«Пытались контролировать социальную дистанцию»: организатор отдыха в лагерях объяснил очереди при отъезде

Организатор отдыха в новосибирских лагерях объяснил очереди при отъезде
Сегодня сотни родителей собрались возле новосибирского цирка, чтобы отправить своих детей в лагеря «Тимуровец», «Звездный бриз» и «Пионер». Но прежде чем погрузить детей в автобусы, необходимо было пройти медосмотр — измерить температуру и предоставить необходимые справки.
Учитывая, что сейчас заболеваемость коронавирусом в регионе бьет все рекорды, скопление людей вызвало много вопросов.
Как рассказали в «Городском ресурсном центре по организации отдыха и оздоровления детей "Формула Успеха"» («ФорУс»), который занимается отправкой детей в новосибирские лагеря, сотрудники соблюли все предписания, действующие в условиях
— Более пяти лет отправка детей в лагеря центра «ФорУс» проходит одномоментно.
Также, по заверению представителя центра, сотрудники были в масках и пытались соблюдать социальную дистанцию.
— Все сотрудники центра «ФорУс» соблюдали масочный режим и пытались контролировать социальную дистанцию. Одномоментная отправка детей в три лагеря — вынужденная необходимость по условиям контракта с транспортной компанией-перевозчиком. Для безопасной транспортной перевозки детей все автобусы проходили дополнительную проверку сотрудниками отдела технического надзора при ГИБДД, и только после этого происходила посадка детей в автобус. Для оптимизации процесса отправки детей все автобусы отъезжали согласно обозначенному времени в документах, по мере их заполняемости. На сайте центра «ФорУс» был обозначен временной период, в который родители могут приехать на отправку (с 9 до 11). Временной регламент был соблюден.
Толпа школьников и родителей собралась возле новосибирского цирка сегодня, 17 июля. Как рассказала НГС одна из родителей, очередь тянулась очень долго, дети и родители порядком утомились. Сама женщина простояла в очереди к медику больше 40 минут, в итоге места в автобусе им не хватило.