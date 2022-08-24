Названа средняя зарплата учителя в Новосибирской области — за год она выросла на 8%
На новое повышение деньги уже в бюджете заложены
Средняя зарплата учителя в Новосибирской области составила 44 тысячи рублей. Об этом сегодня сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время прямого эфира на НГС.
— Повышение зарплаты будет во всех районах. Могу вас уверить, что деньги в бюджете предусмотрены. Повышения произойдут. В 2019 году средняя составляла
Министр также объяснил, как учителю узнать среднюю зарплату в районе. Она не должна быть ниже, чем по региону, но может быть выше. Нужно через профсоюз запросить уровень на конкретный год.
Глава регионального Минобра ответил на вопросы читателей в эфире НГС. Вы можете почитать об этом в онлайн-трансляции. Сегодня стало известно грозит ли школьникам дистант.
Ранее НГС подробно писал о том, что родители сталкиваются с навязыванием школьной формы в новосибирских школах. Иногда такая одежда стоит дороже, чем в среднем на рынке. После нашей публикации прокуратура начала проверку.