Сотни людей собрались возле новосибирского цирка, чтобы пройти медосмотр

Сегодня утром,17 июля, в Новосибирске на площадке между цирком и Вознесенским собором собралась множество людей. Сибиряки отправляли своих детей в детские лагеря: «Тимуровец», «Звездный бриз» и «Пионер». Но прежде чем погрузить детвору в автобус, необходимо было пройти медосмотр — измерить температуру и предоставить необходимые справки.



Наша подписчица рассказала о том, что возмутило ее и других родителей.



— Стояло 8 столов, за которыми сидели медики и осматривали детей, очередь тянулась очень долго, дети замученные, родители тоже. Люди возмущались, зачем сразу в одно время было назначено сбор во все три лагеря. Огромная толпа людей в одном месте в один час. Автобусов было минимум 10, только 6 из них отправились в «Тимуровец», — говорит Ольга.

