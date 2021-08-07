В Новосибирске родители выстроились в огромную очередь за школьной формой

За школьной формой в Новосибирске выстроилась огромная очередь
Днем в субботу, 7 августа, около магазина торгово-производственной компании SAMM на Инской, 69/1 выстроилась огромная очередь из родителей, которе хотели купить школьную форму своим детям.
— Это сборы детей в школу, а именно приобретение формы в SAMM. Два часа уходит на то, чтобы зайти в магазин. Потом еще час до кассы. О дистанции никто не слышал, — написала в редакцию НГС читательница.
Она также уточнила, что ярмарка открылась только сегодня, именно поэтому перед магазином собралось такое количество людей.
— Может, у старших классов организовано иначе как-то. У нас всё в первый раз. Кто ходил в подготовишку, им предложили купить или в конце апреля, или уже в августе. В апреле покупать было страшно. Ребенок растет, — добавила она.
Женщина добавила, что в школе родителям сказали купить форму именно этой фирмы.
В середине июля сотни людей собрались около цирка, чтобы отправить детей в лагерь. Позже организаторы отдыха сообщили, что пытались контролировать ситуацию.