали. Все остается сейчас также, как я говорил во время прямого эфира, — ответил корреспонденту НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
24 августа во время прямого эфира на НГС он объяснил:
— В целом будут действовать докоронавирусные правила. Правда, мы сохраняем ряд мер, которые помогут обезопасить людей. Сохраняем термометрию на входе в школу, всех учителей накануне учебного года мы протестируем, мы будем сохранять все санитарные меры, проводить разные виды уборки. Пока никаких дополнительных ограничений вводить мы не будем.
При этом министр подчеркнул, что дополнительные меры в школах могут быть введены, если ситуация с ковидом ухудшится.
В Новосибирской области при этом растет заболеваемость коронавирусом. Сегодня за сутки, 26 августа, ковид обнаружили уже у 506 человек, по данным оперштаба региона по коронавирусу. На прошлой неделе показатель прироста за день колебался на уровне в 200–300 новых случаев.
Сергей Федорчук ответил на вопросы редакции и читателей в прямом эфире на странице НГС во «ВКонтакте». Почитать о самом важном можно в нашей онлайн-трансляции.
Во время разговора министр объяснил, могут ли родителей заставлять покупать школьную форму у определенных производителей, а также рассказал о средней зарплате учителей в регионе.