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После публикации НГС о навязывании школьной формы прокуратура начала проверку

Родители пожаловались на давление со стороны школ

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Проверку начали 15 августа

Проверку начали 15 августа

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Прокуратурой Новосибирской области организовала проверку из-за информации о навязывании школьной формы.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, проверку начали после публикации НГС о навязывании формы SAMM и «Непоседы» в школах города. Многие родители заявили, что в школах на них давят и требуют покупать форму только у конкретных производителей.

— Основанием к проверке послужили сведения СМИ и сети Интернет о возможном нарушении прав граждан при приобретении школьной формы. Прокуратура проверит исполнение ответственными должностными лицами образовательных учреждений федерального законодательства об образовании, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Как добавили в пресс-службе, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пока дети думают, с каким дизайном покупать дневники, родители считают, сколько это будет стоить.

Ранее мы решили сходить в три популярных магазина — Fix Price, «Ленту» и «Ашан» — и посмотреть, что и за сколько там продается.

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