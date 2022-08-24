Названа средняя зарплата учителя в Новосибирской области — за год она выросла на 8%

Средняя зарплата учителя в Новосибирской области составила 44 тысячи рублей. Об этом сегодня сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время прямого эфира на НГС.

— Повышение зарплаты будет во всех районах. Могу вас уверить, что деньги в бюджете предусмотрены. Повышения произойдут. В 2019 году средняя составляла 34 692 рубля, сейчас она 44 203 рублей. Я не говорю, что она у всех такая. У кого-то 30, у кого-то 50, а средняя получается другая. Среднегодовой рост колеблется в пределах 8%, — поделился министр. — До уровня среднего мы доведем все муниципалитеты. Никаких нарушений в этом плане не будет. Бюджетными средствами мы обеспечены полностью.