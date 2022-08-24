Какие ограничения введут из-за ковида в школах? Вернется ли дистант? Прямой эфир с министром образования НСО

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук отвечает на вопросы читателей в прямом эфире в группе НГС в соцсети «ВКонтакте».



Что ждет школьников в этом году? Вернется ли дистант? Введут ли ковидные ограничения? Как школьники будут поднимать флаг перед учебой? Что делать, если отказали в приеме в школу?



Эти и другие вопросы мы зададим министру.

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