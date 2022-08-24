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Названа средняя зарплата учителя в Новосибирской области — за год она выросла на 8%

На новое повышение деньги уже в бюджете заложены

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В 2019 году средняя зарплата составляла 34 тысячи 692 рубля

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Средняя зарплата учителя в Новосибирской области составила 44 тысячи рублей. Об этом сегодня сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время прямого эфира на НГС.

— Повышение зарплаты будет во всех районах. Могу вас уверить, что деньги в бюджете предусмотрены. Повышения произойдут. В 2019 году средняя составляла 34 692 рубля, сейчас она 44 203 рублей. Я не говорю, что она у всех такая. У кого-то 30, у кого-то 50, а средняя получается другая. Среднегодовой рост колеблется в пределах 8%, — поделился министр. — До уровня среднего мы доведем все муниципалитеты. Никаких нарушений в этом плане не будет. Бюджетными средствами мы обеспечены полностью.

Министр также объяснил, как учителю узнать среднюю зарплату в районе. Она не должна быть ниже, чем по региону, но может быть выше. Нужно через профсоюз запросить уровень на конкретный год.

Глава регионального Минобра ответил на вопросы читателей в эфире НГС. Вы можете почитать об этом в онлайн-трансляции. Сегодня стало известно грозит ли школьникам дистант.

Ранее НГС подробно писал о том, что родители сталкиваются с навязыванием школьной формы в новосибирских школах. Иногда такая одежда стоит дороже, чем в среднем на рынке. После нашей публикации прокуратура начала проверку.

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