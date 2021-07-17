«Пытались контролировать социальную дистанцию»: организатор отдыха в лагерях объяснил очереди при отъезде

Толпа школьников и родителей собралась возле новосибирского цирка сегодня, 17 июля. Как рассказала НГС одна из родителей, очередь тянулась очень долго, дети и родители порядком утомились. Сама женщина простояла в очереди к медику больше 40 минут, в итоге места в автобусе им не хватило.