В Новосибирске родители выстроились в огромную очередь за школьной формой

Днем в субботу, 7 августа, около магазина торгово-производственной компании SAMM на Инской, 69/1 выстроилась огромная очередь из родителей, которе хотели купить школьную форму своим детям.



— Это сборы детей в школу, а именно приобретение формы в SAMM. Два часа уходит на то, чтобы зайти в магазин. Потом еще час до кассы. О дистанции никто не слышал, — написала в редакцию НГС читательница.

Она также уточнила, что ярмарка открылась только сегодня, именно поэтому перед магазином собралось такое количество людей.