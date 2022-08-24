Какие ограничения введут из-за ковида в школах? Вернется ли дистант? Прямой эфир с министром образования НСО
На вопросы читателей НГС отвечает Сергей Федорчук
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук отвечает на вопросы читателей в прямом эфире в группе НГС в соцсети «ВКонтакте».
Что ждет школьников в этом году? Вернется ли дистант? Введут ли ковидные ограничения? Как школьники будут поднимать флаг перед учебой? Что делать, если отказали в приеме в школу?
Эти и другие вопросы мы зададим министру.
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Нужно ли забирать у детей гаджеты?
— Сергей Владимирович, как лично вы и ваши заместители относитесь к повсеместному использованию смартфонов школьниками и студентами колледжей не для учебных целей и несмотря на запреты учителя и в документах? Дети сидят в соцсетях, смотрят яркие ролики и фотографии, списывают, заметно деградируют интеллектуально и не развивают концентрацию внимания и глубину понимания, — задает вопрос читатель.
Министр ответил, что к использованию смартфонов он относится плохо, но не считает нужным их отбирать, потому что это глупо:
— Нужно работать с родителями, объяснять им, что дети должны слушать учителя, когда он просит убрать телефон. Но ни в коем случае не нужно убирать: мы живем в XXI веке. На каком основании мы будем делать это? Родители могут интересоваться, как ребенок дошел до школы, ел ли и так далее. А если у ребенка родители болеют, и он интересуются их состоянием. Нужно просто прививать культуру использования гаджетов.
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Читательница Ирина уточняет, когда в Краснозёрском районе в Майской школе появится столовая и актовый зал. Сергей Федорчук сказал, что лучше уточнить конкретные сроки в районной администрации, но обещал поддержать их.
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Читатели также спрашивают, когда начнется строительство СОШ
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В Новосибирске в школе
— Знаете ли вы о конфликте? Есть ли результаты проверки? — уточняет ведущая эфира Александра Бруня.
Министр отметил, что такое количество уволившихся не очень большое и к началу учебного года вакансии должны быть закрыты. Если у родителей есть конфликт с директором школы, то он посоветовал идти к учредителю — вышестоящему органу. Но первый шаг — поговорить с директором.
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Читатели похвалили во время эфира две школы, в которых не навязывают форму, —
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Могут ли в школе заставлять покупать школьную форму?
Читатели также жалуются на то, что их заставляют покупать школьную форму, причем у конкретных компаний.
Сергей Федорчук говорит, что такого быть не должно: он за школьную форму, но без навязывания конкретных фирм. По его словам, большинство подобных обращений, которые поступают к нему, связаны не с решением администрации школы, а с решением родительского комитета.
— Мы таких рекомендаций никому не давали. Если меня спросят «Вы за форму?», я скажу, что да. Но это может быть любая школьная форма по любой цене — без упоминания конкретных фирм. Я знаю много школ, где такой проблемы не существует, хотя форма есть, — подчеркнул министр образования.
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Может ли школа заставить покупать рабочие тетради?
Министр образования ответил на вопрос про необходимость рабочих тетрадей. По его словам, они не являются обязательными: школа может не закупать их, но и не должна обязывать родителей это делать.
— Если родителей заставляют закупать рабочие тетради, то это неправильный подход, — заверил Сергей Федорчук.
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Сергей Федорчук сказал, что пока дополнительные ограничения, связанные с заболеваемостью коронавирусом, не планируются. Также не рассматривается введение дистанта, но всё будет зависеть от эпидобстановки.
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Поднятие флага и исполнение гимна с 1 сентября
С 1 сентября в школах учебная неделя должна начинаться с поднятия флага и исполнения гимна. Министр рассказал, вступит ли в силу это нововведение в нашем регионе, все ли школы к этому готовы и сколько средств было потрачено:
— На сегодняшний день почти 26 миллионов мы направляем на закупку символики в образовательные учреждения. На мой взгляд, это важно: ничего предосудительного и критического я в этом не вижу. Это и раньше было, но сегодня это становится именно церемонией.
Сергей Федорчук отметил, что в каждом учреждении это будет происходить по-своему: может быть задействован весь класс, могут только представители. Многое будет зависеть и от условий школы, и от погодных условий.
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Другие образовательные учреждения — колледжи, детские сады, вузы — тоже готовы к новому году. Имеющиеся замечания, если они были, устранены.
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Первый вопрос — о готовности школ к новому учебному году.
Сергей Федорчук сказал, что 17 августа приемка была окончена. Все школы были приняты.
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Мы начинаем прямой эфир.
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