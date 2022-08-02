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Тетради за 4 рубля и пеналы с поп-итами: сравниваем цены на школьные товары в Fix Price, «Ашане» и «Ленте»

Какие канцтовары продают в магазинах Новосибирска и за сколько

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Во всех магазинах можно найти стандартные зеленые тетради

Во всех магазинах можно найти стандартные зеленые тетради

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Август для родителей школьников — месяц сборов и хождения по магазинам. Торговые центры и маленькие магазинчики заполнились рюкзаками, дневниками и прочими канцтоварами. Пока дети думают, с каким дизайном покупать дневники, родители считают, сколько это будет стоить. Мы решили сходить в три популярных магазина, Fix Price, «Ленту» и «Ашан», и посмотреть, что и за сколько там продается.

Fix Price

Такой дневник стоит 99 рублей

Такой дневник стоит 99 рублей

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В Fix Price не такое большое разнообразие канцтоваров, как в других магазинах, где мы побывали. В среднем товары по цене меньше 100 рублей, и это классические школьные вещи: дневники без рисунков за 99 рублей, 12-листовые тетради разных цветов за 13 рублей и тетради по 80 страниц с мотоциклами и птичками за 55 рублей. Можно найти и что-то интересное для творчества: черную бумагу за 199 рублей, гуашь 12 цветов «Престиж» за 169 рублей и мягкий пластилин за 99 рублей.

Классическая зеленая тетрадь на 12 листов стоит 6 рублей 50 копеек

Классическая зеленая тетрадь на 12 листов стоит 6 рублей 50 копеек

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Наборы ручек в Fix Price с разбегом цен от 50 до 100 рублей

Наборы ручек в Fix Price с разбегом цен от 50 до 100 рублей

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В Fix Price можно приобрести не только основные канцтовары, но и подставки под книги, папки и закладки для книг

В Fix Price можно приобрести не только основные канцтовары, но и подставки под книги, папки и закладки для книг

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Здесь же продают силиконовый пенал с поп-итом

Здесь же продают силиконовый пенал с поп-итом

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«Лента»

Стандартные зеленые тетради на 12 листов в «Ленте» стоят 4 рубля 99 копеек

Стандартные зеленые тетради на 12 листов в «Ленте» стоят 4 рубля 99 копеек

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«Лента» на Гусинобродском шоссе сразу же встречает гостей «школьной ярмаркой». Выбор канцтоваров намного разнообразнее, чем в Fix Price, и ребенка к школе можно собрать полностью. Одежда, рюкзак и письменные принадлежности. На рекламных щитах написано, что в магазинах есть скидки. Например, на набор обложек скидка 41% — и стоят они 24 рубля 99 копеек. На некоторые товары скидки не действуют. Линейки в «Ленте» стоят от 9 рублей 99 копеек, точилки — от 29 рублей 99 копеек, ластики — от 9 рублей 99 копеек, цветная бумага — от 29 рублей 99 копеек.

Тетрадь на 40 листов стоит 18 рублей 99 копеек

Тетрадь на 40 листов стоит 18 рублей 99 копеек

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В «Ленте» много интересных канцтоваров. На некоторые действует скидка. Так, например, ручка с лапками стоит 79 рублей 99 копеек

В «Ленте» много интересных канцтоваров. На некоторые действует скидка. Так, например, ручка с лапками стоит 79 рублей 99 копеек

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Блузки и юбки можно купить меньше чем за 1000 рублей

Блузки и юбки можно купить меньше чем за 1000 рублей

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В «Ленте» также есть принадлежности для творчества

В «Ленте» также есть принадлежности для творчества

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Рюкзаки с котиками, корги, машинками и роботами представлены в «Ленте». Рюкзаки стоят от 1899 до 3499 рублей

Рюкзаки с котиками, корги, машинками и роботами представлены в «Ленте». Рюкзаки стоят от 1899 до 3499 рублей

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Эта отдельная линия милых канцтоваров, называется Kids Corgi

Эта отдельная линия милых канцтоваров, называется Kids Corgi

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Пеналы в «Ленте» стоят от 99 до 500 рублей

Пеналы в «Ленте» стоят от 99 до 500 рублей

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«Ашан»

«Ашан» встречает покупателей огромным количеством ручек за 4 рубля 99 копеек

«Ашан» встречает покупателей огромным количеством ручек за 4 рубля 99 копеек

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Не обошел стороной школьную тему и «Ашан», хотя у них зона с канцтоварами находится чуть дальше от входа. Они более простого дизайна, чем в «Ленте», а цены по ощущениям ниже. Хотя стандартная зеленая тетрадь на 12 листов стоит дороже — 5 рублей 59 копеек. Тетради с названиями предметов на 48 листов — 29 рублей 99 копеек. Пеналы в «Ашане» продают по цене от 99 до 300 рублей.

Тетради в «Ашане» стоят в основном меньше 100 рублей. 129 рублей просят за тетрадь на 56 листов

Тетради в «Ашане» стоят в основном меньше 100 рублей. 129 рублей просят за тетрадь на 56 листов

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Альбомы для рисования продают за 55 рублей

Альбомы для рисования продают за 55 рублей

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Карандаши стоят 3 рубля 99 копеек

Карандаши стоят 3 рубля 99 копеек

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Разброс цен на рюкзаки довольно большой. Самый дешевый (красный справа) предлагают за 939 рублей, а самый дорогой стоит 3399 рублей

Разброс цен на рюкзаки довольно большой. Самый дешевый (красный справа) предлагают за 939 рублей, а самый дорогой стоит 3399 рублей

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Стандартные тетради стоят больше 5 рублей

Стандартные тетради стоят больше 5 рублей

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Кроме канцтоваров для учебы здесь есть товары и для творчества. Так, мягкая пастель на 24 цвета стоит 323 рубля 99 копеек

Кроме канцтоваров для учебы здесь есть товары и для творчества. Так, мягкая пастель на 24 цвета стоит 323 рубля 99 копеек

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В «Ашане» множество небольших канцтоваров. Большой набор стикеров стоит 109 рублей, небольшой ластик — 39 рублей

В «Ашане» множество небольших канцтоваров. Большой набор стикеров стоит 109 рублей, небольшой ластик — 39 рублей

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В Новосибирске 1 августа открылась первая школьная ярмарка на площади Карла Маркса. Она будет работать с 1 августа по 15 сентября с 10:00 до 20:00.

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