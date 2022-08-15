После публикации НГС о навязывании школьной формы прокуратура начала проверку
Родители пожаловались на давление со стороны школ
Прокуратурой Новосибирской области организовала проверку из-за информации о навязывании школьной формы.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, проверку начали после публикации НГС о навязывании формы SAMM и «Непоседы» в школах города. Многие родители заявили, что в школах на них давят и требуют покупать форму только у конкретных производителей.
— Основанием к проверке послужили сведения СМИ и сети Интернет о возможном нарушении прав граждан при приобретении школьной формы. Прокуратура проверит исполнение ответственными должностными лицами образовательных учреждений федерального законодательства об образовании, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Как добавили в пресс-службе, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Пока дети думают, с каким дизайном покупать дневники, родители считают, сколько это будет стоить.
Ранее мы решили сходить в три популярных магазина — Fix Price, «Ленту» и «Ашан» — и посмотреть, что и за сколько там продается.