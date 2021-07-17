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Сотни людей собрались возле новосибирского цирка, чтобы пройти медосмотр

Родители несколько часов простояли в очередях, чтобы их детей забрали в лагерь

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Сотни новосибирцев собрались субботним утром проводить детей в лагерь

Сотни новосибирцев собрались субботним утром проводить детей в лагерь

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Сотни новосибирских школьников простояли в очередях, чтобы уехать в детские лагеря

Сегодня утром,17 июля, в Новосибирске на площадке между цирком и Вознесенским собором собралась множество людей. Сибиряки отправляли своих детей в детские лагеря: «Тимуровец», «Звездный бриз» и «Пионер». Но прежде чем погрузить детвору в автобус, необходимо было пройти медосмотр — измерить температуру и предоставить необходимые справки.

Наша подписчица рассказала о том, что возмутило ее и других родителей.

— Стояло 8 столов, за которыми сидели медики и осматривали детей, очередь тянулась очень долго, дети замученные, родители тоже. Люди возмущались, зачем сразу в одно время было назначено сбор во все три лагеря. Огромная толпа людей в одном месте в один час. Автобусов было минимум 10, только 6 из них отправились в «Тимуровец», — говорит Ольга.

Женщина с ребенком простояла в очереди к медику более 40 минут, но в свой автобус им не хватило места. Пришлось сесть в транспорт другого лагеря, ей пообещали доставить малыша по назначению.

— Автобусы наполнялись — их отправляли, снова наполнялись — их отправляли, даже не ждали назначенного времени отправки. В первый раз с таким сталкиваемся. Хотя бы время определили на каждый лагерь, народ возмущался, конечно, — добавила Ольга.

Ранее НГС публиковал пошаговую инструкцию для родителей, как оформить детский кешбэк за лагерь — более 1500 семей Новосибирской области уже получили частичный возврат оплаты за путевки.

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