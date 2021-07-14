Очереди из живых и мертвых. Сколько людей на самом деле умирает от коронавируса — дежурим у моргов и считаем

«Статистика не отражает реальные данные»



В здании ЗАГСа на Потанинской есть отдел, где выдают акты о смерти. Также там расположен филиал ритуальных услуг. Из-за этого в здании всегда есть очередь из людей, которые оплачивают места на кладбище, занимаются организацией похорон и хотят получить свидетельство о смерти. Когда я приехала в ЗАГС (около двух часов дня), то в очереди было человек 10, но люди быстро получали услуги, уходили, на их место приходили новые.



Кажется, что здесь больше агентов, чем родственников. Их отличают спокойствие и какая-то деловая суетливость (им же нужно забрать не один документ, а сразу на нескольких клиентов и бежать дальше), отвлеченность от происходящего, яркая одежда, например солнечно-желтая кофта или ярко-красные кроссовки. Родственники же обычно одеты в серые, темные, невзрачные вещи. И у многих слезящиеся глаза. Подхожу к некоторым — у них действительно умерли близкие люди, но не от коронавируса. Некоторые отвечают и добавляют: «Не от коронавируса, слава богу!».

Агентов же собралось уже 7 человек. Практически все получали документы не на одного человека, а примерно на пятерых. Слышно было, как кому-то из них звонили из агентства и говорили о новых клиентах. Многие агенты то спешили, то отказывались говорить, но один — Валерий — согласился со мной поговорить:



— В июне смертей стало больше примерно в два раза. Машины расписаны на два-три дня вперед. Смертность высокая. Статистика, конечно, не отражает реальные данные. Если ее всю опубликуют, раскроют, то должны всех закрыть вообще, и экономика рухнет. Это я говорю только о подтвержденных случаях, а сколько неподтвержденных... И это же не только ковидные госпитали. Вот ковид — клиника Мешалкина (показывает мне справку). Очень много в 11-й больнице, горбольнице, на Якушева, Мухачева, в Пашино, на Одоевского. Везде ковид. Мне кажется, третья волна жестче, чем вторая. Много людей полных, с хроническими заболеваниями.

Этот ритуальный агент утверждает: 70% всех смертей сейчас — от ковида.

