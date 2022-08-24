Вернут ли дистант в новосибирские школы? Отвечает глава минобра НСО
В школах будут применять антиковидные меры
В Новосибирской области не собираются переводить детей на дистанционное обучение. Часть мер, направленных на защиту детей от ковида, сохранится.
— В целом будут действовать докоронавирусные правила. Правда, мы сохраняем ряд мер, которые помогут обезопасить людей. Сохраняем термометрию на входе в школу, всех учителей накануне учебного года мы протестируем, мы будем сохранять все санитарные меры, проводить разные виды уборки. Пока никаких дополнительных ограничений вводить мы не будем, — рассказал министр образования НСО Сергей Федорчук во время прямого эфира на НГС.
Он отметил, что другие решения могут быть приняты исходя из эпидемиологической ситуации.
Сергей Федорчук ответил на вопросы редакции и читателей в прямом эфире на странице НГС во «ВКонтакте». Почитать о самом важном можно в нашей онлайн-трансляции.