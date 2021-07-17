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«Пытались контролировать социальную дистанцию»: организатор отдыха в лагерях объяснил очереди при отъезде

Прежде чем погрузить детей в автобусы, нужно было пройти медосмотр

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Родители с детьми должны были выстоять длинную очередь, прежде чем сесть в автобусы

Родители с детьми должны были выстоять длинную очередь, прежде чем сесть в автобусы

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Организатор отдыха в новосибирских лагерях объяснил очереди при отъезде

Сегодня сотни родителей собрались возле новосибирского цирка, чтобы отправить своих детей в лагеря «Тимуровец», «Звездный бриз» и «Пионер». Но прежде чем погрузить детей в автобусы, необходимо было пройти медосмотр — измерить температуру и предоставить необходимые справки.

Учитывая, что сейчас заболеваемость коронавирусом в регионе бьет все рекорды, скопление людей вызвало много вопросов.

Как рассказали в «Городском ресурсном центре по организации отдыха и оздоровления детей "Формула Успеха"» («ФорУс»), который занимается отправкой детей в новосибирские лагеря, сотрудники соблюли все предписания, действующие в условиях COVID-19.

— Более пяти лет отправка детей в лагеря центра «ФорУс» проходит одномоментно. 17 июля отправка в лагеря МКУ ДО ГРЦ ДО «ФорУс» проводилась в штатном режиме, согласно алгоритму доставки детей в условиях пандемии и санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1/2.4.3598–20 в условиях COVID-19. Медицинскими работниками и педагогическим составом осуществлялся двойной контроль детей на заезде. А именно: проверка документов (медицинские справки, заполненные родительские согласия, отметка об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями), термометрия каждого ребенка, визуальный осмотр каждого ребенка, — сообщили НГС в центре «ФорУс».

Также, по заверению представителя центра, сотрудники были в масках и пытались соблюдать социальную дистанцию.

— Все сотрудники центра «ФорУс» соблюдали масочный режим и пытались контролировать социальную дистанцию. Одномоментная отправка детей в три лагеря — вынужденная необходимость по условиям контракта с транспортной компанией-перевозчиком. Для безопасной транспортной перевозки детей все автобусы проходили дополнительную проверку сотрудниками отдела технического надзора при ГИБДД, и только после этого происходила посадка детей в автобус. Для оптимизации процесса отправки детей все автобусы отъезжали согласно обозначенному времени в документах, по мере их заполняемости. На сайте центра «ФорУс» был обозначен временной период, в который родители могут приехать на отправку (с 9 до 11). Временной регламент был соблюден.

Толпа школьников и родителей собралась возле новосибирского цирка сегодня, 17 июля. Как рассказала НГС одна из родителей, очередь тянулась очень долго, дети и родители порядком утомились. Сама женщина простояла в очереди к медику больше 40 минут, в итоге места в автобусе им не хватило.

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детский лагерьцирк«ФорУс»
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