На дистант собираются отправить свердловских школьников после 1 сентября. Как будет в Новосибирске?

Власти Свердловской области планируют вводить дистанционное обучение в школах после 1 сентября из-за распространения коронавируса, сообщил источник E1.RU. В Новосибирской области ситуация с ковидом также усложняется, но настолько серьезные меры пока применять не собираются.



— Пока каких-то установок на дистант мы не получали. Все остается сейчас также, как я говорил во время прямого эфира, — ответил корреспонденту НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.