Объявлено открытие двух школьных ярмарок в Новосибирске - где их развернут
Они закроются только в сентябре
Мэрия Новосибирска сообщила, что первая школьная ярмарка откроется 1 августа на площади Карла Маркса.
— Ярмарка на территории, прилегающей к ТЦ «Фантазия» на площади Карла Маркса, 2 будет работать с 1 августа по 15 сентября с 10:00 до 20:00. В ней примут участие более 20 товаропроизводителей. Будет представлен широкий ассортимент школьной одежды, канцелярских товаров и принадлежностей к школе, сумки и рюкзаки, учебники. Посетителям ярмарки предоставят возможность купить товары по ценам ниже рыночных на 10%, — уточняет пресс-центр мэрии.
Вторая площадка откроется 15 августа в Ленинском районе — улице Троллейной, 130а — у торгового центра «Континент». Она будет работать до 5 сентября.
Ранее мы рассказывали о том, как в Новосибирске родители выстроились в огромную очередь за школьной формой.