Тетради за 4 рубля и пеналы с поп-итами: сравниваем цены на школьные товары в Fix Price, «Ашане» и «Ленте»

В Fix Price не такое большое разнообразие канцтоваров, как в других магазинах, где мы побывали. В среднем товары по цене меньше 100 рублей, и это классические школьные вещи: дневники без рисунков за 99 рублей, 12-листовые тетради разных цветов за 13 рублей и тетради по 80 страниц с мотоциклами и птичками за 55 рублей. Можно найти и что-то интересное для творчества: черную бумагу за 199 рублей, гуашь 12 цветов «Престиж» за 169 рублей и мягкий пластилин за 99 рублей.

