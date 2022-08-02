Тетради за 4 рубля и пеналы с поп-итами: сравниваем цены на школьные товары в Fix Price, «Ашане» и «Ленте»
Какие канцтовары продают в магазинах Новосибирска и за сколько
Август для родителей школьников — месяц сборов и хождения по магазинам. Торговые центры и маленькие магазинчики заполнились рюкзаками, дневниками и прочими канцтоварами. Пока дети думают, с каким дизайном покупать дневники, родители считают, сколько это будет стоить. Мы решили сходить в три популярных магазина, Fix Price, «Ленту» и «Ашан», и посмотреть, что и за сколько там продается.
Fix Price
В Fix Price не такое большое разнообразие канцтоваров, как в других магазинах, где мы побывали. В среднем товары по цене меньше 100 рублей, и это классические школьные вещи: дневники без рисунков за 99 рублей, 12-листовые тетради разных цветов за 13 рублей и тетради по 80 страниц с мотоциклами и птичками за 55 рублей. Можно найти и что-то интересное для творчества: черную бумагу за 199 рублей, гуашь 12 цветов «Престиж» за 169 рублей и мягкий пластилин за 99 рублей.
«Лента»
«Лента» на Гусинобродском шоссе сразу же встречает гостей «школьной ярмаркой». Выбор канцтоваров намного разнообразнее, чем в Fix Price, и ребенка к школе можно собрать полностью. Одежда, рюкзак и письменные принадлежности. На рекламных щитах написано, что в магазинах есть скидки. Например, на набор обложек скидка 41% — и стоят они 24 рубля 99 копеек. На некоторые товары скидки не действуют. Линейки в «Ленте» стоят от 9 рублей 99 копеек, точилки — от 29 рублей 99 копеек, ластики — от 9 рублей 99 копеек, цветная бумага — от 29 рублей 99 копеек.
«Ашан»
Не обошел стороной школьную тему и «Ашан», хотя у них зона с канцтоварами находится чуть дальше от входа. Они более простого дизайна, чем в «Ленте», а цены по ощущениям ниже. Хотя стандартная зеленая тетрадь на 12 листов стоит дороже — 5 рублей 59 копеек. Тетради с названиями предметов на 48 листов — 29 рублей 99 копеек. Пеналы в «Ашане» продают по цене от 99 до 300 рублей.
В Новосибирске 1 августа открылась первая школьная ярмарка на площади Карла Маркса. Она будет работать с 1 августа по 15 сентября с 10:00 до 20:00.