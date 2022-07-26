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Объявлено открытие двух школьных ярмарок в Новосибирске - где их развернут

Они закроются только в сентябре

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Организатор ярмарок — отдел потребительского рынка администрации Ленинского района

Организатор ярмарок — отдел потребительского рынка администрации Ленинского района

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Мэрия Новосибирска сообщила, что первая школьная ярмарка откроется 1 августа на площади Карла Маркса.

— Ярмарка на территории, прилегающей к ТЦ «Фантазия» на площади Карла Маркса, 2 будет работать с 1 августа по 15 сентября с 10:00 до 20:00. В ней примут участие более 20 товаропроизводителей. Будет представлен широкий ассортимент школьной одежды, канцелярских товаров и принадлежностей к школе, сумки и рюкзаки, учебники. Посетителям ярмарки предоставят возможность купить товары по ценам ниже рыночных на 10%, — уточняет пресс-центр мэрии.

Вторая площадка откроется 15 августа в Ленинском районе — улице Троллейной, 130а — у торгового центра «Континент». Она будет работать до 5 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, как в Новосибирске родители выстроились в огромную очередь за школьной формой.

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